Gasto grande, letra pequeña

Hoy es el día de la letra pequeña. El Gobierno anunció ayer los detalles de su proyecto de Presupuestos para 2023 y eso ya es un logro: hay que acordarse de los tiempos en los que Rajoy, sin gobierno de coalición ni nada, tenía que prorrogar presupuestos porque hacer unos nuevos era mucha cosa. En fin, que ahora toca que los socios parlamentarios, la oposición, tertulianos varios y los periodistas vayamos mirando con lupa para ver qué luces, sombras, sorpresas y trucos contiene.

A grandes rasgos, se puede decir que el Gobierno cumple con una filosofía expansiva de gasto social que corresponde a su naturaleza progresista. Se bate de nuevo el récord de inversión en ayudas y políticas públicas: 266.719 millones de euros.

Si nos fijamos en las grandes líneas, vemos que buena parte de ese incremento se lo lleva una ambiciosa subida de las pensiones del 8,5%. El gasto sanitario se incrementa un 6,7% y el de Educación sube también algo parecido. El gasto en Defensa sube un 25%.

Y si vamos a medidas específicas que llamen la atención, llegamos a los titulares más concretos. Habrá una ayuda de 100 euros al mes para todas las personas con hijos entre 0 y 3 años. Las familias monomarentales con dos hijos computarán como familia numerosa. Se prorroga la gratuidad de los trenes de cercanías que dependen de Renfe. El Ingreso Mínimo Vital aumenta lo mismo que lo haga la inflación, igual que las pensiones, algo que no sucederá con las ayudas que dependen del IPREM.

Hay muchas medidas concretas más y las tienes todas aquí.

Las críticas. Tanto Moncloa como Yolanda Díaz, tanto PSOE como Unidas Podemos, han presumido fuerte de presupuestos sociales. Pero también se han tirado sus pullas. En Podemos acusan a Pedro Sánchez de no haberles contado bien que quería subir tanto el gasto en Defensa, aunque dicen que no van “a romper por eso”. También desde la izquierda fuera del Gobierno (el Presupuesto necesita la aprobación en el Congreso de ERC, Más País, PNV…) hemos leído críticas a la universalidad de dos ayudas sociales sustanciales, la de los 100 euros mensuales por hijo y la de la subida de las pensiones, porque no discriminan por renta: las pensiones altas también suben y las familias con mucho dinero recibirán también 100 euros más.

Esas son las críticas constructivas y argumentadas. Luego está lo del PP, que se lo dejo a Ignacio Escolar, que en este artículo desmonta los brochazos sobre impuestos y presupuestos de Núñez Feijóo.

Obsesionados con bajar impuestos

Precisamente sobre la obsesión por bajar impuestos hablamos hoy en el podcast. Nos vamos a Reino Unido para analizar qué demonios ha pasado para que la nueva primera ministra, experta en charcos en menos de un mes de gobierno, haya hundido la economía y su popularidad con un anuncio en principio populista: una rebaja masiva de impuestos.

Mundiales y militares

La política opera en todos los terrenos de juego, también en el del deporte, como recordamos bien a menudo al final de este boletín. España y Portugal han incorporado a Ucrania a la candidatura oficial para organizar el Mundial de Fútbol de 2030. Una jugada maestra de marketing político. Quién le va a decir que no a Ucrania ahora mismo. Mientras tanto, a Ucrania le merece la pena meterse en todos estos líos, aunque no esté muy claro si podrá hacer frente a ellos, porque así aumenta sus vínculos con Europa, a la que cada vez hace más responsable de su futuro.

En el terreno de juego más clásico, el militar, lo de Rusia pierde cada vez más solidez, lo que no implica necesariamente que el final de la guerra esté más cerca. El viernes pasado declaró rusas (a través de un referéndum sin ninguna fiabilidad) cuatro provincias de Ucrania. Bueno, pues ya no tiene el control total en ninguna de ellas. Las críticas incluso en medios y redes rusas aumentan, aunque se dirigen sobre todo al Ejército, no se atreven tanto con Putin. Aquí más contexto.

Que no se te pase

A tope . Fíjate hasta dónde llega el intervencionismo al que está dispuesta la UE en tiempos de guerra que se prepara un tope al precio del petróleo ruso que pasa por sancionar a cualquier empresa o buque mercante que lo compre a un precio superior al fijado desde Bruselas.

. Fíjate hasta dónde llega el intervencionismo al que está dispuesta la UE en tiempos de guerra que que pasa por sancionar a cualquier empresa o buque mercante que lo compre a un precio superior al fijado desde Bruselas. Me too . Se cumplen cinco años del paso adelante de las mujeres acosadas por Harvey Weinstein que bautizaron al movimiento internacional contra el acoso silencioso y el machismo cotidiano. Por cierto, aquel abogado que casi consigue culpar en los juzgados al 8M por la pandemia, ha entrado en prisión .

. del paso adelante de las mujeres acosadas por Harvey Weinstein que bautizaron al movimiento internacional contra el acoso silencioso y el machismo cotidiano. Por cierto, aquel abogado que casi consigue culpar en los juzgados al 8M por la pandemia, . Millonarios que dan pereza . Uno es Martin Varsavsky , que dice que se va de España por el nuevo impuesto a grandes fortunas. Si no sabes quién es, da igual, no te hace falta. El otro es Elon Musk, el de Tesla, que después de anunciar su compra de Twitter y luego arrepentirse ahora dice que sí, que se lo queda .

. , que dice que se va de España por el nuevo impuesto a grandes fortunas. Si no sabes quién es, da igual, no te hace falta. El otro es Elon Musk, el de Tesla, que después de anunciar su compra de Twitter y luego arrepentirse . Cien al día. Se dice se comenta que en elDiario.es tenemos debilidad por ese enorme actor, deslumbrante dramaturgo, director novel y buena persona que es Juan Diego Botto. Le hemos entrevistado sobre su película sobre desahucios.

En el capítulo de hoy

Blonde . Mucha gente habla estos días de la película sobre Marilyn Monroe protagonizada por Ana de Armas. La valoración de los espectadores en las webs de rankings es muy mala. Hay críticos que dicen que es lo peor que se ha hecho nunca. Otros, eso sí, que lo mejor del año. El de elDiario.es, Javier Zurro, dice que es una película “imponente pero vacía”. Es lo más visto de Netflix.

. Mucha gente habla estos días de la película sobre Marilyn Monroe protagonizada por Ana de Armas. La valoración de los espectadores en las webs de rankings es muy mala. Hay críticos que dicen que es lo peor que se ha hecho nunca. Otros, eso sí, que lo mejor del año. El de elDiario.es, Javier Zurro, dice que es una película “imponente pero vacía”. Es lo más visto de Netflix. Radio Ambulante . Los amigos del podcast periodístico más reconocido de América Latina, Radio Ambulante, también han vuelto con nueva temporada. Episodios monotemáticos como los nuestros, pero uno a la semana y más largos. Tienes historias interesantes, sobre la masculinidad o sobre la aventura de un grupo de actores chilenos en plena dictadura de Pinochet.

. Los amigos del podcast periodístico más reconocido de América Latina, Radio Ambulante, también han vuelto con nueva temporada. Episodios monotemáticos como los nuestros, pero uno a la semana y más largos. Tienes historias interesantes, sobre la masculinidad o sobre la aventura de un grupo de actores chilenos en plena dictadura de Pinochet. Desarmando canciones. Izaskun Pérez, productora de Un Tema Al Día, nos recomienda este podcast argentino: Canción Exploder, en el que artistas bastante conocidos analizan alguna canción suya, la “desarman”, nos cuentan cómo la hicieron. Me encanta saber cómo se hacen esas cosas que luego consumimos en bucle. Tienes capítulos con Nathy Peluso, Bomba Estéreo o Jorge Drexler, por ejemplo.

