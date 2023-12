Chaqueta Rutor Alpha de Millet

Parece que por fin llega la temporada de invierno, esa que tanto estábamos esperando para poder calzarnos los esquís y disfrutar de la nieve. Y que mejor manera de hacerlo que probando una nueva chaqueta de la marca francesa Millet que, desde hace años y con los Alpes, cuna del alpinismo europeo, como zona de pruebas, nos sigo sorprendiendo con productos de gran calidad y diseños mejorados.

En esta ocasión probamos la chaqueta de forro polar Rutor Alpha, pensada sobre todo para actividades de travesía, aunque bien se podría usar para muchas otras actividades como el alpinismo y la escalada.

Esta chaqueta de forro polar híbrido y superligera proporciona una excelente protección térmica en la práctica de actividades de esquí de travesía o en aquellas en las cuales se realiza movimiento intenso en días en los que las temperaturas no son extremadamente bajas y la precipitación no es excesiva, ya que no se trata de una capa exterior con protección para días de excesiva precipitación.

Para su elaboración, Millet ha usado en esta ocasión uno de los materiales más avanzados del mercado, como es el Polartec Alpha. Este es un material que podríamos definir como inteligente ya que gracias a su construcción y fibras usadas consigue adaptarse a la climatología y a las exigencias del esquiador aportando calor y evacuando el sudor en las condiciones de mayor esfuerzo.

Por lo que vemos que se trata de una prenda diseñada en casi su totalidad con tejido polar estructurado transpirable y elástico que proporciona gran calidez y a la vez nos permite una gran evacuación del sudor, además de ser realmente cómoda gracias a sus tejidos elásticos y de gran ligereza.

Los detalles

En cuanto a los detalles de esta chaqueta cabe destacar que en las zonas más necesarias, como es el pecho, la capucha, las zonas del cuello y la nuca ha sido fabricada con Polartec Alpha con relleno aislante y tejido cortavientos que nos mantiene calientes, expulsando como ya comentamos el sudor y evitando la entrada de aire frío. De esta manera evitamos la necesidad de usar otra capa de protección en esos días en los que las ráfagas de viento resultan realmente desagradables y que nos provocan rápidamente la bajada de la temperatura corporal.

Este modelo está dotado de una capucha muy envolvente con acabados elásticos que se adapta muy bien a la cabeza, tanto con el casco puesto como sin él. Además, al ser fina, nos permite ponérnosla debajo de este. El objetivo de esta chaqueta es claramente protegernos del frío, por eso la parte del cuello y la nuca están más reforzada como ya comentamos anteriormente.

Las mangas, por otro lado, son ajustadas, como el resto de la chaqueta, y están diseñadas con pasa pulgares que mantienen la manga en su sitio, garantizando un perfecto ajuste en todo momento.

Además dispone de dos bolsillos con cremallera vertical de gran apertura y de calidad ya que son YKK. Los bolsillos son de gran capacidad y están perfectamente colocados para su posible uso incluso con arnés. No obstante, quizás echemos en falta algún un bolsillo en la zona pectoral para GPS, dispositivos móviles o unas barritas energéticas.

Construcción

El diseño de esta chaqueta polar es clásico, de corte recto, que se adapta muy bien al contorno del cuerpo gracias a su ligereza y a la construcción con materiales elásticos que permiten el ajuste óptimo, tanto de la capucha y de las mangas, así como del resto del cuerpo consiguiendo los efectos que este tipo de prendas buscan que es dar calor y evacuar el sudor.

Gracias al diseño en la colocación de los bolsillos y los materiales usados en las cremalleras, éstos se pueden usar cómodamente con el arnés y las cremalleras son fáciles de abrir incluso con guantes.

Como ya comentamos al principio de este artículo, esta moderna y caliente chaqueta ha sido fabricada con algunos de los materiales más avanzados en lo que se refiere a transpirabilidad y calidez corporal. Para no ser repetitivos, solo decir que el Polartec Alpha es de los más avanzados en el mercado, y consigue el efecto deseado incluso en competición, donde las exigencias del esquiador son mayores ya que genera gran sudoración. Esta chaqueta, con Polartec Alpha, consigue la máxima evacuación y mantienen el calor corporal evitando que pase el viento en los momentos de máximo esfuerzo. Por otro lado, el resto de materiales permite configurar una chaqueta cómoda, ajustada y que garantiza una gran facilidad de movimientos en todas las situaciones ya sea haciendo esquí como alpinismo.

Como vemos la Rutor Alpha de Millet es una prenda muy ligera y de altas prestaciones, con una gran capacidad para mantener el calor y una alta transpirabilidad. Además, gracias a los materiales usados y la tecnología de estos es una chaqueta que nos permite mantenernos secos durante toda la actividad sin perder calor.

Por otra parte, también destacaremos su adaptabilidad gracias al uso de tejidos elásticos, lo que la convierte en una prenda muy cómoda.

Por lo tanto, vemos como Millet ha vuelto a dar con la tecla y nos presenta una gran chaqueta que nos ofrece unas grandes prestaciones, no solo para el esquí de travesía, sino también para el alpinismo o la escalada.

Características