El nuevo consejero de Cultura de Castilla y León: del comunismo y los actos de Herri Batasuna a Vox

Vox ponía fin este martes a los rumores sobre las dificultades de encontrar quien ocupase las tres consejerías que dirigirá en el futuro gobierno de Castilla y León. En un comunicado reveló los nombres de los titulares de Agricultura, Industria y Empleo y Cultura. Es en esta última donde Vox apuesta por un perfil conocido, prestigioso y con cierta experiencia en la gestión cultural. De Gonzalo Santonja destacaban sus logros académicos y profesionales, pero no datos vitales que pintan un perfil político, como poco, sinuoso.

El futuro consejero de Cultura de Vox fue comunista. Se hizo militante del Partido Comunista de España (PCE) en el año 1969, con tan solo 17 años, y con el partido en la clandestinidad debido a su ilegalización durante la dictadura franquista. El escritor se unió entonces a un grupo que activó la militancia comunista en Salamanca junto a amigos y otros familiares. Eso le costó un juicio por el Tribunal de Orden Público y un breve exilio en Francia que acabó rechazando.

Además de la militancia, a Gonzalo Santonja el comunismo le unió a su familia política. Estuvo casado con una hija del histórico político comunista, Julián Grimau, fusilado por el franquismo en 1963 y con la que tiene un hijo. El juicio de Grimau, miembro del Comité Central del PCE por entonces, fue por ‘rebelión militar’, y uno de los más cuestionados de la dictadura franquista por sus irregularidades, reclamando sus hijas tras la llegada de la democracia una revisión del proceso que nunca se hizo.

Simpatizante de HB y de uno de sus fundadores

Pero en su biografía el dato menos conocido es el de su simpatía con el partido Herri Batasuna, el partido considerado como brazo político de ETA, ya ilegalizado. De Santonja en un acto de HB en Oiartzun queda constancia videográfica. Estaba acompañado del escritor José Bergamín y del dramaturgo Alfonso Sastre. Pero además algo queda también en la hemeroteca, como una carta al director en El País, el 17 de febrero de 1979, con el título 'En defensa de Telesforo Monzón'. “Desde hace algunos días seguimos con interés y perplejidad las noticias aparecidas en la prensa sobre la detención y el procesamiento del caracterizado pacifista Telesforo Monzón. Desconocemos, naturalmente, los hechos que se le imputan, pero de todas maneras, sean cuales sean, queremos manifestar desde aquí nuestra solidaridad con Telesforo Monzón y con todo lo que él ahora representa”. Firmaban la misiva José Bergamín, José Esteban, Gonzalo Santonja y su mujer, Dolores Grimau, María Teresa Bergamín y Pilar Hermosa. Monzón fue uno de los fundadores de HB y se declaraba “etista” y defensor de la lucha armada. En el momento en que se publica la carta, Telesforo Monzón estaba detenido tras un encierro en favor de la amnistía de los presos vascos. Enfermó en la prisión de Nanclares, en Álava, obtuvo la inmunidad tras su elección como diputado. Sin embargo, y Mesa Nacional de HB decidió que Monzón, por su delicado estado de salud, no acudiera al Congreso.

El terrorismo es uno de los asuntos recurrentes de Vox, que incluso en el documento del pacto con el PP en Castilla y León menciona el compromiso de ocuparse de las “víctimas del terrorismo”. El presidente del partido, Santiago Abascal, cuenta en su libro No me rindo en su biografía No me rindo, cómo lanzaron cócteles molotov en la tienda de moda que tenía su padre, concejal en Amurrio, en 1999 y como vivió una infancia y una juventud marcada por el terrorismo.

El giro copernicano de Santonja le ha llevado a presidir el Instituto de la Lengua, dependiente de la Junta de Castilla y León durante casi dos décadas, hasta que el enfrentamiento con la Consejería de Cultura, en manos de Ciudadanos hasta el pasado 20 de diciembre, le hizo dimitir en junio de 2021. Es catedrático de la Universidad Complutense, pertenece a la Academia Norteamericana de la lengua Española (ANLE), Academia Argentina de Letras y Academia Filipina de la Lengua Española y ha codirigido, entre 2010 y 2019, el Foro Internacional de Filología de la Feria del Libro de Guadalajara (México). Además, destaca Vox en su comunicado, ha publicado más de treinta libros de ensayo, así como cinco obras sobre el toreo y sus orígenes. Fue vicedirector/fundador de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense en El Escorial y asesor de entidades y fundaciones como V Centenario del Tratado de Tordesillas, Sociedad Estatal España. En 2022 ha sido nombrado Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid.