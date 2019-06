Francesc Palau: “Nuestro espíritu es que cada año sea irrepetible”

Del 22 al 26 de junio, Francesc encabezará una nueva edición de la Traveseat, o como la han llamado en esta edición, ‘Seat 4 Ebre’, en honor a la ruta que transcurrirá por el recorrido del Ebro.

¿Cómo surgió la idea de crear un encuentro de Seat 600?

Todo surge de un viaje que hicimos 15 personas a Cerdeña, ya que al volver pensamos que más guapo que aquello no podía ser. Y salió la idea de hacer una nueva ruta. La idea inicial era hacer algo abierto a todo aquel que quisiera participar, y esto le llegó a Seat España. Me llamaron y me dijeron que si lo organizaba yo, que contara con ellos. Teníamos que ser 15 y acabamos siendo 54.

La familia creció...

Sí, fue un éxito. Seat participó en un nuevo formato en el que, además de participar, traía periodistas y a sus propios mecánicos. Cuando acabamos la gente decía que les apuntáramos para la siguiente edición, que coincidiría con el 60ª aniversario del 600, y la cifra subió a 102 coches en una ruta de Madrid a Barcelona. El incremento significó también triplicar la gente de la organización. La suerte es que, al ser una organización sin ánimo de lucro, para todos es un hobby y, a día de hoy, tenemos un grupo de 13 personas de un nivel profesional muy bueno que nos permite abarcar muchos ámbitos diferentes.

Todo ello ha hecho que ya sea un evento consolidado...

Efectivamente. Cuatro años después estamos consolidados y, a pesar de que a nivel logístico lo mejor sería un encuentro de alrededor de 70 coches, no sabemos decir ‘no’ y este año seremos 90. Sigue viniendo Seat, cada año con más motivación porque entiende que esto forma parte de la marca y apuesta por nosotros. Siempre están dispuestos a ayudarnos, no nos cuesta hacerlo.

Aunque seguro que surgen problemas…

Encontrar un parking para 100 coches en una capital no es fácil, crear la ruta, tener los permisos, reservar hoteles, restaurantes… son temas que cuestan más, pero como tenemos gente competente la rueda gira bien. Cada año tenemos una nueva ruta, y por lo tanto empezamos de cero, pero la masa social hace que todo funcione.

¿Qué distingue este encuentro de otros automovilísticos?

La gente lo entiende como una aventura, como algo que solos no se atreverían a hacer, pero sí acompañados. La gente se siente arropada, hay mucho compañerismo. Recuerdo la primera edición, cuando llegamos a San Sebastián, que la gente se abrazaba. No es como ir a la China, pero para mucha gente es el inicio de una aventura que solos no se hubieran atrevido a hacer.

Este año se os ha sumado una multinacional como Leatherman, cuyo fundador creó sus famosas multiherramientas precisamente por un aventura con su 600.

Sí, la casualidad ha hecho que nosotros, sin que supiéramos su historia, siempre habláramos de aventuras, cuando él vivió una de verdad en Amsterdam, con una serie de averías, que le hicieron pensar en crear una multiherramienta al volver a su casa de Estados Unidos. Para nosotros es muy importante que nos apoyen este tipo de compañías, ya que nos hacen crecer. Todo aquello que podemos aportar a la gente que participa hace que la experiencia sea cada vez mejor. Y este es nuestro espíritu, que cada año sea irrepetible.

Hay que decir que tú eres un absoluto experto del 600.

Soy restaurador, tengo un taller de restauración, por donde han pasado dos centenares de 600, y esto hace que tenga mucho contacto con la gente que tiene este coche.

¿Qué tiene el 600 que gana por su encanto?

El 600 es el coche de España, el que motorizó España, el que hizo que cualquiera pudiera desplazarse y salir de la ciudad. En otros países este componente ha sido otro coche y otra marca, pero aquí fue el 600. En casi todas las familias ha habido un 600, y esto solo pasa con este coche.

¿Cuántos 600 hay en España?

Es una gran pregunta… Se cree que unos 6.000. La verdad es que hay más, pero hay quien no pertenece al coleccionismo y lo tiene averiado y guardado en un garaje. Por mi taller es un constante descubrimiento de casos en los que sabes de 600 que están inutilizados.

¿Hay 600 irreparables?

Yo siempre digo que excepto la muerte todo tiene solución. Ahora, por ejemplo, estamos inmersos en una reparación de un 600 de carreras de la época, en el que se hizo una carrocería por el mejor carrocero que era Pedro Serra, y hacía 35 años que estaba parado en la intemperie en una torre en Lloret de Mar. El coche lo localizamos, lo compramos y ahora estamos en el proceso de reparación completo.

¿Todas las piezas se pueden encontrar?

Sí. Hay dos formas: una es vía Italia, a través de la gama Fiat 600, y la otra es el mercado de segunda mano, que se recuperan, se croman, se pintan… son piezas originales de Seat.

¿Qué cuesta restaurar completamente un 600?

El margen es muy amplio, dependiendo del estado no tan estético sino de motor. Pero si tienes un 600 que esté mínimamente bien puede costar 6.000 euros y si está destrozado puede llegar a los 10 o 12.000 euros. Me refiero a hacerlo todo por completo y dejarlo como si saliera de fábrica.

¿Cómo será la ruta de este año exactamente?

Es desde el nacimiento del Ebro, en Fontibre (Cantabria), hasta su desembocadura en el Delta del Ebro (Catalunya). Los coches los recibimos en tráiler por gentileza de Seat el sábado 22 de junio en Fontibre, los descargamos y empezamos recorriendo todo lo que es el Ebro. La primera noche nos desviamos un poco por cuestiones logísticas y vamos a parar a Burgos, pero el resto de días sí que seguimos el transcurso del Ebro. Serán cinco días.

Sin aire acondicionado...

Sin aire acondicionado, adaptado al tiempo que vivíamos.