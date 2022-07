📩 BOLETÍN | Bye, Boris, Bye

Agarra un café y vamos al lío. Good morning!

Bye, Boris, bye

Y no pudo más. Boris Johnson lleva cayendo casi desde que fue nombrado y, varias crisis después, su propio partido, sus propios compañeros de Gobierno le han dicho 'mira Boris, déjalo ya'. El primer ministro británico ha dimitido. Lo del Brexit es un desastre, su negación al principio de la pandemia le hizo hacer el ridículo, sus fiestas en pleno confinamiento destrozaron su popularidad y su manera de gestionar un caso de acoso sexual en su partido le ha dado la puntilla que más importaba: la de sus propios compañeros. Aquí se explica todo bien. Aquí un perfil de despedida a un ministro mentiroso y excéntrico, como recordaremos ya para siempre con algunas de estas fotos.

¿Y qué hay de lo nuestro? Boris Johnson llegó al poder haciendo palanca entre la debilidad de Theresa May y sus promesas imposibles sobre un Brexit más duro, más inmediato. Ahora que se ha ido, la pregunta es: ¿cambiará en algo la postura británica respecto a Europa? Aquí algunas respuestas. Todo dependerá, claro, de quién sea su sucesor. Si te interesan las quinielas políticas hasta cuando vienen de fuera de España, aquí los principales nombres que suenan. Es el tercer jefe de Gobierno conservador que cae en seis años.

En momentos como este es cuando se agradece más que nunca nuestro acuerdo de contenidos con The Guardian. Quédate pendiente de esta página porque iremos publicando claves y análisis sobre esta crisis del poder conservador en Reino Unido.

Con Villarejo, Podemos

El PP conspiró con el policía más oscuro de la democracia española, el comisario Villarejo, para intentar una guerra sucia contra Podemos con investigaciones irregulares. En estos audios, desvelados por El País, Cospedal y Villarejo muestran su odio a Podemos y negocian la creación de dosieres que querían demostrar la financiación ilegal del partido. Nunca lo consiguieron.

Cospedal y Villarejo hablan en estas grabaciones de 2017 de los documentos ya publicados que intentaban hacer creer que la Policía tenía sospechas sobre las cuentas de Podemos. El comisario llama a esos informes “basura”, que no valen nada, que no están fundamentados. En aquella época tanto el PP como varios medios de comunicación los dieron por buenos, a pesar de saber que eran material defectuoso, como llevamos contando en elDiario.es desde 2016. Ellos ahora no pedirán perdón por publicar lo que a todas luces y desde el principio era falso. Juan Carlos Monedero se querellará contra Cospedal.

¿Hay animales buenos y animales malos?

Hoy en el podcast, otro tema que no te esperabas. Debatimos sobre la moralidad de los animales. ¿Hay animales buenos o malos? ¿Es ‘lo natural’ bueno de por sí? Todo parte de un vídeo que circuló mucho hace unos días en el que se ve una pelea entre dos osos en la montaña.

Nos vemos el día 14. Si el 14 de julio andas por Madrid en vez de en la playa o de viaje, ya lo siento. Pero hay una ventaja: podrás venirte si eres socio o socia a un encuentro como aperitivo de nuestro décimo aniversario. Se llama ‘elDiario Responde’ y estaré junto a mis compañeras Neus Tomàs y Ana Requena respondiendo las dudas que queráis lanzarnos sobre el proyecto. Y si no estás en Madrid, mándanos tu pregunta y síguenos por streaming. Más detalles, aquí.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿En qué sistema montañoso está el glaciar que se ha desprendido esta semana causando al menos nueve muertos?

Rosa - ¿Qué profesión ejercía Boris Johnson antes de la política?

Amarillo - ¿Durante cuántos años consecutivos fue José Bono presidente de Castilla La Mancha: 8, 14 o 21?

Marrón - ¿Quién es la presidenta del Banco Santander?

Verde - ¿De qué descubrimiento científico en el campo de la física celebramos esta semana el décimo aniversario?

Naranja - ¿Con qué selección nacional jugará en el próximo Mundial de fútbol el jugador vasco Iñaki Williams?

Respuestas

Azul - Alpes

Rosa - El periodismo

Amarillo - 21

Marrón - Ana Patricia Botín

Verde - El bosón de Higgs

Naranja - Ghana

