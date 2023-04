Hola,

¿Qué tal estás? Yo aún sigo resfriado, aunque algo mejor que la semana anterior. Desde este sábado, me cojo unos días de vacaciones con mi familia. Espero regresar de Semana Santa recuperado del todo. Vienen unos meses muy complejos, y no solo por la actualidad: en la cocina de elDiario.es tenemos en marcha varias investigaciones importantes que espero que pronto te podamos contar. Por ahora, no te puedo adelantar nada más. Pero estoy seguro de que son temas que te interesarán.

La foto de Sumar

¿Crees que habrá acuerdo entre Sumar y Podemos antes de la presentación de la candidatura de Yolanda Díaz este domingo? No sé cómo lo ves tú. Hemos preguntado a nuestros lectores en una encuesta y está muy reñida la votación.

¿Mi opinión? Yo creo que no: que no habrá acuerdo a corto plazo. Pero no solo por lo que se ve a simple vista: la enorme división y la aún mayor distancia personal entre Pablo Iglesias y la candidata que él mismo nombró, Yolanda Díaz. También soy pesimista por lo que me cuentan distintas fuentes de todas las partes implicadas, que a un lado y al otro ven difícil que haya acuerdo a corto plazo. “Yo creo que no se va a arreglar, aunque seguimos intentándolo”, me cuenta una persona que está en la negociación.

Ojalá mis fuentes se equivoquen. Ojalá me equivoque yo. Y ojalá este domingo sea la primera foto de la unidad de la izquierda. Porque si no hay acuerdo entre Yolanda Díaz y Podemos, si finalmente hay dos candidaturas en vez de una única lista electoral, los principales beneficiados de este desastre colosal serán la derecha y la extrema derecha. Si hay un buen momento para “frenar al fascismo”, ese día ha llegado hoy.

Bilateral o multilateral

Cuando se baja al detalle del desencuentro entre Sumar y el núcleo duro de Podemos –no todo el partido, una parte de sus líderes y diputados sí estarán el domingo–, esta crisis parece difícil de entender. Podemos y Sumar ya casi habían pactado una declaración común: alrededor de tres páginas, donde están de acuerdo en prácticamente todo, salvo en apenas dos líneas. En Podemos piden un acuerdo bilateral y unas “primarias abiertas a la ciudadanía”. Mientras que en Sumar plantean que en esas primarias “participe la ciudadanía” pero que sean acordadas con el resto de los partidos de forma “multilateral”. Y por ese escollo, tan minúsculo, se supone que naufraga la posibilidad de un acuerdo. Ver para creer.

Respecto a las primarias, me ha gustado mucho el artículo que publicó con nosotros Isaac Rosa. Estoy bastante de acuerdo con él.

Y en cuanto a la “multilateralidad” que plantea Sumar no parece una demanda exagerada. A pesar de que en Podemos pretendan retratar esta marca electoral como “un nuevo partido” de Yolanda Díaz, la realidad es que hablamos de una coalición. Donde participarán una quincena de partidos. Entre otros, el partido que gobierna la ciudad de Barcelona –Catalunya en Comú–, el partido que gobierna la ciudad de Valencia –Compromís– o el partido de izquierdas más votado en la Comunidad de Madrid –Más Madrid–.

¿Es razonable que Podemos quiera negociar unos mínimos antes de la foto de la boda? Creo que sí. ¿Es entendible también que ahí se hable de puestos en las listas o al menos de cómo se van a nombrar? Si la desconfianza no fuera tan grande no sería necesario, aunque entiendo que ahora sea así. Pero, ¿es razonable que Podemos pretenda negociar como si los demás partidos no existieran o fueran todos ellos una unidad? Sinceramente, creo que no.

La tensión con las listas no es una exclusiva de esta coalición. La política se hace con personas y escaños, no con manifiestos. Aunque sería deseable que estos acuerdos –que siempre son complejos– se negociaran de forma más discreta. Enseñar cómo funciona la fábrica de salchichas no es la mejor manera de abrir el apetito a los votantes.

Hay quien no descarta que en el último momento se encuentre una solución. Que este mismo sábado, en el consejo ciudadano de Podemos, la dirección del partido cambie de posición y acuerde enviar alguna representación a la puesta de largo de Sumar: que vaya incluso la secretaria general, Ione Belarra. Otras fuentes creen que eso en ningún caso ocurrirá. Y que después de este nuevo desencuentro se cierre la posibilidad de cualquier acuerdo, al menos hasta que pasen las autonómicas y municipales.

Ahora mismo, y asumiendo la habilidad de la izquierda para pactar una solución a tres minutos de que se cierre el reloj, la posibilidad de un acuerdo pinta bastante mal.

Si no votas al PP, “jódete”

En el currículum de la hoy presidenta de Madrid figura que, entre 2005 y 2018, Isabel Díaz Ayuso fue la directora del área online del PP de Madrid. Suena muy rimbombante, pero era un cargo menor. “Ayuso era el servicio del servicio de Esperanza Aguirre”, asegura una persona que la conoce de esos años, en acertada definición. Gracias a esta exclusiva de nuestro compañero Pedro Águeda, hoy sabemos algo más de en qué consistía esta labor.

No solo era el Twitter del Perro Pecas. Ayuso también se dedicaba a crear perfiles falsos en redes sociales de políticos de izquierda para ridiculizarlos, difundir noticias falsas o enfangar. Lo que popularmente se llama “trollear” por Internet.

Entre otras cuentas, Ayuso escribía los tuits de @contigoZP –contra José Luis Rodríguez Zapatero– o de @tomasodiparla –contra el entonces rival de Esperanza Aguirre, Tomás Gómez–. Son mensajes como este: pensamiento Ayuso en estado puro.

@mgd_1970 Pues la mayoría absoluta de los madrileños la hemos votado en las urnas. Jodete un poquito. — Tomaso di Parla (@tomasodiparla) 9 de mayo de 2011

Lo de “Di Parla” también tiene una explicación, que le dio la propia Ayuso al conseguidor de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, en unos mensajes que también hemos publicado en elDiario.es.

–¿Cómo se dice macarra en italiano?

–Ni idea– contesta Alejandro de Pedro.

–Di Parla– remata Ayuso.

La cuenta de Tomaso Di Parla estuvo activa en Twitter hasta septiembre de 2012. En sus últimos meses, intentó copiar a otra famosa cuenta paródica que, en esos años se hizo muy popular: Espeonza Aguirre. Así era el original:

Qué le dice un médico de la sanidad privada a un paciente pobre? “Malas noticias: no tiene usted nada” ¡¡JAJAJA!! Y luego llama a seguridad. — Espeonza Aguirre (@EspeonzaAguirre) 9 de abril de 2012

Y ésta era la copia de Tomaso Di Parla.

RUBALCABA NO TIENE CREDIBILITÀ NI EL @PSOE TAMPOCO, PERO YO INAUGURI EXPOSICIONI DE #BOTIJOS CON PACO CLAVEL JAJAJAJA lo mio es la confianza — Tomaso di Parla (@tomasodiparla) 26 de junio de 2012

Espeonza Aguirre dejó las redes con casi 170.000 seguidores. ¿Y el Tomaso Di Parla que puso en marcha Ayuso? Solo 80. Claramente, el talento humorístico de la hoy presidenta de Madrid era bastante deficiente.

Quien sí tiene un gran talento para el humor involuntario es Alberto Núñez Feijóo. No te pierdas este nuevo discurso rajoyesco, donde el líder del PP acusa a Sánchez de “despreciar la cultura china”, por no ir a una exposición en Alicante mientras está reunido con Xi Jinping.

¿Noticias falsas como herramienta electoral? Pues es la marca de la casa. En el PP de Madrid, esta semana, han utilizado estas mismas técnicas para favorecer al rector de la Complutense, que se jugaba la reelección. Un asesor de Almeida y varios miembros de las Nuevas Generaciones del partido cocinaron bulos para manipular esas elecciones.

Los papeles de Marivent

Los dueños de este majestuoso palacio en Mallorca lo donaron a la diputación durante el franquismo para construir un museo. Nunca lo fue. Es dudoso que lo sea alguna vez. Desde hace décadas, el Palacio de Marivent sirve como residencia privada para la familia real, un buen lugar donde veranear.

Nuestro compañero Aitor Riveiro ha publicado en elDiario.es una detallada investigación sobre los papeles de Marivent: el expediente de esa donación que nunca se cumplió. Es la historia de un abuso: cómo la administración –primero el franquismo, después la democracia– se quedó con este imponente palacete por medio de promesas rotas. Si no lo has leído ya, te recomiendo esta historia. Sirve para entender este país.

Acoso en la universidad

Margarita Díaz-Andreu es una reconocida arqueóloga con numerosos premios. La parte menos conocida es el trato que dispensa a sus trabajadores y becarios, que han presentado varias denuncias por acoso laboral. Amenazas, malos tratos psicológicos, o tener que ejercer como niñera de su hijo o como azafata en la presentación de uno de sus libros eran algo habitual. “Me sentía como una esclava”, dice una de las denunciantes. Varias de ellas han acabado con problemas psicológicos o con bajas por ansiedad.

Esta investigación forma parte del trabajo que está haciendo nuestro compañero Pol Pareja del mundo de la universidad. No es el primer reportaje que publica de acoso en las aulas y en los centros científicos más prestigiosos de España. No será el último. Desde hace semanas, no paran de llegarnos nuevas denuncias de otros casos, en los que Pol está trabajando ya.

Lo dejo aquí por hoy, que no hago más que ampliar esta carta y mi familia me recuerda que se supone que estoy ya de vacaciones. Espero que tú también puedas descansar estos días. Yo al menos lo voy a intentar.

Un abrazo,

Ignacio Escolar