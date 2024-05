🎙 PODCAST | Hablemos de las despedidas de soltero

Cuando anuncias que te casas tienes mucho que organizar: la ceremonia que tú y tu pareja queráis hacer, las invitaciones de boda, la comida… Pero hay algo de lo que tú no te encargas. Y a lo que parece que no puedes decir que no: las despedidas de soltero. En Málaga, una ordenanza municipal ha limitado estas fiestas. ¿Qué dicen de nosotros mismos estas fiestas? ¿Qué explican desde el punto de vista social, de género y antropológico?

Conocemos la historia de Isa, que se casó en 2016 y es capaz de decir en voz alta algo que no es habitual oír: no se lo pasó bien en su despedida de soltera. Además, hablamos con Luisa Abad, profesora de antropología de la Universidad de Castilla-La Mancha que ha estudiado las despedidas de soltero y de soltera.

Desmelene y borrachera porque todo vale en ciudad ajena: ¿qué hacemos con las despedidas de soltero?

