📩 BOLETÍN | Inflamable

¡Viernes! Buenos días.

Por dónde va el día

Inflamable

Unidas Podemos, por primera vez desde que se puso en marcha la coalición, no ha dado su apoyo a una ley del Gobierno en la votación del Congreso. Ha ocurrido con la Ley Audiovisual. Unidas Podemos se ha abstenido y además ERC ha votado en contra. La legislación se ha salvado porque el PP ha decidido no oponerse y con su abstención le ha dado vía libre. ¿Qué ha pasado para que se genere esta extraña combinación? Pues ha pasado una enmienda impulsada por el PSOE a última hora que da acceso a productoras ligadas a las televisiones privadas (Mediaset, Atresmedia…) y a plataformas como Netflix a subvenciones que antes estaban acotadas a “productoras independientes”, que están que trinan. Esta además no era una ley más, porque se pactó con ERC a cambio de su apoyo en los Presupuestos. Y al final han votado que no.

Más allá del contenido concreto, vuelve a reflejarse que la mayoría que permitió la investidura de Pedro Sánchez es un líquido inflamable que no acaba de recuperar la estabilidad.

Esta sí que sí

La ley que sí ha conseguido una luz verde de todos los grupos parlamentarios salvo PP y Vox es la de libertad sexual, inspirada por las movilizaciones feministas contra la sentencia del caso de ‘la manada’ en 2018. Las mujeres cantaron esos días “no es abuso, es violación” y esta norma convierte todo acto sexual sin consentimiento en agresión sexual, haya o no violencia de por medio. Es la ley del 'solo sí es sí' y aquí te resumimos sus claves.

84 casos

España ya registra oficialmente 84 casos de viruela del mono. Son datos de ayer a mediodía y son 25 casos más que un día antes. Veremos con qué nos encontramos hoy. El brote se ha extendido ya por más de quince países. Los científicos dicen que la versión que nos ha llegado de África es “la menos maligna” del virus.

¿Hay que vacunar? La UE va a comprar vacunas, pero no sabemos nada de si será necesario ni cuándo. Por lo que nos han contado para este reportaje, las autoridades sanitarias internacionales descartan una vacunación masiva y están dudando si guardar las dosis por si acaso o ponerle la vacuna a los contactos estrechos de los infectados.

Más armas que personas

Hoy en el podcast nos vamos a Texas. Queremos hablar de qué demonios le pasa a EEUU con las armas y de por qué no son capaces de controlar un asunto que no se da en ningún otro país importante del mundo. Creo que tenemos algunas respuestas.

Que no se te pase

Gas por derechos . Hungría y Polonia están usando la guerra de Rusia a su favor : no van a dejar que la UE apruebe más sanciones o vetos contra Putin si Bruselas no les hace llegar un dinero que lleva meses bloqueado como castigo por medidas como la legislación homófoba polaca. De camino, también peligra el impuesto europeo del 15% a multinacionales.

. Hungría y Polonia : no van a dejar que la UE apruebe más sanciones o vetos contra Putin si Bruselas no les hace llegar un dinero que lleva meses bloqueado como castigo por medidas como la legislación homófoba polaca. De camino, también peligra el impuesto europeo del 15% a multinacionales. Show me the money . El Banco Central Europeo pide que suban los salarios para compensar el encarecimiento de la vida por la guerra. No es que estén muy preocupados por los trabajadores, más bien temen que muchos no puedan pagar la hipoteca.

. El Banco Central Europeo para compensar el encarecimiento de la vida por la guerra. No es que estén muy preocupados por los trabajadores, más bien temen que muchos no puedan pagar la hipoteca. Shakira, Shakira . La Audiencia de Barcelona envía a juicio a la cantante Shakira porque existen indicios de que pudo defraudar a Hacienda 14,5 millones de euros al fingir que no vivía en España y al ocultar su patrimonio en paraísos fiscales durante dos años. Hacienda llegó a hacerle fotografías en centros comerciales y peluquerías para demostrar el fraude.

. La Audiencia de Barcelona porque existen indicios de que pudo defraudar a Hacienda 14,5 millones de euros al fingir que no vivía en España y al ocultar su patrimonio en paraísos fiscales durante dos años. Hacienda llegó a hacerle fotografías en centros comerciales y peluquerías para demostrar el fraude. Cancelada. El creador de la serie Antidisturbios, Rodrigo Sorogoyen, asegura en esta entrevista que hay motivaciones políticas para la cancelación en Movistar+ de su esperado proyecto sobre la Guerra Civil española: “¿Por motivos políticos? Suponemos que sí. Los que mandan han decidido que no se hable de la Guerra Civil”.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿Qué edad tiene el autor del tiroteo que ha acabado en masacre en Texas esta semana?

Rosa - ¿Qué actor estadounidense, protagonista de ‘Uno de los nuestros’, ha muerto a los 67 años?

Amarillo - ¿Cómo se llamaba la hermana mayor de Juan Carlos I?

Marrón - ¿A qué organismo español responsable de los informes sanitarios durante la pandemia se refieren las siglas ISCIII?

Verde - ¿Qué nombre recibe la secuencia total de ADN que posee un organismo en particular?

Naranja - ¿Qué estadio de un equipo de fútbol de primera división ha cambiado su nombre por aplicación de la Ley de Memoria Histórica?

Respuestas

Azul - 18

Rosa - Ray Liotta

Amarillo - Pilar de Borbón

Marrón- Instituto de Salud Carlos III

Verde- Genoma.

Naranja - Ramón de Carranza (ahora Nuevo Mirandilla), en Cádiz.

----

Mañana nos leemos de nuevo.

Un abrazo,

Juanlu.