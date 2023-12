La austeridad que impone Alemania nos lleva a la ruina

¡Buenos días!

Uno de los principales problemas de la Unión Europea es que las negociaciones entre los países se plantean como un juego de suma cero. Un ministro me contó cómo, especialmente países como Alemania o Francia, no solo pretenden llevarse el ascua a su sardina cuando se discuten políticas comunitarias sino que intentan que los otros países salgan perjudicados. La cortedad de miras es patente y da a entender cómo el club comunitario nunca ha sido realmente una potencia con capacidad para responder a los desafíos de Estados Unidos y China.

Esta política pequeña se vuelve a vislumbrar en las negociaciones sobre las reglas fiscales. Todavía no se ha llegado a un acuerdo, pero en la última reunión que presidió Nadia Calviño la propuesta de España estaba plagada de concesiones a las imposiciones de austeridad de Alemania. Este planteamiento provocó reticencias de países como Francia, Italia o Portugal, que demandan una mayor flexibilidad. ¿España está en condiciones de ceder posiciones como país del Sur y rendirse ante los frugales? No lo parece.

Algunos miembros del Gobierno aseguran que no era la posición que quería España. Sin citarla, se desliza que Calviño se extralimitó para conseguir cerrar el acuerdo bajo la presidencia española de la Unión Europea. Otros, sin embargo, elevan el desastre a una gestión de la Unión Europea más centrada en las pequeñas peleas internas por el déficit mientras que China y Estados Unidos están embarcados en programas de gasto milmillonarios para liderar la transición digital y ecológica.

El Parlamento Europeo ya ha lanzado la voz de alarma con una propuesta para flexibilizar el corsé fiscal de la UE y que los países tengan más tiempo para ajustar sus cuentas. Un elemento importante es que la cámara europea ha pedido que se permita “a un Estado miembro desviarse de su gasto durante un periodo máximo de cinco años, si este gasto se destina a inversiones estratégicas que aborden las prioridades comunes de la UE”. Hay tiempo para mejorar el acuerdo.

Además, hay bastantes estudios y análisis de épocas pasadas que demuestran el impacto pernicioso de aplicar políticas extremadamente restrictivas en el gasto. En los años de la gran crisis financiera, se entró en un periodo de austeridad y de recortes al gasto público para priorizar el pago de la deuda y la reducción de los desequilibrios presupuestarios que tuvo consecuencias directas en el desarrollo. Además del fuerte impacto social, esta contracción tuvo repercusión en las inversiones dirigidas a los más jóvenes, la transición verde y la innovación, así como en las infraestructuras. Aquí te explicamos el daño crítico de la austeridad sobre las inversiones públicas.

El Gráfico







La legislatura ha comenzado con un choque ideológico dentro del Gobierno de coalición alrededor de los subsidios de desempleo. Nadia Calviño plantea limitar el acceso a los subsidios porque cree que se crearán miles de empleos, pero esta limitación es vista por Yolanda Díaz como “recortes” de derechos. En elDiario.es hemos analizado los estudios sobre la reducción de las prestaciones de paro y las conclusiones no son del todo claras. En estas investigaciones se asegura que con la limitación del subsidio se encuentra antes empleo, pero la mayoría de los estudios son con personas menores de 55 años, cuando estas son más de la mitad de todas las cubiertas por la prestación, alrededor de medio millón de personas (como podemos ver en el gráfico). La realidad es que en España a partir de los 50 años es muy difícil encontrar empleo. Además, los trabajadores afectados por el recorte del subsidio encontraron trabajos peor remunerados o si no son contratados, abandonaban la población activa, con las consecuencias sociales, de exclusión y problemas de salud mental que conlleva. En este reportaje tienes mucha más información sobre los pros y los contras de reducir los subsidios de desempleo.

No ha sido el único obstáculo que ha surgido en el nuevo Gobierno de coalición. Parecía que las posturas entre patronal, sindicatos y Gobierno estaban muy cerca para aprobar con acuerdo la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La patronal planteó un incremento del 3%, mientras que los sindicatos lo tachaban de insuficiente y aspiran a un 5%, y Trabajo propuso subir el salario mínimo un 4%, hasta los 1.123 euros al mes. Con esta banda de negociación no era extraño que se pudiese llegar a un acuerdo. Ahora bien, la CEOE planteó la necesidad de que se modifique la ley de contratos públicos para que los aumentos del SMI también se reflejen en las asignaciones presupuestarias para prestar los servicios públicos. Es una medida razonable que también respaldan los sindicatos.

Sin embargo, han aparecido nuevos actores que frenan la posibilidad de acuerdo. Tanto el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, como la cartera de Economía de Nadia Calviño han anunciado que se oponen a la medida (con una pizca de desgaste político aunque sea a un socio del Ejecutivo) con el peregrino argumento de que se encarecen los servicios públicos. Aquí te explicamos cómo el acuerdo del salario mínimo se complica: Montero y Calviño rechazan vincular los contratos públicos a la subida.

Nadia Calviño está en todas las salsas, incluso cuando está de salida...

Por lo que se ve, hasta el último día va a dar guerra. Nadia Calviño deja el Gobierno y se va a presidir el Banco Europeo de Inversiones. Aunque ha sido un quebradero de cabeza para las políticas más de izquierdas que se planteaban en el Consejo de Ministros, lo cierto es que como ministra ha liderado con éxito la gestión económica en un país que ha tenido que superar una serie de crisis (COVID, guerra de Ucrania, inflación...) con una respuesta social inédita y con la capacidad de impulsar un cambio de respuesta en la toma de decisiones de la UE. Aquí puedes leer un perfil con las luces y las sombras de Nadia Calviño.

El Dato

199.120 millones de euros

Es el límite de gasto que ha aprobado el Gobierno sobre el que se construirán los Presupuestos Generales del Estado de 2024. Se trata del techo de gasto más alto de la historia. Aquí te damos más datos sobre las cuentas públicas para el años que viene.

La propuesta del Gobierno ha cogido con el pie cambiado al Partido Popular. Aunque en un primer momento se lanzaron cantos de sirena sobre la posibilidad utilizar la mayoría de los conservadores en el Senado para obstaculizar la aprobación del techo de gasto -con una posición maximalista como la seguida en torno a la financiación autonómica-, los populares han ido cambiando su postura ante el anuncio de que las comunidades autónomas recibirán 154.000 millones de euros en 2024, un 15% más que este año, y el nivel más alto de recursos de la historia. El portavoz del PP, Borja Sémper, soltó un lánguido “iremos viendo” cuando se le preguntó sobre la posibilidad de bloqueo en el Senado. La obstrucción en la Cámara Alta tiene una consecuencia: obligaría a comunidades y ayuntamientos a recortar más el gasto.

Entrepreneur

Esta semana tenemos a un 'entrepreneur' bien conocido por todos: José María Aznar. El expresidente del Gobierno montó el Instituto Atlántico de Gobierno (IADG) en 2014, un centro de formación para crear a los nuevos líderes del mundo conservador. La academia 'neocon' no termina de despegar como negocio, quizás por eso este año ha contratado a su mujer Ana Botella como “directora” y consejera. Aunque Aznar es un ferviente defensor de la iniciativa privada, por las pérdidas encadenadas de la sociedad han tenido que recurrir a avales públicos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para garantizar 268.000 euros de deuda. También ha buscado respaldo de compañías privadas. Por ejemplo, Repsol, cuya privatización total Aznar culminó en enero de 1997, es una de las que aparecen en la web del instituto en el apartado “quiénes confían en nosotros” y financia cursos de... transición energética. Aquí te explicamos cómo le va al centro de formación de los Aznar.

Letras que son un tesoro

Hay “trabajos sucios”. Son los empleos que “causan daños considerables, ya sea a otras personas, a animales no humanos o al medioambiente, y a menudo mediante el uso de la violencia”. Hay “gente de bien”, miembros respetables de la sociedad, que los ven como algo malo o moralmente comprometedor, pero a la vez los consideran necesarios para “mantener el orden social”. Este es el argumento de Trabajo sucio. Los trabajos esenciales y los estragos de la desigualdad (Capitán Swing), del periodista y escritor Eyal Press. No solo hay un problema moral, también de desigualdad. Al final estos 'trabajos sucios' los hacen la gente más pobre, los inmigrantes, las personas indocumentadas. Aquí puedes leer una entrevista a Eyal Press y saber cuáles son los “trabajos sucios” que nos rodean.

Bien público

¿Qué está pasando cuando un niño pide como deseo de Navidad que sus padres no trabajen tanto? ¿Nos han vendido la moto de que la realización profesional pasa por currar como si fueras a heredar la empresa? Esta semana en 'Bien público', la sección de este boletín donde aparecen los reportajes de investigación y las informaciones más elaboradas, os traemos una información sobre personas que han dejado sus supuestos trabajos soñados porque no les merecía la pena ni el sacrificio en salud mental ni la falta de tiempo. En cierto modo, son privilegiados. No todo el mundo puede elegir, es una de las razones por las que las bajas de trabajadores por salud mental se han duplicado desde 2016. “Presión, sobrecarga de trabajo, poca valoración hacia los trabajadores, envidias, competitividad absurda y gente de baja por ansiedad constantemente” son algunos de los motivos que aportan las personas que deciden dar un frenazo y cambiar su empleo para, nada más y nada menos, vivir mejor. En este enlace puedes leer este reportaje sobre dejar el trabajo 'de tu vida' para vivir de Carlota E. Ramírez.

Nos gusta la competencia

En esta sección te presentamos una serie de informaciones de otros medios que nos han parecido interesantes:

Esto es todo por este boletín. Nos volvemos a ver el jueves que viene. Ya sabes, si tienes alguna propuesta o idea nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es.

¡Buena semana!