Vox vota en contra de retirar la Llave de Oro de Madrid a Putin

Todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid, salvo Vox, han apoyado la retirada de la Llave de Oro de la ciudad de Madrid concedida al presidente ruso, Vladimir Putin, en 2006 cuando era alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha justificado su postura alegando que tenían dudas sobre si la Llave se le concedió a Putin “o al pueblo ruso”, “que no tiene la culpa de soportar al tirano”.

La proposición ha sido presentada en el Pleno de Cibeles por Más Madrid, que ha defendido una iniciativa de 15 medidas en apoyo al pueblo ucraniano. “La invasión rusa ha demostrado que es más necesaria que nunca la unidad europea, sus principios y firmeza contra los autócratas y autoritarios”, ha defendido la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que ha demandado “más patriotismo europeo”. Además ha calificado a Rusia como “un régimen criminal y corrupto, un régimen reaccionario”.

Ortega Smith también ha calificado al presidente ruso de “tirano comunista” que “ha invadido un país ajeno”. “Nuestra más rotunda condena de la invasión de un tirano comunista como es Putin”, ha dicho, para destacar luego que su partido cree que es “igualmente reprobable cuando actúa contra la disidencia”. Todo ello a pesar de que, como le recordó la socialistasMar Espinar en su turno de palabra, su grupo no expresó esas dudas en la Junta de Portavoces del Ayuntamiento al tratarse ese asunto.

El portavoz de Vox ha aprovechado el momento para pedir que, al igual que se exige que se respeten las fronteras en Ucrania, “también se deben defender las fronteras de nuestra nación”.

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha ironizado en Twitter sobre la decisión de Vox.

¿Cuál es el único grupo del Ayto que ha votado en contra de retirar las llaves a Putin?



Spoiler: VOX pic.twitter.com/UFHRgw63nl — Begoña Villacís (@begonavillacis) 29 de marzo de 2022

En su intervención, Villacís le ha reprochado a Ortega Smith la ambiguedad que siempre han mantenido ante el dictador ruso: “No cuela señor Ortega. No cuela que la derechita valiente se vuelva cobarde cuando se denuncia a Putin”, mientras le recordaba su amistad con los ultraderechistas europeos que no se creían que Rusia iba a invadir Ucrania. “Dado que son sus socios, coja el teléfono, dígales lo que piensan de Putin, dígales que apoyen a Europa en lugar de ser las excepciones en Europa y luego, eso sí, empezaremos a creerles”.

Durante el debate, el grupo de extrema derecha ha mantenido una foto fija en el monitor de television del salon de Plenos en la que se ve a Ruiz Gallardón entregando la Medalla de Oro al presidente ruso.

La propuesta de Más Madrid, no obstante, le ha valido a Rita Maestre de un tirón de orejas de la portavoz del PSOE, Mar Espinar, que le ha señalado: “Más Madrid busca su espacio, y lo entiendo. Pero hay realidades que sobrepasan esto. Utilizar esto para tener espacio político no es la mejor manera”. A pesar de ello tanto Espinar como Maestre han señalado que no era el momento “de crear divisiones”.

El PP, por su parte, ha defendido “que se inicie la adhesión de Ucrania a la Unión Europea” y ha aprovechado el debate para exigir a Pedro Sánchez “mayor coordinación del Gobierno de España con las demás instituciones” a la hora de recibir a los refugiados y para que “lidere” ese éxodo. “No queremos solo pancartas”, la ha espetado de paso el portavoz del PP a Rita Maestre.