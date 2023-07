La codicia de la banca no tiene límites

¡Buenos días!

¿Cómo llevas esta larga campaña electoral? En teoría empieza este jueves por la noche pero todos tenemos la sensación de que llevamos meses. No está siendo tan largo como el anuncio de que, por fin, los bancos van a subir la remuneración de los depósitos como es justo. Hace ya casi un año desde que el Banco Central Europeo empezó esta carrera despiadada por elevar los tipos de interés para frenar la inflación, el 21 de julio de 2022, mientras los bancos españoles siguen haciéndose los remolones para pagar por nuestros ahorros. Una codicia desmedida.

La situación está llegando a unos niveles que hasta la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, encargó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que analice por qué los bancos no suben los depósitos. Calviño lamentó que las entidades financieras están trasladando más lento de lo que deberían la subida de tipos a sus productos. La consecuencia es clara: la gran banca gana 5.700 millones hasta marzo de este año, un 14% más, y se espera un mejor resultado de los seis primeros meses de 2023.

Un diplomático me cuenta que puede haber una pronta solución a este problema. “Es cuestión de poco tiempo. Si gana la derecha las elecciones de julio y Feijóo consigue formar gobierno, este otoño, probablemente a partir de septiembre, se empiecen a remunerar los depósitos”. Habrá que esperar para comprobarlo.

Eso sí, no han tardado nada en cobrar. Las hipotecas variables se revisarán en julio con un euríbor al 4%, un máximo desde 2008. El inservible Código de Buenas Prácticas de la banca solo está ayudando a un mínimo de personas. Calviño ha salido a mejorarlo, pero si gana las elecciones: su propuesta es alargar el plazo de pago de las hipotecas a tipos de interés variable hasta 7 años a familias que ingresen menos de 37.800 euros, “la renta media de los hogares” en España.

El Gráfico







Mientras, en España estamos haciendo los deberes. La inflación bajó al 1,9% en junio, un mínimo desde abril de 2021, según el INE. Nuestro país es la primera gran economía de la eurozona en moderar las subidas de precios por debajo del 2%, el objetivo del Banco Central Europeo.

Otra cosa es la inflación subyacente (excluye de su cálculo los precios de la energía y los alimentos frescos) que, aunque también se ha reducido, se mantiene todavía a niveles altos, el 5,9%. ¿Quién tiene que dar los próximos pasos?

“El crecimiento de las ganancias empresariales representa casi la mitad de la escalada de la inflación en Europa en los últimos dos años, ya que las empresas elevaron los precios más de lo que se incrementaron los costes de la energía importada”, explica el FMI.

“Debemos asegurarnos de que las empresas absorban los crecientes costes laborales [el aumento de los sueldos] en los márgenes [la rentabilidad de sus negocios o capacidad de convertir los ingresos en beneficios]”, avisó Christine Lagarde, presidenta del BCE.

¿Entonces? Pues hay gente que no se quiere enterar...

Cada vez que habla sube el pan

"El nuevo Observatorio de Márgenes Empresariales es contraproducente para el fomento del espíritu y de la cultura empresarial ya que trata de estigmatizar la consecución de beneficio empresarial" CEPYME — (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa)

Es difícil de entender que una medida que ofrece transparencia sea tan contestada por las patronales como el Observatorio de Márgenes Empresariales. Primero plantaron al Gobierno en la presentación del Observatorio. Ahora lo atacan directamente, como los representantes de la patronal de pymes al señalar que es “contraproducente” y que “estigmatiza”.

¿Qué quieren ocultar las empresas? ¿Qué les va bien? Parece que sí. Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Central Europeo han pedido a las empresas que moderen sus resultados. Claro, si no hay información poco se puede pedir. El Gobierno pide los mismo: que las empresas “moderen” sus márgenes de beneficio para culminar la bajada de la inflación. El Observatorio ha probado que casi todos los sectores han recuperado o han superado la rentabilidad previa a la pandemia. Aquí te lo contamos.

Por cierto, el que ha presentado un programa electoral en defensa de los intereses de la patronal ha sido el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo. Para muestra este botón energético: los populares plantean eliminar la denominada solución ibérica, pese a que el tope del gas ha ahorrado 5.000 millones a los consumidores, alargar la vida a las nucleares y acabar con el bono social energético y sustituirlo por un cheque cuya financiación no detalla. Aquí te explicamos los planes energéticos de la formación conservadora.

Por cierto, solo hay que recordar el desastre energético de la época de Mariano Rajoy que provocó una diáspora de profesionales altamente cualificados que se tuvieron que marchar al extranjero para seguir trabajando en el sector de renovables. Hoy que han vuelto a España, muchos ven con preocupación la posible llegada del negacionismo de Vox al gobierno.

A tener en cuenta. El responsable económico del Partido Popular, Juan Bravo, es ex inspector de Hacienda, pero en el programa electoral el PP no se plantea ninguna medida contra el fraude fiscal, pese a la fauna que tenemos en nuestro país...

Entrepreneur

Teníamos algunas dudas sobre quién se merecía esta semana protagonizar nuestra sección 'Entrepreneur', donde aparecen los directivos y emprendedores que merecen nuestra atención. Habíamos pensado en un primer momento cedérselo a la familia de Esperanza Aguirre, la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, cuya inmobiliaria, Orbis Properties, multiplicó sus pérdidas en 2022 pese al contrato de 2,8 millones de euros que le adjudicó el gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Pero como defensores de los servicios públicos que somos, optamos por una mención 'ex aequo' a los morosos con Hacienda. La llegada del verano empieza cada año con la vergonzosa lista de deudores con la Agencia Tributaria: 6.076 prendas que tienen un agujero de al menos 600.000 euros con el resto de los españoles. Este año podemos encontrar como novedad a José María Enríquez Negreira el excolegiado al que persigue la sombra de favores arbitrales al FC. Barcelona y al futbolista Malcom Filipe Silva de Oliveira, mientras que son repetidores de esta deshonrosa clasificación el exbanquero Mario Conde, la actriz Paz Vega, la presentadora de televisión Patricia Conde o el escritor César Vidal, entre otros. Aquí podrás encontrar a los morosos de la nueva lista de Hacienda.

El Dato

3,8 millones de casas

Estaban sin habitar en 2021, según los datos del censo de población y viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE). Nos es un número pequeño, teniendo en cuenta que representan casi el 14% del total, y más aún con el problema de acceso a la vivienda que sufrimos en España, especialmente las rentas bajas y los jóvenes. En las grandes ciudades es donde el problema es más acuciante. En Madrid se superaban las 97.100 casas vacías, mientras que en Barcelona había 75.476 inmuebles inhabitados; en València había 36.000 casas vacías; en Sevilla, cerca de 25.000; en Palma, 16.000; y en Málaga, más de 9.300. No es una cuestión de falta de suelo, sino de falta de oferta porque se especula con un derecho constitucional. Aquí tienes un mapa de las casi cuatro millones de casas sin habitar municipio a municipio.

El PP ya ha anunciado que derogará la Ley de vivienda que se acaba de aprobar, a pesar de ser el primer instrumento a nivel nacional que intenta solventar el problema de los precio de compra y alquiler de hogares. Dejar la vivienda al libre albedrío del mercado solo conduce al desastre. Las administraciones autonómicas no han querido solucionar el problema. La prueba es que solo uno de cada diez pisos que se construye en España está dentro del paraguas de la Vivienda de Protección Oficial (VPO), es decir, se comercializa a precios asequibles y está destinado a personas con una renta que no les permite acceder a un inmueble a precios de mercado. Entre 2018 y 2022 no se ha llegado construir ni 40.000 hogares VPO, cuando una década antes se superaban las 300.000 inmuebles de este tipo. En este reportaje tienes más información sobre el abandono de la vivienda VPO.

Bien público

Esta campaña electoral está permitiendo poner sobre la mesa los graves problemas de desigualdad que afectan a la sociedad española. Esta semana en 'Bien público', la sección de este boletín donde aparecen los reportajes de investigación y las informaciones más elaboradas, os traemos el debate que ha generado la propuesta de Sumar de la “herencia pública universal”: un pago de 20.000 euros a todos los jóvenes para “formarse o emprender” y hacer frente desde 2024 al problema estructural que supone que “el 60% de la riqueza en nuestro país sea heredada”. Economistas y expertos se posicionan sobre la medida desde una visión progresista, planteando si se debe tener en cuenta la renta o no a la hora del reparto o si son más efectivas otras propuestas para acabar con la desigualdad. Aquí puedes acceder al reportaje de Daniel Yebra.

Nos gusta la competencia

A partir de aquí una serie de informaciones de otros medios que nos han parecido interesantes:

Aprovechamos para recordarte que los días viernes 8 y sábado 9 de septiembre celebramos el Festival gratuito de las Ideas y la Cultura de elDiario.es en A Coruña, con conciertos, debates y entrevistas donde participarán Roberto Saviano, James Rhodes, Lucía Freitas, León Benavente, Asaari Bibang o Luis Tosar, entre otros. Espero que nos veamos en A Coruña. Por lo demás, si tienes alguna idea o propuesta nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es.

