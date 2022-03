Los líderes de la UE enfrían la vía rápida para la adhesión de Ucrania

Los líderes europeos quieren mandar señales de apoyo a Ucrania. Pero la vía rápida para la adhesión a la Unión Europea no es una de ellas. Así lo han expresado varios jefes de Estado y de Gobierno este jueves en Versalles, a su llegada a la cumbre informal organizada por la presidencia francesa rotatoria del Consejo de la UE. De hecho, el anfitrión, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha sido tajante: "Hay que tener cuidado. ¿Podemos hoy abrir un procedimiento con un país en guerra? Yo creo que no. ¿Podemos cerrar la puerta y decir 'nunca'? Eso sería injusto".

Así, fuentes diplomáticas explican que, en realidad, ya están siendo muy rápidos con los trámites. En esta ocasión, se ha tardado menos de una semana en dar traslado de la solicitud formal de Ucrania, Moldavia y Georgia, a la Comisión Europea para que empiece su evaluación, algo que en anteriores ocasiones, con los países de los Balcanes, se tardó entre siete y nueve meses. Y añaden: "El respaldo político está siendo claro, con sanciones como no ha habido antes, por ejemplo, incluso movilizando dinero para enviar armas".

"Una parte quiere ir más rápido, pero otros quieren tener distancia y analizar bien la situación", explican las fuentes diplomáticas: "En todo caso, se analizarán las solicitudes una por una, va por méritos y cada país tiene un proceso. Es la primera vez que el Consejo va tan rápido al pedir una opinión a la Comisión Europea. Con Montenegro fueron ocho meses, por ejemplo".

Las fuentes explican que los 27 "están a favor del proceso porque se comparten valores como la democracia y el Estado de derecho, pero la adhesión es un diálogo largo con la Unión Europea, como está pasando con los Balcanes".

Montenegro, por ejemplo, que sigue a la espera, pidió la adhesión en diciembre de 2008; Albania, en abril de 2009; Serbia, en diciembre de 2009; y Bosnia, en febrero de 2016.

"El proceso puede ser largo", explican las fuentes, "y la idea es trabajar es estrechar lazos, como la integración en el mercado único, en el mercado eléctrico... Estamos mirando escenarios en el tiempo, y será lo que quieran los Estados miembros por unanimidad".

Fuentes del Gobierno español, por su parte, explican que "España es un país favorable a la ampliación, pero el procedimiento es muy serio. Ser miembro de la Unión Europea ni es un juego ni puede ser un instrumento. Hay un procedimiento que hay que cumplir, no queremos que se pare, pero sí que se cumplan los procedimientos. Mientras, se puede profundizar en el acuerdo de vecindad, por ejemplo".

Por su parte, Bulgaria, Polonia, Letonia, Lituania, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia y República Checa han pedido por carta al resto de los socios comunitarios lo contrario, que se acelere la entrada de Ucrania en la UE, como señal de apoyo a Kiev en plena invasión rusa.

Estos ocho Gobiernos han reclamado en una carta conjunta que la UE aporte una perspectiva de adhesión a Ucrania y para ello piden dar el primer paso y otorgar a Kiev el estatus de país candidato.

En la misma línea que España y Francia, se ha manifestado el primer ministro holandés, Mark Rutte: “Este es un procedimiento largo; tenemos que ver qué podemos hacer a corto plazo”, dijo Rutte, y añadió: “Todos los países de la parte occidental de Europa con los que hablo dicen que no se debe intentar coger un tren expreso, un tren rápido. Pero la cuestión de estar a no favor o en contra, no es un problema en este momento”.

El primer ministro portugués, António Costa, por su parte, ha afirmado que la adhesión no es la solución "adecuada" a lo que ahora necesita, porque lleva tiempo: "La respuesta que Ucrania necesita es una que ofrezca resultados concretos e inmediatos", añadió.

Primeros pasos

El pasado 7 de marzo, los embajadores de los 27 Estados miembros de la UE han acordado por unanimidad este lunes pedir a la Comisión Europea que evalúe las solicitudes de adhesión a la Unión Europea presentadas por Ucrania, Georgia y Moldavia la semana pasada.

En una entrevista reciente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respaldó la adhesión de Ucrania: "Tenemos una cooperación muy estrecha en la red de energía, por ejemplo, hay muchos temas en los que trabajamos estrechamente. Son uno de nosotros y los queremos".

El proceso no es automático, pero este lunes los 27 han dado un paso mandatando a la Comisión Europea a analizar las solicitudes de adhesión.

Los jefes de Estado y de Gobierno se reúnen este jueves y viernes en Versalles, en la cumbre informal organizada por la presidencia rotatoria francesa del Consejo de la UE. Y es probable que el asunto se cuele en una reunión que estará muy marcada por la invasión rusa de Ucrania.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha hablado este lunes con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. "La UE se mantiene firme del lado de Ucrania en los esfuerzos por aliviar el sufrimiento humano infligido por la agresión de Rusia, y garantizar la seguridad nuclear. La solidaridad, la amistad y la ayuda sin precedentes de la UE para Ucrania son inquebrantables. Debatiremos la solicitud de adhesión de Ucrania en los próximos días".