Las claves de Sumar

Hola,

¿Cómo ha ido tu semana? ¿Todo bien?

En la redacción de elDiario.es han sido días intensos, como te podrás imaginar. Las negociaciones para la coalición de Sumar nos han tenido bastante ocupados esta semana. Especialmente ayer viernes. Estuvimos hasta las tantas en la redacción, para poder explicarte todos los detalles de un acuerdo histórico con el máximo rigor.

Te cuento un secreto. Hay una pequeña tradición en elDiario.es: los viernes, a las ocho en punto de la tarde, los que aún seguimos en la redacción nos tomamos unas cervezas. Aunque algunos se la piden sin alcohol.

Hoy la mayoría de los que estábamos con el cierre del periódico (con algunos matices y el sano debate habitual) hemos brindado por que se alcanzara esta coalición, aunque fuese de forma un tanto atropellada y a pocas horas del límite. Votes lo que votes, creo que este acuerdo es una buena noticia para cualquier persona que no quiera que la ultraderecha pueda ser determinante en el próximo gobierno de España.

El equipo de Yolanda Díaz no ha tenido un trabajo fácil. La próxima vez que la entreviste, pienso preguntar si acordar una lista conjunta con 15 partidos de izquierdas es más complejo que poner de acuerdo a los sindicatos con la patronal. Desde fuera, esto parece más difícil de cerrar. Pero cuadrar un círculo con tantas aristas y entre partidos y líderes políticos con tanta historia previa también ha dejado heridas, que ya veremos cómo evolucionan en los próximos días. La más evidente: que Irene Montero –referente indiscutible para unos, denostada por otros– no está en la lista de candidatos que Podemos ha firmado con Sumar. Todo esto, poco después de que Ione Belarra acusara a Sumar de vetar a “su principal activo político”.

Algunas claves del acuerdo y de la foto final:

Podemos consigue 15 puestos de salida. Y hay 8 escaños que estarían garantizados si los partidos de Sumar repiten los votos que lograron en 2019. Es mucho más de lo que hubiera logrado en solitario, si el partido no llega a pactar. Podemos también se lleva buena parte de los recursos económicos de la coalición –estas cosas también se pactan siempre, y hacen bien–. Es el 23% del total, un porcentaje similar al que Podemos entregó a IU en 2016, tras el pacto de los botellines entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón. Y más de lo que se llevará IU de Sumar (entre el 18% y el 19,5%, dependiendo del resultado), Catalunya en Comú (12%) o Más Madrid (6,5%). No solo no repetirá Irene Montero. Tampoco están Pablo Echenique ni Ángela Rodríguez ‘Pam’ ni Vicky Rosell ni Rafa Mayoral. Sí entra la secretaria general, Ione Belarra, –número 5 por Madrid– y la secretaria de organización, Lilith Verstrynge, que será cuarta por Barcelona en una lista que liderará Jaume Asens –formalmente militante de Podemos, aunque mucho más cercano a En Comú–. En Navarra, encabeza la lista Idoia Villanueva. En Granada, Martina Velarde. En Las Palmas, Noemí Santana. En Murcia, Javier Sánchez Serna. Tienes todos los demás nombres de Podemos y la probabilidad de que sean elegidos aquí. Las listas están firmadas. También la coalición. Pero Ione Belarra insiste todavía –en una carta que mandó esta noche a los inscritos de Podemos– en pedir a Sumar que vuelva a negociar para incluir a Irene Montero. El debate seguirá, aunque no hay nadie en la dirección de Sumar que crea que este acuerdo se vaya a reabrir. Yolanda Díaz será la número 1 por Madrid y el 2 también lo decide ella. Se ha especulado con que podría ser Pablo Bustinduy o Ernest Urtasun pero, por lo que sabemos en elDiario.es, parece que no es así. Es una de las incógnitas que aún quedan por resolver. Más Madrid tendrá el 3, el 4 y el 7 de la lista de la capital. Los dos primeros serán para Tesh Sidi –una experta en ‘big data’ y activista saharaui– e Iñigo Errejón. El 7 aún está por determinar, aunque algunos apuntan que podría ser Jorge Moruno. Izquierda Unida queda en el puesto 9 por Madrid, encabeza las candidaturas de Málaga y Córdoba, y serán segundos por Sevilla y terceros por Valencia. Sumarán cinco escaños, si las cosas salen como en 2019. Pero algunos de sus puestos son algo endebles, si Sumar no logra un buen resultado electoral. En IU, el acuerdo ha dejado cierto resquemor: esperaban más. Aunque lo más probable es que expresen menos quejas públicas que en Podemos. Compromís se lleva los puestos 1 y 2 de Valencia, el 2 de Alicante y el 2 de Castellón. Y logra otro de sus objetivos: que el nombre de Compromís también figure en la papeleta electoral. La lista en la Comunitat Valenciana se llamará ‘Compromís-Sumar-Sumem per Guanyar’. En Catalunya, la coalición se llamará Sumar- En Comú Podem. Habrá dos puestos para Podemos en la lista de Barcelona, el 4 y el 8. Y la cara de Yolanda Díaz –como en todas las papeletas– será el logo de la coalición. No ha habido, en la reciente historia democrática, una coalición tan unánime en la izquierda a la izquierda del PSOE como será esta vez Sumar. Pero las numerosas filtraciones de algunos partidos para presionar desde fuera en la negociación y los ataques cruzados entre supuestos aliados antes de firmar son tan ilusionantes para el votante medio como una visita al dentista, una colonoscopia o una mamografía (elige tu pesadilla médica particular). En palabras de Iñigo Sáenz de Ugarte, que lo resume muy bien en su artículo de hoy:

“La negociación de una coalición no suele ser un espectáculo admirable. Si la gente supiera cómo se hace el embutido, no lo consumiría con las mismas ganas. Hay cosas que es mejor no mirar de cerca”.



Qué partidos irán en cada puesto en las listas de Sumar Listado de puestos en lista en las candidaturas de Sumar según si consiguieron o no escaño la suma de las candidaturas que ahora lo conforman. Figuran como Sumar los candidatos que decide el equipo de Yolanda Díaz Circunscripción Puesto en lista en Sumar Result. 2019 1 2 3 4 5 6 7 Sin esc. (2019) 8 9 Sumar Podemos IU En Comú Más Madrid Compromís CHA Més



Tienes todos los nombres y puestos que sabemos de las listas electorales en este gráfico, que iremos actualizando a medida que conozcamos más detalles.

Irene Montero no seguirá en el Congreso

Y tú, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo con que Irene Montero se quede fuera de las listas de Sumar? ¿Crees que aporta votos a la coalición o que, por el contrario, los puede restar? Puedes contestar en esta encuesta. Es uno de los debates de la semana y el Tribunal Supremo también ha querido opinar.

El jueves, la Sala Segunda determinó que la interpretación correcta sobre las rebajas de penas de la ley del ‘sólo sí es sí’ era justo la contraria a la defendida por el Ministerio de Igualdad. El Supremo avaló buena parte de las reducciones de condenas firmes a violadores y pederastas. Ya llevamos casi un millar –con alrededor de un centenar de excarcelaciones anticipadas– y con esta jurisprudencia habrá más.

Y el viernes, la Sala Tercera del Supremo también comunicó una condena contra la ministra de Igualdad: 18.000 euros por acusar en falso a un hombre de ser un maltratador.

Lo he dicho en varias ocasiones: yo soy de los que cree que Irene Montero se equivocó en su gestión del ‘sólo sí es sí’, especialmente en su huída hacia adelante cuando llegaron las primeras rebajas de penas. Así lo escribí en su momento, en un largo artículo donde también advertí que esto del Supremo inevitablemente iba a ocurrir, con graves consecuencias para toda la coalición. Pero, ¿no te sorprende el curioso calendario que tiene la Justicia en España a la hora de comunicar sus decisiones?

Lo mismo ha pasado con Mónica Oltra. Esta semana descubrimos que una parte de las acusaciones contra ella de la extrema derecha eran pura especulación. Casualmente, el informe policial a su favor estaba listo desde dos semanas antes de las elecciones autonómicas y municipales. Pero no se conoció hasta después de votar.

Nuevo fichaje en elDiario.es

Una pequeña noticia, que espero que te ilusione tanto como a mí. Este domingo se estrena en elDiario.es como columnista uno de los periodistas que más he leído, que más admiro y que mejor escribe, sin mucha discusión: Enric González. A partir de mañana, lo podrás leer cada domingo en elDiario.es.

Espero que te gusten sus artículos tanto como a mí. Y con esto me despido por hoy. Intentaré descansar un poquito con mi familia, aunque me temo que la actualidad no me va a dejar.

Un abrazo,

Ignacio Escolar