Todo vale o cocina de fusión

Ya saben ustedes que nuestros amigos de la alegre muchachada se enfadan muchísimo. Cualquier cosa les sirve, como en la matanza del cerdo, y si la actualidad viene plana, da igual. Se busca. Por ejemplo, la entrada en Telefónica o el nombramiento de una directora general interina en TVE. Rayos y centellas.

Vozpópuli, Jesús Cacho: “Nadie ha entendido el asalto del Gobierno Sánchez a Telefónica (que de eso se trata, del principio de asalto del Gobierno socialcomunista de Sánchez a las empresas del Ibex 35) (…) Es lo que quiere Sánchez. Que el Ibex y Pallete hagan lo que a Sánchez le salga de la entrepierna. Imposible imaginar otra cosa en un Gobierno de España ocupado por un capo y su banda”. El Debate, Luis Ventoso: “Sánchez en Telefónica, uy, qué peligro. Los países socialistas son así: tienen impuestos altísimos, fuerte intervencionismo estatal y libertades decrecientes en todos los órdenes”. Decíamos de RTVE. The Objective, Román Cendoya: “Okupas de las instituciones. Pedro Sánchez y sus mariachis propagandistas han convertido RTVE en un instrumento de poder propagandístico repugnante”. OKdiario siempre nos supera: “La presidenta de Sánchez en RTVE es experta en el uso de las series para crear ‘activistas políticos’. Concepción Cascajosa, la nueva presidenta de RTVE, ha admitido ser militante del PSOE”. ¿Y por qué no unir ambas empresas? La Razón. Juan Ramón Rallo: “El PSOE desea entrar en el accionariado de Telefónica y de otras compañías privadas para controlarlas e instrumentalizarlas en su propio provecho partidista, como con RTVE”. Francisco Marhuenda, director de la Razón y gran artista plástico, rellena el puzle, pieza de aquí y pieza de allá, totum revolutum: “Su obsesión es atacar al PP y, especialmente, a Ayuso. Por ello, hay un despliegue mediático, con la inestimable ayuda de (…) RTVE, convertida en el canal temático del sanchismo, inventándose un Caso Ayuso cuando es, realmente, la Operación Ayuso emprendida por las cloacas socialistas que controlan el aparato del Estado”. Ensalada variada, que todo engorda.

Algunas de Sánchez para que nunca nos falten. Les pido atención para este artículo en Abc de Alfonso J. Ussía, hijo del mismísimo Alfonso Ussía, sin la J, en la que pide, directamente, la intervención del Rey: “Lustre las armaduras de la Guardia Real y que salgan a la calle, que les vean (…) Su Padre paró un golpe de Estado y Usted será quien ponga en su sitio al que vuelva a intentarlo. Todo llegará más pronto que tarde. Lo sabemos los que preferimos una décima parte Suya, que a cualquiera de los que suspiran por hacer de España una república con esa guapa gente que diría el escritor (…) que en una sola cana Suya hay más dignidad y cojones que en cien 'tweets' del impertinente ese”. Y es que todo es horrible con Sánchez. Portada de la página web de ese mismo diario del Viernes Santo: “Sánchez adopta la estrategia del barro ante la primavera electoral”. Su articulista Isabel San Sebastián: “Somos rehenes de un caudillo que carece de límites políticos o morales, emplea métodos dictatoriales y ya ni siquiera se tapa”. Y Teodoro León Gross: “El castigo aristotélico del mentiroso es no poder ya tratar de decir la verdad con éxito. Y por eso Sánchez apuesta todo a generar división en la sociedad, levantando un muro y abonando el odio, sembrando cizaña”. En El Mundo, Pedro G. Cuartango: “Sánchez fomenta la polarización para blindarse en el poder, incluso a costa de una amnistía ignominiosa. La confrontación no va a derivar en una guerra civil, pero sí va a dejar una tierra arrasada en la que costará mucho que algo crezca”. O Jorge Bustos: “La estrategia recuerda mucho a la de Jack el Destripador: desviar la atención de la prensa sobre tus crímenes cometiendo uno nuevo”.

Otros medios. The Objective nunca falla. Dos afamadas reconversiones para la causa. Fernando Savater: “Necesitamos Brigadas Internacionales que nos ayuden desde Europa (...) Brigadas internacionales que condenen la injustificable ley de amnistía, como ha hecho la comisión de Venecia a pesar de los malabarismos risibles del turbio Bolaños”. Y Antonio Elorza: “Me gusta la fruta. (Como saben, la consigna de Díaz Ayuso). La lógica de actuación de Sánchez es la del jefe de una organización gansteril”. Sumemos a Antonio Caño: “En este insensato laberinto político al que nos ha conducido la ambición de poder de un solo hombre, ya hemos reducido algunos de esos beneficios, hemos envilecido la convivencia, hemos degradado nuestra democracia y hemos empobrecido nuestro país”. Nos quedaba El Debate. Alfredo Liñán: “Es muy difícil no pensar en la mafia viendo el Gobierno de engañapichangas, cortabolsas, desentierramuertos, faramalleros y echacuervos que, arropado en el chirriante y dócil coro de pesebreras, mañana tras mañana, nos sorprende con extravíos, apostasías y prevaricaciones hasta conseguir que el patio de monipodio se nos antoje recoleta ermita de devoción”; de su director, Bieito Rubido: “Lo peor de Sánchez no es que nos haya aliado internacionalmente con los más diabólicos protagonistas de la escena mundial –Hamás y la extrema izquierda comunista– (…) Lo peor es que ha radicalizado a España, ha inoculado el odio en la ciudadanía y nos lleva camino del abismo, ese despeñadero donde tantas veces fracasó nuestra nación”. Y una apetitosa guinda. Sonia Sierra. “Por mucho que el Gobierno de Pedro Sánchez se autodenomine el más feminista de la historia, la realidad es que no ha habido ningún gobierno tan dañino para las mujeres como el suyo”,

Por cierto, de El Debate nos llega una conversación a fondo de José María Aznar con Bieito Rubido, Ramón Pérez-Maura y Luis Ventoso, todos ellos bien conocidos por los lectores del Catavenenos. Hay vídeo. No se lo pierdan.

¿Falta alguno? Pues sí. Vozpópuli. No está mal su director, Francisco Rosell: “Tal burla e insulto a la inteligencia redunda en la apreciación de que Sánchez escapa del análisis político para adentrarse en el psiquiátrico acusando desórdenes de personalidad derivados de ese ”síndrome de hybris“ que prende a quienes ambicionan dominarlo todo y que se manifiesta en su egocentrismo, su exagerada confianza en sí mismo, su insaciable sed de reconocimiento y en su constante tergiversación”. Pero ojo, mucho ojo, a lo que sugiere el inefable Jesús Cacho, que hoy repite. Lean dos o tres veces la frase final, háganme el favor: “Acorralado (esto tiene muy mala pinta). Se entiende la desesperación de Sánchez, lobo acorralado, víctima de su artera concepción del Estado como finca privada (…) no tiene vuelta atrás, es un cáncer llamado a crecer con el tiempo. (…) Porque cuando termine de romper las reglas del juego, empezará el peligro personal (…) Y, por cierto, Ayuso debería tomarse muy en serio todo lo que atañe a su seguridad personal”. ¿Algún límite para la indecencia?

Y hoy, fin de la semana de pasión, dos regalos de nuestros amigos. Uno, Yolanda Díaz, que no les gusta nada.

OKdiario, Eduardo Inda: “Yolanda, ¿por qué no te vas a Corea del Norte, donde no hay restaurantes, y nos dejas en paz?”; titular: “La banca contra la comunista Díaz: espera que Cuerpo convenza a Sánchez y el impuesto no sea permanente”. En Libertad Digital, Carlos Cuesta: “Los efectos de Yolanda Díaz: sus reformas mandan la productividad española a niveles de hace tres décadas”; Titular: “La restauración nocturna desarma a Yolanda Díaz: quiere acabar con un negocio de 4.000 millones”; “Así genera miseria el SMI (Salario Mínimo Interprofesional): Yolanda Díaz condena al paro a 270.000 trabajadores humildes”; “Yolanda Díaz exige la demolición de la Justicia Militar para aumentar su control sobre el Ejército”.

El Debate. Antonio Naranjo: “Ahora Yolanda Díaz, fabricante de parados de alma estalinista, ha presentado en sociedad otro adefesio insoportable: las ‘tarjetas monedero’, que es la manera fina de reconocer que en España vuelve a haber cartillas de racionamiento, pero con diseños bonitos”. Del mismo autor: “Yoli y Mema. Tiene Yolanda Díaz tarea, cuando acabe de meterse en la vida de la gente con propuestas que oscilan entre la estupidez párvula y la injerencia orwelliana (…) Pero si las dos manos no le dan para atenderlo todo, puede tirar de su buena amiga (…) la gran Mónica García, Médica y Madre (…) Ahora tienen que decidir la Fashionaria y Mema, que suenan a dúo con futuro para Eurovisión, si dedican su tiempo a decirnos qué cenar y a qué horas”, Alfonso Ussía aporta su granito de arena: “La hueca (Yolanda Díaz) no tiene poder para imponer sus caprichos comunistas en Madrid. Le han ordenado que diga memeces, orden que cumple con enorme celeridad”.

Más de El Debate. Juan Carlos Girauta, que se presentará a las elecciones europeas como tercero de la lista de Vox, pero ahí sigue, dando doctrina liberal: “A Yolanda no le vengas con la libertad ni mucho menos con la realidad (…) Reconozcámoslo, da un poquito de vergüenza tener comunistas en el Gobierno a estas alturas de la historia del crimen”. Y atentos, que llega el Caballero de la Orden Militar de Montesa, Gonzalo Cabello de los Cobos Narváez: “Como buena comunista la Yoli sigue empeñada en meter su inconmensurable nariz en nuestras vidas. Pero a mí no me engaña. Aunque quiera disimular su profunda esencia bolchevique con ropa cara y mechas rubias (…) sabemos que ese disfraz de señorona cool que ha adoptado no es más que un artificio diseñado por sus decenas de asesores para engañar a la opinión pública y tratar de rebajar con los ojos lo que sale por su boca”. Más. Abc. Teodoro León Gross: “Yolanda, 'tonta útil' del sanchismo. Siempre da para oxigenar las tertulias con unas risas”; un titular: “Las prohibiciones de Yolanda Díaz dejarían al 15% de clientes sin poder ir a restaurantes”. La Razón. Pedro Narváez: “Yolanda Díaz, cara repentina de bruja del Oeste, nos echa la bronca por llegar tarde a casa (…) Yolanda es la autoridad competente, la Franco rubia de Fene en vez de Ferrol, la comunista que odia lo que ansía hacer el pueblo”. Y para acabar, dos de The Objective. Diego Medrano: “Viene Yolanda Díaz, nuevamente, con sus tijeras cubanas, bolivarianas, venezolanas, a cortarle los bajos del traje al empresario y obrero que luchan por sobrevivir a diario”.

Les decía dos regalos. Aquí va el segundo, una esmerada selección de titulares informativos en los que se pone de manifiesto la solidez y máximo rigor que caracteriza a la brigada ligera que tanto nos gusta. Un rico potaje bajo el signo de la cocina de fusión.

Libertad Digital: “Rusia diseñó el vaciado de empresas de Cataluña para hacer depender a Puigdemont de la financiación de Moscú; ”Divorcios, custodia y denuncias falsas: así destroza el feminismo radical a hombres y niños“; ”Las prostitutas rechazan el ‘feminismo inquisidor’ del Gobierno en pleno caso Koldo con pagos por sexo oral“; ”El ecologismo de Sánchez arruina el campo: duplica en un solo mes los agricultores lanzados al paro“; ”ERC pide que el Gobierno decida cuánto deben cobrar los agricultores“; ”El Gobierno aprueba el índice para secuestrar el 85% de los alquileres de España“. ”Aragonés exige ahora a Sánchez arruinar al resto de España“; ”Sánchez impulsa una norma para controlar la Inteligencia Artificial y usarla para colar ideología de género y ecologismo“; ”Otro récord de Sánchez: nadie se ha autodenunciado por poseer mascotas que serán ilegales en abril“; ”Hacienda interroga a tus vecinos e investiga tu gimnasio: las pistas más insólitas que persigue la Agencia Tributaria“.

The Objective: “Los cambios de sexo se disparan un 400% en España tras entrar en vigor la ‘ley trans’”; “La ministra Mónica García lanza una ‘operación simpatía’ para huir de su perfil áspero”; OKdiario: “El Gobierno Sánchez ha hecho pobres a 277.000 mujeres: sólo están peor en Letonia, Bulgaria y Rumanía”; “Seguridad Nacional alerta del auge del terrorismo y la injerencia rusa que Sánchez borra con la amnistía”. El Debate: “Trabajo abre la puerta a que Inspección pueda irrumpir en el domicilio de particulares que contraten personal del hogar”. La Gaceta: “España es el país en el que más han crecido los abortos de bebés con síndrome de Down”.

Hosanna, hosanna.