Madrid acoge este fin de semana la final de la Copa de España de Dificultad

La competición de escalada de máximo nivel regresa a la capital de España. Madrid acogerá los días 3 y 4 de noviembre la final de la Copa de España de Escalada de Dificultad 2018. El emplazamiento elegido para la ocasión, el seno de la Feria de la Naturaleza, el Clima y el Turismo Sostenible, EXPOTURAL que tendrá lugar del 1 al 4 del mismo mes en IFEMA.

La prueba está coorganizada por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), Climbat y Entre-Prises – dos de las marcas más prestigiosas del mundo de la escalada y cuenta con el patrocinio de Expotural y Adidas Terrex.

El sábado 3 de noviembre tendrá lugar la tercera prueba de la Copa de España de Dificultad en categoría juvenil, que logró reunir a un total de 94 participantes durante la primera prueba disputada en Zaragoza y 87 participantes durante la segunda prueba en Barcelona. La competición se dividirá en tres categorías, sub 16, sub 18 y sub 20, donde los espectadores que se acerquen podrán ver a las grandes promesas de la escalada nacional tratando de superarse y esforzándose al máximo para llegar a primera fila del circuito.

El domingo 4 de noviembre tendrá lugar la prueba en categoría absoluta. Los ganadores de la primera prueba fueron Helena Alemán (FEEC) y Ramón Julián (FEEC). Las segundas posiciones fueron para Rut Monsech (FEEC) y Javier Cano (FEXME); y los terceros puestos para Muriel Ruiz de Larramendi (FNDME) y Eneko Carretero (EMF-FVM). Durante la segunda prueba, celebrada en Barcelona, el podio fue para Francis Guillén (FEEC) y Ramón Julián (FEEC). Las segundas posiciones fueron para Helena Alemán (FEEC) y Javier Cano (FEXME); y los terceros puestos para Muriel Ruiz de Larramendi (FNDME) y Eric López (FMM).

Los mejores escaladores y escaladoras a nivel nacional se dan cita con el objetivo de conseguir ganar la tercera y última de estas pruebas que podría llevarlos a ostentar el título de campeones de España. Madrid se convertirá gracias a este evento en escaparate para todos aquellos y aquellas que estén actualmente preparándose para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a dos años vista, donde las medallas olímpicas se otorgarán a los escaladores más completos no solamente en la modalidad de dificultad si no en las tres categorías - formato overall -: velocidad, dificultad y bloque.