Gafas Ultimate de Julbo

Ya hemos dicho en numerosas ocasiones que en Campobase nos consideramos seguidores incondicionales de Julbo. Las marca francesa, fundada en 1888 para proteger los ojos de los buscadores de cristales de roca en Chamonix, siempre ha atesorado modelos excepcionales para la práctica deportiva.

En este caso, el producto probado ha sido el modelo Ultimate, una gafa polivalente ideal para aquellos que disfrutan de actividades en montaña. Hemos estado usando este modelo a lo largo de estos últimos meses en múltiples escenarios que van desde sencillos circuitos de trail running, hasta vías de escalada o incluso algo de alpinismo ligero. Bien es verdad que para este último caso sus cristales Reactiv Light fotocromáticos, con una protección que va de 1 a 3 (el máximo de protección es 4) no sean los más adecuados, aunque como ya sabréis para este tipo de actividades Julbo dispone de otros modelos más especializados. No obstante, el resultado ha sido muy bueno, cubriendo nuestras necesidades en varias actividades con nieve, tanto de alpinismo ligero, como de esquí de travesía en días más bien soleados. Garantizamos que después de varias horas de uso en esas condiciones, las gafas nos han protegido de forma contundente y no hemos notado nada de cansancio o molestia en los ojos.

Las lentes

Las lentes Reactiv Photocromic son muy polivalentes y cómodas, ya que nos permiten cambiar el nivel de protección de la misma dependiendo de la cantidad de luminosidad en el ambiente, y así pasar del nivel más bajo, donde la gafa es casi casi transparente, hasta un nivel 3 donde se oscurece de forma importante.

La transición desde un estado 1 al 3 es muy rápida, oscureciéndose de forma efectiva y con gran celeridad. Esto es muy útil mientras realizamos actividades en las cuales pasamos repentinamente de zonas soleadas a umbrías, o viceversa. Por ejemplo, corriendo por un bosque en sombra pasamos de pronto a una zona de campo abierto más iluminada. O escalando en un espolón a la sombra hacemos una salida hacia una zona con sol. Pero incluso también para la vida diaria, ya que si estamos conduciendo con ellas puestas con mucho sol -me encantan para viajar- y entramos en un túnel, los cristales se adaptarán rápidamente.

Los detalles

En cuanto a la montura y estructura general, nos encontramos con una gafa muy, muy ligera (apenas 27 gramos) y comodísima, con una adaptación excepcional a distintos tipos de rostros y tamaños. Tras llevarla horas puesta, al final ni te acuerdas que están ahí.

Las patillas son flexibles y se ajustan muy bien a distintas situaciones, es decir, con gorro, sin él, o con casco, para lo cual tienen un diseño óptimo.

Además, son envolventes, apretando lo justo, y cuentan con una parte de goma que las recubre otorgándolas más “grip”, pero sin que se queden pegadas al pelo.

Asimismo, el puente nasal es también móvil y flexible, lo cual es muy cómodo a la hora de adaptarlo a nuestra nariz. Está hecho con un material antideslizante, lo que hace que no se mueva a causa del sudor, ni tan siquiera corriendo.

La ventilación es igualmente excelente, y su diseño hace que, ante ejercicios muy aeróbicos, la gafa no se empañe en absoluto.

En resumen, la Julbo Ultimate nos parece una gafa muy ligera y polivalente al máximo, lo que nos permite usarla en todas las actividad deportivas que necesitemos. Es excepcionalmente cómoda en todos los sentidos, y transmite buenas sensaciones desde su primera puesta. En definitiva, un modelo muy bien equilibrado y de una grandísima calidad de construcción y acabados.