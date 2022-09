Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Por dónde va el día

Otra vez la sombra

Qué sombría se pone la actualidad cuando Vladímir Putin nos deja caer sus amenazas. El presidente ruso ha tomado dos decisiones que meten tensión a la guerra justo cuando se habla de la falta de solidez de su estrategia. Primero, su Gobierno asegura que los territorios ocupados por las tropas rusas en Ucrania celebrarán referéndums inminentes de integración en Rusia. ¿Para qué hacen esto? Pues para que si Ucrania los ataca y los recupera, como ha pasado en el norte, el Kremlin pueda hablar de una invasión de su país, de Rusia, porque ese lugar ya no es ucraniano, que lo ha dicho la democracia. Y para defenderse está mejor visto usar cualquier método a tu alcance. Retorcido pero eficaz. La otra reforma implica que el Ejército pueda movilizar a la población general para ser alistados en caso de una posible escalada militar.

Sin embargo, desde Turquía nos llega otro indicador de la debilidad rusa: Erdogan, viejo aliado de Putin, considera que Rusia debería devolver el “territorio invadido” en Ucrania y cree que el Kremlin está dispuesto a finalizar la guerra cuanto antes.

El borrón de Escrivá

Es un clásico de la política. Cuando los ministros son muy expertos en la materia que gobiernan, si vienen de puestos técnicos donde han desarrollado un criterio firme durante años, les cuesta muchísimo renunciar a su opinión personal, a su pulsión pedagógica. Y luego pasa lo que pasa.

El tema político del día debía ser la supresión del Impuesto de Patrimonio en Andalucía, del que ya hablamos ayer. Es un dinero que se le regala a los más ricos, que son poquísimos, y se quita de los presupuestos públicos. En teoría sirve para atraer a inversores, en la práctica eso tampoco está claro que repercuta en la población más vulnerable. Está claro que es discutible políticamente que por ejemplo Andalucía pueda tener un Impuesto de Patrimonio diferente al de Catalunya, porque al final unas comunidades competirán con otras por ver quién tiene impuestos más bajos y eso merma el interés general. Se puede entrar en una espiral, una subasta empobrecedora a ver quién se compra los ricos más caros. De hecho, en Europa se está intentando establecer por ejemplo un Impuesto de Sociedades homogéneo.

Pero claro, si eres el ministro de Seguridad Social de un gobierno de izquierdas apoyado en nacionalismos, te preguntan literalmente si estás de acuerdo con la “recentralización de impuestos” y respondes “sí”, pues se lía. Moncloa ha tenido que corregir a Escrivá e intentar poner el foco de nuevo en el PP, cuya guerra contra el impuesto del Patrimonio puede costarnos a todos 1.200 millones de euros.

Spam telefónico

Tienen tu teléfono y no sabes muy bien por qué. Les has pedido que no llamen, pero siempre vuelve a sonar. Y a veces no sabes muy bien ni quién está al otro lado… Hoy en el podcast, hablamos sobre cómo funciona el negocio de las llamadas publicitarias.

Que no se te pase

En el capítulo de hoy

Adnan Syed, libre . Creo que fue el primer podcast periodístico que escuché (que no fuera un programa de radio subido a Internet). ‘Serial’ era otra cosa, profunda y concreta, que revolucionó las aspiraciones de una generación de periodistas sonoros. Se dedicaba íntegramente a reconstruir el caso por el que un joven, Adnan Syed, había sido condenado por el asesinato de su exnovia. 23 años después, y en parte como consecuencia de aquel podcast, la sentencia ha sido anulada. Tras un silencio eterno, Serial ha hecho un capítulo extra.

. Creo que fue el primer podcast periodístico que escuché (que no fuera un programa de radio subido a Internet). ‘Serial’ era otra cosa, profunda y concreta, que revolucionó las aspiraciones de una generación de periodistas sonoros. Se dedicaba íntegramente a reconstruir el caso por el que un joven, Adnan Syed, había sido condenado por el asesinato de su exnovia. 23 años después, y en parte como consecuencia de aquel podcast, la sentencia ha sido anulada. Tras un silencio eterno, Serial ha hecho un capítulo extra. La Liga de los hombres extraordinarios . Se ha estrenado estos días en Movistar un documental que nos lleva a los años 90 a través de los presidentes de los equipos de fútbol: Lendoiro, Lopera, Caneda, Gaspart, Del Nido. Poder, masculinidad, dinero, espectáculo, patetismo. Es imposible que no lo vea.

. Se ha estrenado estos días en Movistar un documental que nos lleva a los años 90 a través de los presidentes de los equipos de fútbol: Lendoiro, Lopera, Caneda, Gaspart, Del Nido. Poder, masculinidad, dinero, espectáculo, patetismo. Es imposible que no lo vea. Las lágrimas del Reino. Una de las experiencias más terapéuticas de mi confinamiento fue jugar al Breathe of the Wild, considerado como uno de los mejores videojuegos de los últimos años. La semana pasada se anunció el lanzamiento de la segunda parte, aunque la compañía suspendió su marketing en Reino Unido. Nadie entendía por qué hasta que se desveló el nombre del juego: “Las lágrimas del Reino”.

Mañana nos leemos de nuevo.

Un abrazo,

Juanlu.