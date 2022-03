Rusia y Ucrania perfilan un acuerdo de paz a la espera del visto bueno de Putin

Sin acuerdo de paz y sin alto el fuego, pero con esperanzas en que se esboce un tratado que ponga fin a la guerra de Ucrania. Así ha concluido el encuentro de este martes entre Rusia y Ucrania en Turquía, donde las líneas rojas marcadas por ambos países parece que se han difuminado. El camino todavía se antoja largo. Ucrania cede en su pretensión de entrar en la OTAN. Rusia comienza a retirar sus tropas de Kiev. Y ambos pasan la gran patata caliente al resto de potencias occidentales: ¿qué países firmarán como garantes de la seguridad de Ucrania en un posible tratado de paz?

Esto es lo que sabemos por ahora de los puntos claves de un posible acuerdo entre Rusia y Ucrania:

Retirada parcial de las tropas rusas

La retirada de las tropas rusas de Ucrania es uno de los puntos que han estado sobre la mesa en todas las negociaciones como condición previa a un alto el fuego y un acuerdo de paz.

Por el momento, Rusia ha anunciado una retirada parcial de sus tropas en Kiev, Chernígov y en el norte de Ucrania. El viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, ha asegurado que el objetivo de esta retirada parcial es “incrementar la confianza mutua” de cara a las negociaciones.

Previamente Rusia ya había rebajado expectativas afirmando que Kiev no era su objetivo y que se centrarían en la ofensiva en el Donbás.

Según reportan analistas de defensa de EEUU y Reino Unido, las tropas rusas llevan semanas estancadas en estas zonas del país y con problemas de suministro. Las fuerzas ucranianas han logrado contraatacar a las rusas y han recuperado varios territorios cerca de Kiev.

Pero este primer paso está lejos de ser un alto el fuego y continúan los ataques en el país. Mientras las negociaciones arrancaban en Turquía, las autoridades ucranianas denunciaban un ataque ruso con misiles en el edificio de varios pisos del Gobierno regional de Mykolaiv, ciudad a orillas del Mar Negro. Según los servicios de emergencias, al menos siete personas han muerto y 22 han resultado heridas.







Ucrania no entrará en la OTAN...

Esta era una de las principales demandas rusas, que Ucrania asumiera un estatus neutral y renunciara a sus aspiraciones de entrar en la OTAN. Kiev ha aceptado esta renuncia y se compromete además a no albergar bases militares ni armas nucleares.

A cambio, pide que varios países sean garantes de su seguridad en caso de un nuevo ataque.

También se comprometería a no realizar ejercicios militares en su territorio sin el consentimiento de los países garantes.

Ucrania había pedido su adhesión en la cumbre de la OTAN de 2008, en la que se acordó empezar a negociar sus condiciones de entrada en la Alianza.

... pero sí entraría en la UE

El pasado 7 de marzo, los 27 Estados miembros de la UE acordaban por unanimidad pedir a la Comisión Europea que evalúe la solicitud de adhesión a la Unión Europea presentada por Ucrania. Tras comenzar la invasión rusa, Zelenski pidió a la UE que permitieran su adhesión por la vía rápida, una posibilidad que por el momento se ha visto enfriada.

En las primeras rondas de conversaciones, Rusia se había manifestado en contra de cualquier alianza y pedía que Ucrania desistiera de ingresar en “ningún bloque”.

Su postura parece que ha cambiado. Una vez que Kiev ha renunciado a entrar a la OTAN, Moscú parece dispuesto a aceptar que formen parte de la UE.

En la reunión en Estambul, Ucrania ha vuelto a pedir que se garantice su entrada en la Unión Europea.

En caso de ataque, intervención

Uno de los mayores avances en las negociaciones se ha dado en lo que parece la aceptación por parte de Rusia de la posibilidad de que haya países garantes de la seguridad de Ucrania a cambio de que no entre en la OTAN.

¿Qué significa esto? Kiev quiere un compromiso por escrito y en firme de varias potencias que intervengan en su defensa y suministren armas en caso de que se produzca un nuevo ataque dentro de sus fronteras.

La delegación rusa ha afirmado estudiarán las propuestas ucranianas en un "futuro próximo" y que reportarán a Putin, después de lo cual, volverán con una respuesta

Según han dicho los negociadores ucranianos, el mecanismo sería similar al que recoge el artículo 5 de la OTAN: “Un ataque a un solo miembro de la Alianza se considera un acto de violencia contra todos los miembros y digno de represalia”.

Ucrania persigue que si se ve de nuevo agredida, Kiev pueda exigir consultas a los países involucrados en tres días y, si no se resuelve el asunto por vía diplomática, tendría derecho a asistencia militar de los firmantes, incluida la declaración de una zona de exclusión aérea.

La exclusión aérea ha sido la gran petición frustrada de los ucranianos a la comunidad internacional. Ningún país ha apoyado esta petición por temor a que el conflicto escalara hacia un posible ataque nuclear.

¿Qué países serían “garantes de la seguridad” en Ucrania?

Ucrania lleva semanas ondeando esta condición. En varias entrevistas, los ucranianos han ido enumerando los países candidatos a firmar las garantías que reclaman para llegar a la paz.

Por el momento, no hay una lista “oficial” de países. Lo que sabemos seguro son los 11 países que la delegación ucraniana ha puesto sobre la mesa de negociaciones:

Los cinco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: Reino Unido, China, Rusia, Estados Unidos y Francia

Turquía

Alemania

Canadá

Polonia

Israel

Italia

Ucrania se muestra abierta a que más países se sumen a la iniciativa y pide que todos ellos se comprometan a garantizar también su entrada en la UE.

Parecía que esta sería una condición dura de tragar para Rusia, pero tras la reunión en Turquía, Rusia se ha limitado a asegurar que la concesión a Ucrania de “garantías de seguridad” ha entrado “en un plano práctico”. La delegación rusa ha añadido que estudiarán las propuestas ucranianas en un “futuro próximo” y que reportarán a Putin, después de lo cual, volverán con una respuesta, según recoge la agencia rusa TASS.

¿Hay algún país que haya confirmado que firmará?

Rusia y Ucrania parecen haber dejado la pelota sobre el tejado del resto de países sacados a la palestra. Por el momento no hay ninguna adhesión oficial. Aunque gran parte de los países mencionados por Ucrania le han mostrado su apoyo en el conflicto, con sanciones a Rusia y ayuda militar y humanitaria, ninguno se ha referido oficialmente a este punto ni han asegurado por el momento que vayan a participar en el acuerdo.

Según publicaba el Financial Times el pasado 7 de marzo, esta propuesta lanzada por Ucrania había pillado por sorpresa a los aliados occidentales, que cuestionan su funcionamiento. Una fuente gubernamental occidental reconocía al FT que esta materia ha sido “tema de conversación entre los socios internacionales”, pero aseguraba que hasta que no se “establecieran los términos” del acuerdo sería difícil decir “sí o no”, deducir cómo funcionaría y qué países formarían parte.

Crimea y el Donbás, un caso aparte

A pesar de que Crimea y el conflicto en el Donbás han sido desencadenantes de la situación actual, la delegación ucraniana es partidaria de sacar este espinoso tema de las negociaciones actuales para lograr un alto el fuego. Rusia reclamaba el reconocimiento de la anexión de Crimea que Rusia llevó a cabo en 2014 y que se acepte la independencia de las “repúblicas populares” de Donetsk y Lugansk, situadas en la región oriental ucraniana del Donbás y reconocidas por Rusia. Ucrania se ha negado a aceptar ningún acuerdo en el que se vean cuestionadas sus fronteras y su integridad territorial.

Ucrania propone ahora que la situación de Crimea se negocie con Rusia “en un plazo de 15 años”, al margen de un posible tratado de alto el fuego. Plantean además, el compromiso de que Ucrania “no utilizará la fuerza para liberar esos territorios”, que estarán fuera del acuerdo de garantías de seguridad en el que se verían involucrados otros países.

Podoliak se ha referido expresamente a Crimea cuando ha hablado de esta negociación a largo plazo, pero no ha mencionado el Donbás, donde Rusia quiere centrar ahora su ofensiva. Previamente, la delegación ucraniana ha defendido que el estatus de estos territorios debía ser debatido cara a cara entre Zelenski y Putin.

La delegación rusa no ha hecho de momento comentarios sobre cómo se ha abordado el tema en las negociaciones. Según han indicado fuentes del Elíseo citadas por EFE, Vladímir Putin ha asegurado en una conversación telefónica con Emmanuel Macrón que no está dispuesto a renunciar a sus objetivos militares en Ucrania, en particular en Mariúpol.

¿Se reunirán Putin y Zelenski?

Después de la primera jornada de conversaciones en Turquía, el encuentro entre ambos presidentes parece más cerca que nunca. Sin embargo, la delegación rusa ha dejado claro que antes de que se sienten, todo tiene que estar firmado y bien atado.

Vladímir Medinski, jefe negociador ruso, ha matizado que este encuentro solo será posible cuando haya un tratado redactado y aprobado por los negociadores y rubricado por los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania. Medinski ha recordado que llegar a este punto es complicado, ya que deben firmar también los países implicados como garantes de la seguridad en Ucrania.

“Solo después de eso sería posible organizar una reunión entre los jefes de Estado para firmar este tratado”, ha asegurado.

Y además, un referéndum

Renunciar a la entrada a la OTAN y establecer las condiciones de una Ucrania neutral necesitarían enmiendas constitucionales y un referéndum para poder ser validadas en el país.

Las aspiraciones de Ucrania de entrar en la OTAN están consagradas en su Constitución y esta no puede ser modificada bajo la ley marcial. Según informa AFP, los cambios en la Constitución deben ser aprobados en dos sesiones parlamentarias con al menos 300 votos sobre 450 y validados por la Corte Constitucional.

David Arahamiya, negociador jefe ucraniano, ha insistido además en la idea de Zelenski de someter a un referéndum el acuerdo para ratificarlo. El negociador ha añadido que este solo podrá celebrarse tras la retirada completa de las tropas rusas.

Día 34 de guerra en Ucrania