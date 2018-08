Doce medallas para la Selección Española en los Campeonatos del Mundo de Skyrunning Juveniles

El escenario del Gran Sasso ha acogido este domingo 5 de agosto la prueba Sky de los Campeonatos del Mundo de Skyrunning Juveniles. Una cita que presentaba dos recorridos: uno para los cadetes y otros para los junior y los sub 23. El recorrido más largo constaba de nada más y nada menos que 22 km y 2.200 de desnivel positivo con el punto más alto del recorrido situado a 2.533 metros en el Pico Cefalone. Un recorrido duro, agónico, que comenzaba con la vertical del pasado viernes hasta el Campo Imperatore para seguir ascendiendo hasta el Refugio Garibaldi y remontar el Pico Cefalone, una ardua tarea con una pequeña cresta protegida con cuerdas tanto de subida como de bajada que muchos disfrutaron y otros odiaron. Desde ahí una larguísima bajada de 7 km hasta meta solo apta para los cuadriceps de estos atletas. Los más jóvenes se enfrentaban a recorrido de 15 km que se escapaba de la subida al Pico Cefalone, pero aun así acumulaba más de 1.000 metros de desnivel.

En carrera cadete se imponía el japonés Ryunosuke Ohmi. Albert Pérez mantenía un buen ritmo de carrera, de menos a más, guardando fuerzas para la bajada. En el Refugio Garibaldi, iba 5 y fue en la bajada en la que conseguía arrebatar puestos a sus contrincantes. Uno tras otro fueron cayendo hasta que Albert se ponía en segunda posición y cruzaba la línea de meta al sprint con un tiempo de 2:00:56. Oriol Juan se quitaba sin duda la espinita de la Vertical del viernes consiguiendo la cuarta posición de la carrera cadete, con un ritmo mantenido Oriol lograba mejorar su marca especialmente en la bajada parando el crono en 2:04:11, a escasos 3 minutos de cerrar el podio. David Gil cruzaba octavo la línea de meta. Gil se estrenaba con la selección en Gran Sasso sufriendo mucho en las bajadas.

En féminas, Laia Gonfaus se hacía con el doblete. Tras imponerse en el KV el pasado día 4 Gonfaus volvía a imponerse en la prueba SKY. La cadete hacía una carrera en la que dominaba de principio a fin, con muy buenas sensaciones. “He ido siguiendo a Itari Zubizarreta hasta el cruce y a partir de allí he ido sola toda la carrera, me he perdido como 200 metros de desnivel y desde organización han pensado que me retiraba”. A pesar de las complicaciones Laia se proclama Campeona del Mundo Junior en modalidad SKY 2018. Ane Iturria llegaba fresca al primer avituallamiento, una sensación que mantuvo durante toda la carrera, tanto que mejoraba su tiempo de subida en el fragmento de la vertical acabando en cuarta posición. Alba de Mendiolagoitia hacía una buena carrera, pero se lamentaba del marcaje en algunos puntos que la llevaban a confundir el itinerario en alguna ocasión, aun así, la más joven de los cadetes resolvía la prueba bajando de las tres horas.

Dani Osanz, campeón del Mundo de SKY 2018

Dani Osanz volvía a vencer en el Gran Sasso. Osanz se impon ía en la prueba SKY de los Campeonatos del Mundo con un tiempo impecable de 2:32:59. “He ido a ritmo como en el vertical, con los dos primeros promesas enganchados, aunque he llegado a la parte más alta primero y ya al final he conseguido mantener un ritmo fuerte controlando al promesa que llevaba detrás. Estoy contento”. Nico Molina se quedaba a las puertas de entrar en el podio, parando el crono en 2:37 y, aunque no hacía la carrera que le hubiese gustado, podía mantener un ritmo constante, aunque con malas sensaciones de principio a fin. Daniel Castillo entraba a un minuto escaso de su compañero de equipo. Castillo hacía una buena estrategia que le permitía estar en los 10 primeros del mundo, luchando por mantener la posición, sobre todo en los últimos metros donde los rivales empezaron a apretar.

En féminas, Irati Zubizarreta no tuvo el día, las malas sensaciones y la deshidratación la acompañaban durante los 22 km del recorrido, pero nada impedía que se colase dentro del TOP5 de su categoría con tiempo de 3:23:54, a tres minutos del podio. Yaiza Miñana se sentía muy bien, y es que esta corredora se siente muy cómoda en los tramos más técnicos como la pequeña cresta de ascenso al Pico Cefalone. “ Me he encontrado súper bien. Creo que es una de las carreras más profesionales que he hecho nunca en el sentido de programación y preparación”. Beatriz Sánchez, con buenas sensaciones, veía las rivales se le escapaban en las subidas, pero Sánchez las atrapaba en las bajadas, tanto que al final conseguía despistarlas y cruzar la línea de meta sin perseguidoras.

Clàudia Sabata firma el doblete

Clàudia Sabata volvía a dominar en una prueba del Campeonato del Mundo Juvenil de Carreras por Montaña. La corredora de la sub 23 estuvo implacable, dominando la carrera sub 23 de principio fin y parando el crono en 3:04:28, a más de 15 minutos de la segunda corredora Ekaterina Ryazanova. “Mi carrera ha sido constante he intentado salir con cabeza después de las malas sensaciones de estas últimas semanas y finalmente hoy me he encontrado súper bien y he disfrutado muchísimo de toda la carrera”. Ariadna Mataix acababa en octava posición: “La carrera era increíble, pero también muy dura, aunque estoy super contenta porque no quería pasar de las 4 horas y finalmente he conseguido acabar en 3:52:08”.

Juan Javier Jiménez se hacía con la cuarta posición de la clasificación sub 23 con un tiempo de 3:39:59, aunque algo lejos de alcanzar al tercero. Jiménez ha hecho un carrerón que le permitía estar entre los 5 mejores corredores juveniles del mundo en la modalidad de SKY. Iu Escolà, quien se siente más cómodo en carreras de KV, acababa en séptima posición.

Combinada

En la combinada se han conseguido hasta 4 medallas: tres de ellas las firman tres corredores que han hecho el doblete imponiéndose tanto en la vertical como en la SKY. La combinada nace de la sumatoria de tiempos en las dos pruebas, así que habiéndose impuesto en ambas modalidades no había duda que Laia Gonfaus, Clàudia Sabata y Dani Osanz Iban a subirse a lo más alto del podio de la clasificación combinada. También se cuelga una medalla de plata de la combinada el joven Albert Pérez en su primer año como seleccionado.

En el podio por países, España es la gran vencedora: 8 oros y 4 platas para un total de 12 medallas por delante de Suiza e Italia.