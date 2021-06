La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, prepara cinco medidas para reducir el trabajo temporal en España. Entre otras cosas, quiere prohibir que las empresas hagan trabajos temporales para cubrir puestos dentro de la rutina normal de la empresa y limitarlos a circunstancias concretas; también apuesta por convertir a fijos discontinuos a los empleados de las campañas de Navidad o verano o de recogida agrícola; y en el caso de las sustituciones, si la persona no ha vuelto a su puesto 2 años después, el empleado que la sustituye pasaría a tener los derechos de un contrato fijo.

Todo eso forma parte de un borrador que ahora el Gobierno debe negociar con empresarios y sindicatos. Tienes todos los detalles en este repaso.

En el otro lado del ring, la nueva patronal catalana cercana a Junts, que defiende el despido gratis y tiene un presidente de gran calado intelectual: “De la misma forma que hay que modernizar la maquinaria, hay que modernizar al trabajador”.

Españoles in UK

El Brexit está lanzando a los españoles en Reino Unido contra el muro de lo que significa ser inmigrante sin trato preferencial. Las consecuencias sociales se notaron pronto, con cada vez más denuncias de insultos o menosprecios que antes no se notaban tanto. Luego llegaron los problemas en la frontera para españoles que iban a ganarse la vida.

Ahora llega la bofetada burocrática: el 30 de junio se termina el plazo para que los ciudadanos de la UE que viven en Reino Unido pidan la residencia, que desde el Brexit ya no está garantizada. Los retrasos de este proceso dejan en un limbo sin derechos a más de 16.000 españoles, que ya empiezan a toparse con problemas para cambiarse de casa o de trabajo.

Si conoces a alguna persona española en Reino Unido, que se lea esto.

A los penaltis

No hay decisión sobre si se vacuna a los futbolistas de la Selección Española que van a competir en la Eurocopa a partir del lunes. A pesar de que el ministro de Cultura y Deporte daba casi por hecho que sí, los técnicos expertos de la Comisión de Salud Pública dicen que no van a decidir ellos sobre un trato diferencial que no obedece a ningún criterio científico. Es una decisión política, no sanitaria.

Así que esto se va a decidir en los penaltis. La ministra de Sanidad no quiere tirarlos sola y llevará el asunto a la reunión de los gobiernos autonómicos de hoy.

Un recordatorio que suaviza un poco la polémica: todos los deportistas que acuden a los Juegos Olímpicos de Tokio este verano están siendo vacunados por el Comité Olímpico Español. En otros países se está haciendo lo mismo. Se hizo con previsión y sin polémica. Entre deportistas y trabajadores, hay 920 vacunados.

No bajamos de 50. Nos está costando bajar de 50 la tasa de incidencia del virus, la que llevamos usando ya más de un año como guía para ir tomando medidas. Los datos de hoy no están mal: estamos en 114, pero el 42% de la población ya tiene al menos una vacuna y sin embargo la incidencia no solo no alcanza ese umbral de “riesgo bajo” sino que el 30% de la población vive en municipios donde los contagios están aumentando. Aquí el mapa:

Que no se te pase

El pequeño apagón . Ayer dejaron de funcionar páginas web, redes sociales y servicios digitales en todo el mundo durante una hora. El ‘apagón’ nos asomó al abismo, aunque el problema se solventó rápido. “En el Canal de Suez tardaron más en sacar un barco”, comentamos ayer en la reunión de elDiario.es entre bromas, pero la metáfora no es mala. En Internet existe también un embudo: la red es ancha como un océano, pero las empresas que filtran el tráfico global son solo unas pocas. Te lo explicamos .

Atentos a Granada. El alcalde granadino Luis Salvador pende de un hilo que forman solo él mismo y otro concejal. El resto de sus compañeros de Ciudadanos siguen el criterio del PP y le piden que abandone el cargo. El alcalde ha intentado agarrase al PSOE sin éxito. El pacto queda dinamitado.

En el PP no están cómodos con la foto de Colón contra los indultos que se producirá este domingo. Se nota por ejemplo en que los barones están dejando a Pablo Casado comerse el marrón casi solo. Se han limitado a confirmar su presencia el presidente murciano López Miras y la madrileña, Díaz Ayuso.

Escándalo. La Sanidad de Castilla y León desoyó durante años las denuncias contra un médico por abusar de pacientes menores y adultas. Los casos son tan graves como el de una niña anestesiada que sufrió tocamientos, según una enfermera. El denunciado murió tras abrirse expediente, que ha provocado ya una cadena de dimisiones.

Murcia, qué humillada eres. Me parece interesantísima la reflexión que hace este reportaje sobre cómo Murcia se ha convertido en objeto de bromas y cierto desprecio en otras partes de España. “Nos ven como el Lepe del siglo XXI”, se quejan desde allí. Nuestros compañeros de elDiario.es en Murcia analizan el trasfondo.

Cosas que no sabía

No sabía que la primera pintura verde fue un pigmento fabricado por los antiguos egipcios usando cobre oxidado con vino. El resultado es el color ‘cardenillo’ y se usó durante siglos en el arte. Ese color es el que han acabado adoptando muchas de las estatuas en todo el mundo, como la Estatua de la Libertad, que han perdido su aspecto original al oxidarse naturalmente. Más verde en este hilo de Twitter.

No conocía el origen de la palabra ‘ostracismo’. En la Antigua Grecia, significaba ‘destierro por mal gobierno’. El nombre de los señalados se escribía en un trozo de concha o cerámica rota, el ostracón. Hay quien dice que de ahí viene lo de ‘aburrirse como una ostra’, por aquello de la soledad del destierro. Pero hay otra leyenda más divertida: en una gran fiesta de disfraces tematizados en la Corte francesa del siglo XV, la encargada de vigilar las joyas de la princesa iba vestida de ostra. La tarea encomendada no le permitió moverse ni divertirse mucho. Se aburrió, como una ostra.

No sabía que la ciencia podía reanimar animales congelados hace 24.000 años. Son rotíferos multicelulares, un grupo de especies microscópicas. Estaban en capas de permafrost de Siberia y unos científicos de Rusia los han ‘despertado’. Así lo cuentan en Vice (está en inglés, activa el traductor si no te apañas).

Están empezando los exámenes de la EVAU, la Selectividad de toda la vida. Si estás en ello o tienes a alguien en casa en ello: ¡Calma y suerte!

