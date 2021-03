¿Y al niño cuándo lo vacunan?

Cumplimos un mes desde el primer envío de ‘Al día’ y decir gracias se queda corto. Como te avancé la semana pasada, tenemos datos muy buenos y los queremos compartir: ya sois más de 75.000 personas siguiendo y leyendo regularmente este boletín. Hay más información en este post, donde encontrarás además algunas frases que nos habéis enviado los lectores durante estas semanas y que son pura cafeína para seguir haciendo esto cada día. Un placer. Y vamos a lo importante, que es lunes, y hay mucha tela que cortar.

El 30%

Decimos mucho eso de que “el 70% de la gente estará vacunada en verano” y discutimos mucho sobre si ese plazo es realista. Pero la verdad es que nos paramos menos a pensar en la otra parte de la frase, en el principio: el 70%. ¿Quién es el otro 30%? ¿Damos por hecho que se vacunarán inmediatamente después o hay que empezar a dudarlo, ante la escasez internacional de dosis?

Hoy en elDiario.es damos un paso en ese terreno fanganoso de quién se queda fuera de la vacuna al menos a corto plazo. Hablamos de niños y adolescentes, sobre los que se acumulan varias razones para dejarlos los últimos de la larga cola que formamos todos: al ser menores, no hay ensayos clínicos ni certezas sobre la eficacia de la vacuna en ellos; además, como suelen tener síntomas leves, la razón principal para suministrarles una dosis quizá sería la de prevenir el contagio a otras personas. Pero esas otras personas (sus profesores, personas vulnerables en su entorno, familiares…) ya estarán vacunadas para cuando les toque. Veremos.

Monodosis. EEUU ha aprobado el uso de la vacuna de Johnson & Johnson, que también leerás con el nombre de Janssen. Hay una novedad fundamental respecto a otras ya en circulación como la de Moderna o Pfizer: solo hay que administrar una dosis. Y esto, con los problemas logísticos y de disponibilidad, puede ser un salto muy importante.

Resistencia. Vente de visita a Alcaracejos, en Córdoba, donde hay una residencia de personas mayores que lleva un año de encierro sin registrar ni un solo caso de Covid. Hay un detalle conmovedor que cuentan los compañeros de Cordópolis en su reportaje: las trabajadoras del centro estuvieron encerradas con los ancianos, la mayoría con Alzheimer, durante 41 días para evitar entrar y salir. Fuera, el horror: en el pueblo la incidencia llegó a pasar los 1.000 casos por 100.000 habitantes. Ahora ya están todos vacunados. Aquí una foto de la gente que se sacrificó por un bien mayor.

Lo del rey

Juan Carlos I ha ‘dejado caer’ cuatro millones de euros para evitar otro delito fiscal por no declarar ante Hacienda los 8 millones con los que ‘alguien’ le pagaba sus viajes de placer durante 10 años. Ese alguien era Zagatka, una fundación con nombre enigmático controlada por su primo, de la que ya te hablé la semana pasada. Si te gustó aquella historia, aquí tienes más detalles. Hoy El País asegura que Juan Carlos I consultó con un despacho especializado la posibilidad de divorciarse de la reina Sofía para casarse con Corinna.

Pero la otra pregunta que se hacen ahora en Hacienda es: ¿de dónde ha sacado el rey esos cuatro millones de euros para pagar a la Agencia Tributaria? Juan Carlos de Borbón ya no tiene siquiera un sueldo de la Casa Real. Ahí va otra línea de investigación.

Lo de Aznar. Hoy se hablará de la entrevista de Jordi Évole a José María Aznar. Se nota que Évole llevaba años esperando esta conversación porque ha sido un repaso a todas las polémicas de sus años de poder. Aznar no ha cambiado mucho desde que se fue. “Cada día desde que me fui ha habido alguien que me ha pedido que vuelva”.

El expresidente ha sido crítico con el comportamiento de Juan Carlos I y su falta de ejemplaridad: "Si el que representa a la institución no cree en ella, ¿por qué van a creer los demás?”. Siempre se dijo que Aznar no llevaba bien la histórica complicidad entre Juan Carlos I y Felipe González o Rubalcaba, pero sí ha defendido la monarquía como mejor fórmula para España.

***

Que no se te pase

Líderes. España sigue a la cabeza de Europa en infracciones ambientales. Vertidos, aguas residuales, especies protegidas… El año pasado, la UE abrió un 20% más de expedientes sancionadores.

Disturbios en Catalunya. El fin de semana nos ha dejado más problemas en las calles de Barcelona, en las réplicas de las manifestaciones que ya se suceden desde hace más de una semana. El sábado, un intento de quemar un furgón de la Guardia Urbana estuvo a punto de provocar una tragedia. El agente que estaba dentro salió ileso “de milagro”, ha dicho Ada Colau. Empresarios y policías han pedido que se ponga fin ya a 12 días de violencia.

Una derrota colectiva. Más de 6.500 trabajadores inmigrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka han muerto en Qatar desde que el país del Golfo fue nombrado organizador del Mundial de Fútbol hace diez años, según una investigación de The Guardian.

Innecesario. La ONU ha condenado a España por someter a una niña inmigrante víctima de violencia sexual a un desnudo integral y exploración genital para comprobar su edad. Esto reabre el debate sobre si es adecuado este protocolo para determinar la mayoría de edad de los inmigrantes.

Generación Z. Échale un ojo a este reportaje de Pol Pareja sobre una generación doblemente castigada, la de los chavales de entre 16 y 24 años que crecieron en una crisis y ahora tendrán que afrontar la vida adulta en un mundo herido de pandemia.

¿Estás embarazada? ¿Vas a ser padre? Hay que hablar más del postparto. Por ejemplo de la mastitis, una inflamación del tejido mamario que puede producirse como consecuencia de una infección y que muchas mujeres no descubren hasta que son madres.

Globos de Oro. La película Nomadland y la serie británica The Crown se coronan en los premios. Aquí un listado de ganadores.

***

Cosas que no sabía

No conocía la historia de ‘La desconocida del Sena’, y eso que parece bastante popular. Alrededor de 1880 se rescató el cadáver de una mujer en el río Sena de París. En la morgue hicieron un molde de su cara y desde entonces su imagen y su leyenda han asomado en expresiones culturales de todo tipo, desde Albert Camus a Michael Jackson, desde El silencio de los Corderos a los muñecos de los cursillos de primeros auxilios. Lo escuché en Gabinete de Curiosidades.

No conocía la historia de los adoquines de las aceras de Barcelona. Para mí, eran adoquines normales con adornos que algunos manifestantes arrancan y Albert Rivera sacaba en los debates. Pero gracias a este hilo de Twitter he aprendido que se llaman ‘panots’, que hay cinco modelos: el de calavera, el de círculos concéntricos, el de cuatro pastillas, el de cuatro pastillas con cuatro círculos y el de flor, el más popular. Para saber más.

No sabía que había un mensaje oculto en el paracaídas desplegado por el robot Perseverance para tocar suelo en Marte. Las formas de los colores eran un código, descifrado por un padre y un hijo en Internet, que decía: “Dare Mighty Things”, algo así como ‘Atrévete a lo extraordinario”. La NASA va tan sobrada que coloca ‘Huevos de Pascua’ para descifrar por los fans, como en las mejores series de ficción modernas.

Hemos cumplido un mes.

