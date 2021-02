La cosa va de edificios

Los que no somos de Madrid hemos crecido escuchando en la tele y en la radio que la sede del Partido Popular estaba en Génova. Es un poco confuso hasta que vas aprendiendo que ‘Génova’ no es una ciudad de Italia sino una calle de Madrid.

Génova 13 es un centro y símbolo de poder, como lo es Ferraz para el PSOE, y parece tener hasta opinión propia: ‘Génova asegura que no hay diferencias entre sus líderes autonómicos’ o algo así solemos escribir los periodistas cuando queremos especificar que el sujeto de la frase es la dirección del PP y no cualquier parte del PP.

Pues Génova se acaba. Pablo Casado ha anunciado que el partido cambia de sede para intentar romper con la herencia corrupta que impregna aquellas paredes. Un juicio está a punto de indagar en el pago en negro de 880.000 euros para la reforma del edificio. Comparecerán Aznar, Bárcenas, Cospedal, Arenas, Cascos, Acebes y Rajoy. Casado quiere mudarse para que no le pille debajo el derrumbe simbólico que se puede producir en los próximos meses.

Pero el líder del PP sabe perfectamente que una mudanza no será suficiente. No es una intuición, es lo que dice la Maldita Hemeroteca: "Lo que nos va a hacer conectar con nuestro electorado no es cambiarnos al edificio de enfrente", dijo el propio Casado en 2018. El PP “parece abocado a una refundación”, escribe Ignacio Escolar.

Vox caza voto en lugares turísticos sin turismo. Otro dato de la resaca electoral catalana. Vox se consolida por encima del 12% en municipios muy dependientes del turismo, como Roses o Salou, y en otros pueblos de la Costa Dorada donde en 2017 arrasó Ciudadanos. Es la ‘zona cero’ de la crisis del coronavirus, con toda la actividad económica paralizada.

Monedero, imputado. El juez del caso Neurona cree que el cofundador de Podemos pudo falsificar una factura para cobrar 26.200 euros de una consultora contratada después por Podemos.

***

El pelotazo inmobiliario de la Iglesia

El Gobierno va a meterle mano a las inmatriculaciones, el instrumento aprobado por Aznar que permitió a la Iglesia quedarse a partir de 1998 con más de 34.000 inmuebles que usaba pero que oficialmente no eran de su propiedad.

La mayoría de esos edificios son templos o lugares adyacentes. Pero alrededor del 35% son locales, garajes, solares, viviendas… que ahora forman parte del patrimonio de la Iglesia. Un pelotazo.

Tienes la lista completa de edificios aquí. Ahora que el listado es público, podrá comenzar el proceso de reclamación por parte de particulares que consideren que tienen derechos previos de propiedad.

Fascismo sin complejos

La Fiscalía investigará si hubo delito en las “proclamas antisemitas” durante la delirante concentración en Madrid en homenaje a la División Azul. Como ha contado La Marea, 300 neonazis se reunieron en el centro de la ciudad y se escucharon cosas como “El judío es el culpable. El enemigo siempre va a ser el mismo”. Las palabras salen de la boca de una joven uniformada con la camisa azul que se ha reafirmado en sus palabras en sus redes sociales.

Mientras tanto, Pablo Hasel ha entrado en prisión para cumplir su condena por canciones y tuits. Se han producido manifestaciones multitudinarias en apoyo de Hasel en varias ciudades españolas; en Valencia o Barcelona han terminado con altercados y cargas policiales. Unidas Podemos ha avanzado que pedirá el indulto de Hasel. El PSOE ya dijo hace unas semanas que está preparando una revisión del Código Penal para que este tipo de casos no sean castigados con cárcel.

Que no se te pase

Pandemia, datos del día: bajan los contagios, bajan las muertes, bajan las hospitalizaciones, baja la saturación de las UCI. Vamos, vamos.

Vacunas. Te recomiendo esta entrevista con el director del Serum Institute, el mayor fabricante de vacunas anti-COVID, que está en India. Dan salida a 70 millones de dosis al mes. “Tardaríamos entre dos y tres meses en producir una nueva vacuna contra las variantes”.

Supermercados en pandemia. Por evitar meterse en el super, por ir a la tienda que esté más cerca, por hacer la compra online… El año de la Covid ha trastocado las costumbres a la hora de hacer la compra. Lidl le ha ganado espacio a sus competidores y se cuela por primera vez en el top 3. Y lo de Amazon, claro.

Niños sin tele. Te traemos el testimonio de un padre que explica por qué su hijo de 3 años nunca ve la tele ni vídeos en el móvil. “No sabe quiénes son la Patrulla Canina ni Peppa Pig”.

Mentir por Trump no sale gratis. En Estados Unidos, mentir puede salir caro. Los portavoces políticos y mediáticos de la era Trump se enfrentan ahora a querellas multimillonarias por haber difundido falsedades.

Y ya sabrás que ha muerto el poeta Joan Margarit. Puedes leer la despedida del escritor Jordi Gràcia Y esto es especial: Miguel Poveda cantando a Margarit en el plató del Telediario de TVE.

***

Todo es política

Los juegos del hambre. Si has visto las películas de los Juegos del Hambre, recordarás el gesto silencioso de rebeldía con el que los protagonistas retaban a la autoridad en un mundo distópico. Mano arriba, tres dedos apuntando al cielo. Pues en la vida real, tras los golpes de Estado en Tailandia y ahora también en Myanmar, los manifestantes han adoptado el gesto en sus protestas. En Tailandia, es ilegal hacerlo.

V de Anonymous. Otro ejemplo claro de cómo realidad y ficción se van mezclando es la máscara de Anonymous. Su historia se remonta a 1605, aunque se convirtió en icono pop con su paso a la ficción, primero en forma de cómic y luego de película taquillera en V de Vendetta. Justo antes de la Primavera Árabe y del 15M, al calor de fenómenos como Wikileaks o la ética hacker, la careta blanca sirvió de imagen para representar aquella resistencia digital enmascarada. Se puso de moda.

D de Dalí. De la realidad a la ficción, y ahora el viaje de vuelta. La serie española ‘La casa de papel’ se inspiró en la máscara de Anonymous para crear su propia careta, con la imagen de Salvador Dalí para darle carácter de rebeldía al gran golpe de la trama. Cuando ‘La casa de papel’ se convirtió en un fenómeno internacional, esta nueva versión de la máscara anónima empezó a verse en protestas de varios países, de Puerto Rico a Irak.

