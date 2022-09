Hola.

Lo de la semana pasada era de prueba. Ahora sí que empieza septiembre de verdad.

Agarra un café y vamos al lío.

Por dónde va el día

Chile dijo no

La noticia más importante del día se ha producido esta madrugada en Chile con el resultado de un trascendental referéndum sobre la nueva Constitución chilena que debía dejar atrás el texto ahora vigente, que arrastran desde tiempos de Pinochet y es profundamente conservador.

Pues la nueva propuesta de Constitución chilena no ha sido aprobada. Una gran mayoría ha rechazado el texto, con un 62% de votos para el 'No'.

Con esto la sociedad chilena pone pie en pared de los vertiginosos cambios que ha vivido en los últimos años. Estamos hablando de un país identificado a ojos de toda la región como conservador, donde de pronto un estallido social, en 2019, lo pone todo patas arriba. En marzo de este año gana la nueva izquierda, con Gabriel Boric, y se abre un proceso ciudadano para hacer una nueva Constitución, la que se votó ayer, que presentaba un texto progresista. Decía, por ejemplo: “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Su democracia es inclusiva y paritaria”. Ese texto solo ha tenido un 38% de votos a favor.

El presidente Boric asume el golpe y pide que se ponga en marcha otro proceso para intentarlo de nuevo con otro documento que genere más consenso. Habrá que estar atentos.

¡Vuelve el podcast!

La primera semana de septiembre es confusa. Vuelves de haber desconectado de la actualidad y te encuentras que hay noticias que no sabes de dónde salen, no estás seguro de si ha habido algún detalle importante en los temas que suelen interesarte, de pronto hablan de algo que no sabes de qué va.

Para eso estamos. El primer capítulo de la nueva temporada del podcast lo dedicamos a actualizarte los temas principales de actualidad con las novedades del verano, para que puedas retomar el pulso.

Y vuelve Escolar

Sabemos que los lectores le han echado de menos pero te aseguro que más le hemos echado de menos en la redacción, sobre todo los que se han tenido que comer los marrones que normalmente se come él ;-) Vuelve de su permiso de paternidad Ignacio Escolar y lo hace entrevistando a Yolanda Díaz. La vicepresidenta anuncia que quiere impulsar límites a los precios de productos básicos como el pan, la leche, los huevos o la fruta. Dice que ha detectado subidas de precios “del 500%, de 575%. Son datos públicos. No puede ser. Está claro que aquí alguien está haciendo negocio”. También habla de la salud de la izquierda y sus familias y advierte: o baja el nivel de pullas internas en la izquierda, o habrá debacle en 2023. Puedes ver la charla completa en vídeo.

“Compro piso”

Si te encuentras un papelito como este en alguna tienda o pinzado en algún limpiaparabrisas, que sepas que detrás de su apariencia cutre, hay probablemente una inmobiliaria. Están usando este camuflaje como vecinal y de vieja escuela para atraer la atención de gente mayor que no se fía de Internet y cree que lee el cartelito de un vecino. Más detalle.

Que no se te pase

Cosas que no sabía

No sabía que la estatua más alta del mundo es la Estatua de la Unidad. Está en India, mide 182 metros aunque hay que sumarle 58 de base. Está construida a mayor gloria de Sardar Patel, uno de los líderes de la independencia del país, al que se le atribuye la integración en una sola India de los 562 principados que existían durante el dominio británico hasta los años 40.

que la estatua más alta del mundo es la Estatua de la Unidad. Está en India, mide 182 metros aunque hay que sumarle 58 de base. Está construida a mayor gloria de Sardar Patel, uno de los líderes de la independencia del país, al que se le atribuye la integración en una sola India de los 562 principados que existían durante el dominio británico hasta los años 40. No conocía otras muchas estatuas de ese ránking de las esculturas más altas del mundo. Quizá sea porque son todas muy poco originales: hombres con brazos en cruz, hombres en posturas budistas, caras de hombres cinceladas en la roca, y alguna diosa. Aquí un vídeo que las resume.

Venga, mañana nos leemos de nuevo.

Un abrazo,

Juanlu.