📩 BOLETÍN | La negociación y el avispero

Por dónde va el día

La negociación

Ucrania se aleja de la OTAN y Rusia se aleja de Kiev. Son los primeros pasos que nos hacen pensar que el acuerdo de paz puede estar hoy más cerca que ayer. Como explica este artículo, Putin asume que ha fracasado en la primera fase de la guerra y se prepara para la segunda, que depende de las negociaciones.

Esto es lo que sabemos por ahora de los puntos clave de esas conversaciones entre las delegaciones de Ucrania y Rusia en Turquía, resumidos por mi compañera Vanesa Rodríguez, que está haciendo un gran trabajo de síntesis y pedagogía durante estos días de guerra. Hay un punto que me llama la atención: Ucrania sigue reclamando su derecho para entrar en la UE, aunque no entre en la OTAN. En Moscú ya no lo rechazan tan tajantemente como antes. Lo de la independencia o transferencia del Donbás y Crimea se queda fuera de estas negociaciones por ahora, pero Zelenski ya ha dicho algo llamativo: “Nuestra tierra es importante, sí, pero al final solo es territorio”.

El avispero. Mientras Ucrania y Rusia se acercan, Estados Unidos ha concentrado sus esfuerzos en salir del avispero en el que se había metido: tras decir que Putin era “un carnicero” que “no debería permanecer en el poder”, Biden ha tenido que aclarar que la intención de EEUU no es el derrocamiento del presidente ruso.

Hoy en el podcast, nos preguntamos: ¿no puede el presidente de una potencia internacional llamar “carnicero” a otro que está cometiendo crímenes de guerra? ¿No puede desear que deje el poder? Pues los expertos dicen: cuidado, puede ser contraproducente.

Las cosas de comer

Trabajo. El Gobierno ha prohibido el despido por causas relacionadas con la guerra, como por ejemplo la falta de suministros o el aumento de costes energéticos, si la empresa recibe ayudas públicas. El objetivo es que en su lugar se acuda de nuevo a los ERTE que tan bien funcionaron durante la pandemia. Si en tu empresa están apurados y no sabes si te pueden echar, consulta esto.

Luz. Antes de que pueda entrar en vigor el tope para el precio de la luz, Moncloa ya exige a las eléctricas una bajada de tarifas o hará uso del mecanismo para recortarles beneficios con el que ya presionó hace unos meses y que ahora ha reforzado.

Alquiler. También sabemos algo más del límite a la subida de los alquileres. Con un ejemplo se entiende mejor: un alquiler de 700 euros, subirá solo 14 euros en los próximos meses (un 2%), y no los 53,2 euros que lo haría según el IPC de febrero, del 7,6%. Esa medida solo es válida por ahora para las renovaciones hasta el 30 de junio, pero crea un claro precedente para la ley de vivienda.

Que no se te pase

Esperem. El Gobierno descarta por ahora pedir la ejecución forzosa del 25% de clases en castellano en Catalunya. Va a esperar a que los jueces respondan al plan que la Generalitat les ha enviado para cumplir con la sentencia que acaba con la inmersión lingüística.

Cadena perpetua. Ayer tuvimos sorpresa: vimos al PSOE apoyar una proposición de ley del PP, Ciudadanos, Coalición Canaria y Foro para ampliar algunos aspectos donde puede aplicarse la prisión permanente revisable. Más sorprendente aún fue el anuncio de voto a favor también de Unidas Podemos, que sin embargo luego rectificó tras un debate interno.

Calvas. La broma de Chris Rock sobre la alopecia de Jada Pinkett, a la que Will Smith dedicidió responder con una agresión, mete el dedo en la llaga de otro estigma más: el de la calvicie femenina.

En el capítulo de hoy

Sisters. Este fin de semana estrenan en Filmin un documental que se llama ‘Sisters with Transistors’ y que explica la historia de la música a través de las pioneras de la electrónica. Mi compañera Izaskun Pérez ya lo ha visto: “Me encantó. Por primera vez en mi vida cogí notas en el cine”.

Ejército rojo. También mi compañera Carmen Ibáñez nos recomienda que veamos antes de que lo quiten de la web de RTVE el documental “El Ejército Rojo, la gran guerra patriótica”, sobre cómo se crea el poder militar soviético que hizo frente a los nazis y cómo se fue desintegrando con la URSS.

Ayotzinapa es el nombre del caso de la desaparición de 43 estudiantes en la ciudad mexicana de Iguala, hace siete años. Los compañeros de Animal Político acaban de estrenar una serie de seis capítulos en podcast que narra una rocambolesca e indignante historia que sigue lanzando interrogantes.

