CC reclama al Gobierno de Canarias que “pague de una vez” la ayuda de 30.000 euros que “prometió en marzo” a los afectados por el volcán

Coalición Canarias (CC), en una nota de prensa, señala que “el Gobierno de Canarias sigue sin abonar la ayuda de 30.000 euros a los afectados por el volcán que perdieron su primera vivienda que anunció el presidente Ángel Víctor Torres el 12 de marzo, coincidiendo con la celebración de la Conferencia de Presidentes en La Palma, hace ya 7 meses”. CC reclama reclama al Ejecutivo regional que “deje de jugar y pague de una vez la ayuda de 30.000 euros que prometió en marzo”.

“¿Dónde están los 30.000 euros y por qué no se han abonado todavía?”, pregunta Nieves Lady Barreto, diputada de CC por La Palma en el Parlamento de Canarias, y advierte que “la ayuda se está retrasando intencionadamente a costa de la angustia de muchas familias. No hay voluntad para hacerlo, pero lo que sí hay es voluntad de criticar a los afectados cuando reclaman lo que es justo. ¿Cómo es posible que un gobierno ataque a personas que lo están pasando mal?”, añade.

Los afectados, se apunta en la nota, “no saben nada y desde que el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, la anunció en marzo no se ha avanzado en nada, porque ni siquiera se ha creado una partida presupuestaria para este fin”. “Los esfuerzos del Gobierno de Canarias se han centrado en hacer anuncios que luego no cumple, en hacer propaganda y vender lo mismo muchas veces, a la vez que no paran de repetir que hay dinero de sobra para La Palma. Y si sobra, ¿dónde está?”, agrega.

CC reclama que “se abonen inmediatamente esos 30.000 euros prometidos a las familias que perdieron su vivienda. Es una cantidad insuficiente, porque es muy complicado que una familia pueda comprar un terreno y hacerse una casa con los 60.000 euros del Gobierno de España y con los 30.000 euros del Gobierno de Canarias, pero se ha prometido y se tiene que pagar, a la vez que hay que seguir reclamando que se llegue al valor real de la propiedad, porque es posible hacerlo, solo falta voluntad política”, insiste Nieves Lady Barreto.

Esta ayuda “es solo para las viviendas habituales, pero ha pasado un año y ni el Gobierno de España ni el Gobierno de Canarias han dicho nada del resto de propiedades: las segundas viviendas, las fincas, las viviendas turísticas, granjas, industrias o comercios. Todo eso era el medio de vida de cientos de familias y nadie les ha dicho hasta el momento si van a recibir algún tipo de ayuda. ¿A qué están esperando?”, expone Barreto.

Mientras tanto, añade, “el Gobierno de Canarias no para de repetir que este año está batiendo récords con la recaudación de impuestos y ya sabemos que el año pasado se dejaron sin gastar 600 millones del presupuesto. Racanean con las ayudas a La Palma, pero no es una cuestión de falta de dinero, sino de falta de voluntad política”, sostiene Nieves Lady Barreto, al tiempo que pide al presidente del Cabildo que “luche por los palmeros y palmeras. El silencio y la complacencia del presidente Mariano Hernández con los gobiernos de España y de Canarias está siendo muy perjudicial para los intereses de la gente de esta Isla”, concluye.