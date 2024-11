Hemos estado escalando varios meses con los pies de gato Voltage 2 de Red Chili, tiempo suficiente para poder confirmar que, si quieres apretar, estos son tus gatos. Los Voltage 2 son la propuesta de alto rendimiento diseñada concretamente para la escalada en búlder y vías de deportivas de dificultad donde se necesite precisión y ajuste. En nuestro caso, los hemos probado intensamente en vías de deportiva con grados de hasta 7b+ y puedo decir que cumplen con creces. Sobre todo para aquellos que buscan un pie de gato agresivo, cómodo y eficaz en desplomes y pequeñas regletas.

Ajuste y horma

El Voltage 2 de Red Chili es un gato con una horma anatómica, y no muy estrecha, que tiene una curvatura pronunciada (Downturn) que nos permite un ajuste seguro y cómodo, especialmente en talonajes y presas pequeñas. Cuenta con un sistema de cierre doble VCR que se adapta al pie con precisión y brinda un soporte seguro sin puntos de presión incómodos, por lo menos en mi caso.

Los he probado en dos tallas. Al usar la talla correspondiente a mi número de calle noté un ajuste casi perfecto, cómodo, pero sin molestar en exceso y una vez que se adaptan van estupendos. También los probé con una talla menos y, para mi gusto, son excesivos ya que la forma y el modelo son de por sí agresivos. Sentí que iba demasiado apretado. Pero ¡ojo! Para gustos colores y hay escaladores que para sus proyectos prefieren ese nivel de ajuste.

Materiales y construcción

Los gatos están confeccionados en microfibra de 2,0 mm en la parte superior y una lengüeta de tejido elástico de poliéster. Es un modelo que ofrece transpirabilidad y un ajuste tipo calcetín que reduce las rozaduras. Cuenta con un forro interior de piel que nos asegura durabilidad y confort, y hace que el pie se ajuste con facilidad, sin sentir puntos de tensión ni demasiada rigidez.

En el talón, gracias al diseño específicoque ofrece, nos permite un ajuste seguro en posiciones de taloneo complejas, manteniendo una gran estabilidad y sin deslizamientos internos.

Suela y adherencia

La suela que usa es Vibram XS Grip, con una goma de 4 mm en la parte delantera y 3 mm en el talón, por lo que proporciona una adherencia excepcional en todo tipo de rocas, desde caliza a granito. Es una suela que ya hemos probado intensamente en otros modelos de pies de gato y siempre muestra una respuesta excelente en tracción y estabilidad. Incluso en rocas pulidas y musgosas, los pies de gato Voltage 2 mantuvieron un “grip” firme.

Por otro lado, destacar que la goma delantera, de Vibram XS Grip de 4 mm, está pensada para escalar en puntos de apoyo reducidos, mientras que la parte trasera cuenta con RX-1 Allround de 3 mm, una combinación que aporta tanto sensibilidad como durabilidad. La zona de los dedos está recubierta por una goma RX-1 Allround de 2 mm, lo que mejora el rendimiento en empotres y evita el desgaste rápido en zonas de alta fricción.

Precisión y sensibilidad

Los Voltage 2 son un modelo agresivo que ofrece una precisión excelente en regletas y pasos finos. La media suela cuenta con un refuerzo, que la marca denomina RC-Tension, que mantiene la estructura y tensión del pie de gato, ayudando en la sensibilidad en los dedos. Esto nos ha resultado una ventaja notable en rutas de cantos pequeños y técnicos.

Lo hemos probado en rutas largas, pero a menos que lo llevemos en una talla un poco grande su estructura no es la más cómoda para este tipo de escalada, a no ser que nos metamos en rutas muy exigentes dónde nos quitemos el gato en cada reunión.

Comodidad y rigidez

A pesar de su diseño agresivo, sorprende la comodidad que ofrece gracias a la lengüeta de tejido elástico. La rigidez es moderada, lo que permite cierto grado de flexibilidad sin perder el soporte necesario en desplomes o pasos finos.

La sensación tipo “calcetín” me ha gustado muchísimo y, como hemos comentado con anterioridad, evita puntos de presión incómodos. No obstante, recordemos que tiene un diseño agresivo direccionado a la eficacia en rutas de deportiva difíciles o búlder, por lo que tenemos que contextualizar qué es cómodo y qué no en este tipo de calzado.

Como vemos, el pie de gato Voltage 2 de Red Chili es un modelo diseñado para vías de deportiva o búlder en las que tengamos que apretar. Es un pie de gato súper eficaz y preciso en placas regleteras y desplomes. Tiene un diseño agresivo que lo convierte en una herramienta ideal para quienes necesitan el máximo rendimiento en talonajes, pasos técnicos y presas pequeñas.

Pros:

Excelente adherencia y precisión en apoyos pequeños.

Diseño ergonómico y cómodo, ideal para talonajes difíciles.

Sistema de cierre VCR ajustable y lengüeta elástica para un ajuste seguro y cómodo.

Contras: