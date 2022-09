Tanausú Pérez, nuevo secretario local de CC en Breña Baja

Coalición Canaria en Breña Baja renueva su comité local y nombra secretario local del partido a Tanausú Pérez. El equipo que le acompañará en esta nueva etapa estará compuesto por saliente secretario, David Morales, que asume la vicesecretaría; David Pérez como secretario de organización y ocho mujeres y hombres que cubrirán las diferentes vocalías, informa el partido en nota de prensa.

Tanausú Pérez, que es concejal del grupo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento, agradeció a su antecesor el trabajo realizado y se comprometió a “seguir trabajando junto a los compañeros y compañeras, para lograr que Breña Baja vuelva a tener en el centro de sus decisiones a las personas, para avanzar con proyectos de futuro para los jóvenes, las familias, nuestros mayores, que sean sostenibles con nuestro territorio”.

“Nací y me crié en Breña Baja, aquí he formado una familia y aquí quiero seguir”, afirma el nuevo secretario general, “pero yo, al igual que muchos vecinos y vecinas, vemos con tristeza y preocupación que este municipio se ha ido apagando sin acciones de futuro ni inversiones que piensen en las personas. Es triste ver que ya no es ni la sombra de lo que fue”, añade. “Y estoy convencido de que esto puede cambiar y que juntos podemos hacer que Breña Baja avance para todos. Ese es nuestro compromiso. Coalición Canaria tiene por delante un reto importante y lo afrontamos con la ilusión y la esperanza que da la convicción de que Breña Baja puede resurgir”.