Ana Oramas y la demagogia

Especialmente alterada, seguramente por el poco tiempo disponible para encajar tanta grandilocuencia, Ana Oramas se lanzó este jueves en el Congreso de los Diputados a desempeñar el papel que más le gusta: el de defensora ultra de los intereses de Canarias, o mejor dicho, de lo que ella cree que son los intereses de Canarias. Se debatía la aprobación del famoso decreto energético con las medidas que operan o están a punto de operar en casi toda Europa para hacer frente a la crisis originada por la guerra en Ucrania. Y Canarias, como todo el mundo sabe, forma parte de Europa, de la que conseguimos importantes fondos para muchas materias. Y forma parte de España, país que también le tiene reconocidas una serie de ventajas fiscales y económicas precisamente encaminadas a minimizar las diferencias y desigualdades que pudieran producirse respecto a otras autonomías.

Y es en ese diferencial, el eterno campo de batalla de los que se pirran por la utilización de los agravios, los despojos y las discriminaciones, donde se intentó mover este jueves Ana Oramas en su intervención en el Congreso de los Diputados.

En un lenguaje que se deslizó en ocasiones por la vulgaridad (“la calufa” o “el Gobierno de Canarias se baja los pantalones ante Pedro Sánchez”), la falsedad (el tranvía Santa Cruz-La Laguna es “como un tren de cercanías”) y alguna que otra exageración (la temperatura media en invierno en Canarias es de 23-24 grados), Ana Oramas trató de ridiculizar las medidas para toda España dando a entender que aquí no son de aplicación porque no tenemos gas, porque no tenemos trenes o porque el aire acondicionado solo lo usamos aquí “cuando hay calima”.

Ya ha quedado científicamente probado (y en este reportaje de Toni Ferrera lo pueden recordar) que la polémica sobre el descuento al transporte no se puede despachar con demagogia y con planteamientos de máximos, del cien por cien, y que en ocasiones lo acordado supone más beneficio para los usuarios de las islas que la media del conjunto de medidas de las que puede beneficiarse un viajero de tren de cercanías en la Península.

En realidad Ana Oramas y su nueva colega grancanaria, María Fernández, pretendieron lanzar a los cuatro vientos excusas suficientes para unir sus votos a los del PP y a los de Vox, como hace habitualmente en el Senado su jefe de filas, Fernando Clavijo. Al fin y el cabo, Oramas y Clavijo (no así Fernández) tienen entre su clientela a una amplia y selecta representación del tinerfeñismo más rancio y facha, y a ese solo se le puede contentar haciendo de vez en cuando algún gesto marca de la casa, como ese de acusar al Gobierno de Canarias de bajarse los pantalones ante Pedro Sánchez.

Siam Park descabeza su departamento de Prensa

No ha sentado bien a Loro Parque, S.A., la empresa propietaria de Siam Park, la reciente noticia recogiendo una denuncia de Facua por cobrar tres euros a los usuarios que quieran entrar comida y bebida del exterior a sus instalaciones. Era un simple despacho de Europa Press haciéndose eco de un comunicado de la organización de consumidores que, sin embargo, puede ocasionar graves trastornos a la organización del parque y, sobre todo, una pérdida de ingresos económicos. La tormenta desatada en la alta dirección de la compañía ha dado lugar al descabezamiento de su departamento de Prensa, al que se ha culpado de no controlar una noticia claramente incontrolable y al parecer solo publicada por Canarias Ahora en las Islas. Desde este jueves ya no trabaja para la compañía la que fuera durante estos últimos años su directora de Comunicación e Imagen, Natalia Romashko, una gran profesional, políglota, y buena relaciones públicas que ha lidiado con unos propietarios muy difíciles, profundos creyentes de que a los medios de comunicación se les puede comprar siempre.

Pero vayamos al fondo del asunto: Siam Park dispone de cuatro restaurantes en su parque del sur de Tenerife, así como de un área de picnic a la que obliga a dirigirse a los clientes que deciden entrar con comida y bebida y a los que cobra previamente tres euros. Y es ese cobro indebido el que ataca Facua en su denuncia ante las autoridades de Consumo en Canarias por “vulnerar derechos de los consumidores”.

La polémica por esas limitaciones viene de lejos. Concretamente de 2013, cuando Facua ya reclamaba de las administraciones que se actuara contra ese parque de atracciones y otros cinco más en otros puntos de España (Isla Mágica, Parque Warner, Port Aventura, Terra Mítica y Dinópolis) que entonces prohibían la entrada a sus recintos con bebida y comida. El parque tinerfeño transformó la prohibición en el cobro de esos tres euros a toda aquella persona que quisiera hacerlo, con la excusa de guardárselas, pero limitándole los lugares donde podría consumirlas.

Primera baja en las jornadas de Conrado

La de la magistrada del Tribunal Constitucional Inmaculada Montalbán ha sido la primera baja en el lustroso plantel de magistrados y magistradas que habían confirmado su asistencia a las jornadas sobre Derecho e Investigación que habrán de celebrarse en Las Palmas de Gran Canaria a mediados de septiembre organizadas por el Servicio Canario de la Salud. Montalbán ha alegado problemas de agenda sobrevenidos en pleno mes de agosto.

Desde la organización se han mostrado muy molestos con este periódico por considerar que tratamos de dinamitar la iniciativa y cargarnos de ese modo unas jornadas que llevan muchos meses de preparativos. Nada más lejos de la realidad. Lo que es noticia y lo que es claramente censurable es que la cúpula judicial española, particularmente la penal, se muestre ajena al principio innegociable de apariencia de imparcialidad que debe presidir todos sus actos, incluidos los sociales y los académicos.

Que en el mismo cartel, en los mismos salones y en los mismos restaurantes del hotel Santa Catalina (cinco-estrellas-gran-lujo) vayan a coincidir el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, el del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el de la Sala Segunda del Supremo (por mencionar solo la vertiente penal del plantel de ponentes) con el director general del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, en estos momentos investigado por varios presuntos delitos en el llamado caso Mascarillas y cuyo destino judicial depende directamente de todas esas personalidades, no contribuye precisamente a salvaguardar esa exigible apariencia de imparcialidad.

Porque las jornadas, convenientemente organizadas durante un viernes y su sábado, para que el que quiera se quede todo el fin de semana gozando de la hospitalidad canaria, las paga el Servicio Canario de la Salud.