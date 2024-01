Chaqueta Namche GTX de Rab

Varias son las señas de identidad de la marca británica Rab. Desde su inicio hace 40 años, destaca por el cuidado compromiso con los exigentes estándares de ropa de montaña, utilizando siempre materiales de última generación. En el presente destaca su compromiso por hacer crecer la comunidad de Mountain People y equipar a sus socios y atletas para las aventuras más exigentes mientras que, de cara al futuro, es notable su compromiso por reducir el impacto en la forma de fabricar la ropa y el equipo, reparando y reutilizando productos desgastados, así como la reducción del uso de fluorocarbono como comprobé en esta chaqueta.

Fabricación

Pasado, presente y futuro se unieron en la fabricación de este modelo que aquí os presento: la Namche GTX. Un modelo que tuve la oportunidad de probar estos meses atrás y del que he podido sacar todo el rendimiento posible gracias a la inestabilidad meteorológica reinante, lluvia, frío y viento. Condiciones que me ha permitido verificar que los productos de Rab están preparados para las situaciones más extremas.

La Namche GTX es una chaqueta fiable contra el agua y viento cuando se necesita, pero a la vez ligera y compacta como para poder guardarla en una mochila. Resistente a las abrasiones y roces de la vegetación, es una prenda muy cómoda y transpirable en diferentes actividades.

Cuenta con la tecnología Gore-Tex Packlite de 2,5 capas, siendo el resultado una prenda ligera y compacta. Además, la Namche GTX está fabricada con tela 100% reciclada y su revolucionaria membrana sin fluorocarbono ha sido impregnada con DWR, lo que crea una capa duradera y transpirable. En definitiva, una chaqueta ligera, solo 437 gramos, que ofrece una columna de agua de 28000 mm/RET:

Los detalles

Una de las cualidades que más me gusta de la marca Rab en general es su afán por cuidar los detalles en el diseño de sus productos y en esta ocasión no ha sido menos. Algunas características principales de la chaqueta Namche GTX que más me han gustado son la capucha ajustable en dos direcciones con cierres de cordón internos ocultos y ajuste con una sola mano y visera alambrada y rígida para una mayor protección contra la intemperie. Para mi este es uno de los puntos fuertes de este producto, ya que la capucha se ajusta perfectamente al contorno de la cabeza, sin impedir la visión lateral y sin balanceos raros u holguras incómodas que molestan durante la actividad. Con casco su comportamiento es excelente, la movilidad es plena y no hay sensación de rigidez en los movimientos.

Cuenta además con dos bolsillos externos para las manos con cremallera YKK AquaGuard. Son grandes y profundos, en los que podemos llevar desde un discreto GPS hasta un gorro o guantes.

Dispone también de cremalleras de ventilación completa fabricadas con YKK AquaGuard, accesibles y cómodas durante la actividad. La cremallera central YKK AquaGuard con protector de barbilla de forro polar, cómodo y sin roces molestos y las costuras selladas proporcionan una protección impermeable total. Las cremalleras son robustas y su deslizamiento es suave.

Por otro lado, las mangas precurvadas permiten una libertad de movimientos excepcional incluso con una mochila a la espalda, y los puños son ajustables con cierre de velcro. El dobladillo trasero se ajusta con una mano desde ambos lados mediante un tanka o bola plástica atravesada por un cordón elástico.

Las pruebas

En esta ocasión he tenido al oportunidad de probar la chaqueta en diferentes y muy variados escenarios como la sierra de Guadarrama, con un temporal de viento y lluvia ante el que la chaqueta respondió con creces a las expectativas.

También en el Pirineo, durante estos meses inestables y con tanta lluvia que me ofrecieron la oportunidad ideal de sacar el máximo rendimiento de la prenda, así como en Santa Cruz de la Serós, que ofrece casi 100 kilómetros de rutas de senderismo.

Por último, también salí con ella por los montes gallegos de la zona sur de Galicia, Serra do Galiñeiro y Monte Aloia.

En todos estos parajes la Namche GTX me ha ofrecido un rendimiento excepcional. Se ha mostrado como una tercera capa de alta gama, preparada para pasar horas de senderismo y montañismo sin preocuparnos de mojarnos o del viento. Es muy cómoda debido a sus brazos articulados que nos garantizan una movilidad plena. Además, la anteriormente citada tecnología Gore-Tex Paclite ofrece ligereza y resistencia al mal tiempo, no pesa ni ocupa un gran espacio en la mochila, se compacta muy bien y además seca rápido. Su impermeabilidad y resistencia al viento son sus grandes cualidades, sin olvidarnos de la transpirabilidad.

Sin duda, una chaqueta que nos va a durar mucho tiempo gracias a que su tejido es fuerte y resistente a desgarros. El desgaste ha sido mínimo durante todo este tiempo.

Una indispensable en el armario de cualquier amante de la montaña, desde los que se inician a los que buscan una prenda más técnica de cara a salidas más exigentes.

Para finalizar destacar el compromiso de Rab con la sostenibilidad y la presión sobre los recursos naturales del planeta, intentando reducir el impacto en el medio ambiente durante la fabricación de sus prendas. Una marca que aboga por el reciclaje, el material de calidad para evitar desgaste prematuro y la reparación de los diferentes productos para alargar su vida útil. Su laboratorio está a la vanguardia en el empleo de las mejores tecnologías para facilitar prendas de máxima calidad al montañero.

Lo mejor de la chaqueta:

Impermeabilidad y transpirabilidad.

Flexibilidad en los movimientos.

Resistencia del tejido.

Lo mejorable: