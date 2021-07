El ocio nocturno se nos va de las manos y los contagios entre gente joven están disparando la incidencia del virus. Es verdad que dijimos hace unas semanas que la incidencia ya no era tan fiable para medir la gravedad, porque ahora los que enferman lo hacen de manera más leve, pero una cosa es eso y otra que la tasa juvenil esté ya en los 717 casos y que la ocupación hospitalaria vuelva a crecer. La combinación está clara: de vacaciones, de fiesta y no vacunados. Las tasas se multiplican en grandes ciudades y también en municipios no tan grandes pero que estos días multiplican su población, por ejemplo Sitges (Barcelona) o Conil (Cádiz), con incidencias por encima de los 1.000 casos.

Los técnicos y expertos de la la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta recomiendan ya “cerrar el ocio nocturno” y “limitar el horario nocturno de los interiores” en zonas de riesgo. En Catalunya, donde se da la alarma más generalizada, el Govern ha ordenado la clausura del ocio nocturno en espacios cerrados durante 15 días. El Ministerio de Sanidad dice que lo que toca por ahora es seguir acelerando con la vacunación.

Marcha atrás en Portugal. Lo de las barbas de tu vecino y todo eso: se han disparado los contagios y se ha vuelto a imponer toque de queda. Aquí los detalles de lo que ha podido ocurrir, a ver si te suena.

Ladrones de nombres

Hoy contamos en elDiario.es un detalle de esos que definen cómo funcionan las pequeñas miserias de las bambalinas de la política y a qué cosas sin mucha importancia hay que estar dispuesto para medrar en los partidos y ser, quizá, quién sabe, algún día, la persona elegida para el cartel electoral.

Isabel Díaz Ayuso intentó registrar en Internet el dominio "Podemos Madrid" en 2014 para ‘robarles’ la posibilidad de usarlo. Lo hizo por orden de Ignacio González, entonces presidente de la Comunidad, según unos mensajes de Whatsapp que publicamos hoy. Ayuso trabajaba en el gabinete de comunicación del partido como responsable de redes sociales. ¿Para qué quería el PP registrar una marca de Podemos? Para entorpecer con juego sucio su expansión.

De hecho, me he acordado de que un asesor del PP en Valencia registró la marca ‘Guanyem Barcelona’ para chantajear a la entonces incipiente formación de Ada Colau, que al final tuvo que llamarse Barcelona en Comú. ¿Cuándo fue eso? Pues dos días antes de que Ayuso intentara hacer lo propio no solo con “Podemos Madrid” sino con “Ganemos Madrid”. Marca de la casa.

Que no se te pase

¿Eres interino? Aquí van unas preguntas y respuestas para presentarse al proceso de selección que acaba con el abuso de temporalidad de este tipo de trabajadores de la Administración Pública.

Tres detenidos. La Policía ha detenido a tres jóvenes de entre 20 y 25 años como presuntos autores del asesinato en las calles de A Coruña de Samuel, que ha desencadenado una ola de protestas en toda España contra la homofobia. De esa homofobia que luego aparece veladamente en discursos políticos de Vox, con la tolerancia a veces del PP.

El Jueves. Y ya siento darles bola otra vez pero es bastante grave lo que ha hecho Vox este martes, señalando directamente al presidente de la empresa que edita la revista satírica ‘El jueves’. El partido ha indicado en Twitter dónde está el centro de trabajo del empresario y anima, a su manera, a que “le empiecen a exigir responsabilidades cuando le vean salir de su despacho”. Da miedo.