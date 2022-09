Jordi Pérez (CC): “La Palma pierde conexiones con Berlín, París y Milán para este invierno”

“La Palma perderá durante la temporada de invierno los vuelos directos de EasyJet a Berlín, de Vueling a París y de Ryanair a Milán, tal y como se puede comprobar en las webs de estas compañías donde ya no se ofrecen plazas de estas conexiones a partir del 1 de noviembre”, asegura en nota de prensa Jordi Pérez, consejero de CC en el Cabildo de La Palma.

“Desaparecen también del calendario de Ryanair las conexiones directas con Santiago, Barcelona y Madrid al finalizar octubre y nada se sabe de si se van a recuperar de cara al próximo verano”, añade.

“Justo cuando la isla más necesita tirar del turismo para recuperarse económicamente, perdemos conexiones directas con las capitales europeas y peninsulares, echando a perder en gran medida la captación del turismo de invierno que tan bien funciona en otras islas”, advierte.

CC reclama al Cabildo de La Palma y al Gobierno de Canarias que “se siente a negociar con las diferentes compañías aéreas para que la isla no pierda conectividad justo cuando más la necesita”.

“Es incomprensible la falta de previsión del Cabildo y del Gobierno, que no han trabajado con las compañías aéreas para prolongar los vuelos durante la campaña de invierno”, dice. “Han actuado como si este fuera un año cualquiera, como si un volcán no hubiese destrozado nuestra economía y no necesitásemos más que nunca recibir visitantes que reactiven nuestra economía”.

“En el caso de la conexión con Berlín de Easy Jet se da el caso de que otros años se mantenía durante el invierno dos conexiones semanales que justo este año desaparecen. La Palma se queda en una situación muy preocupante porque no es que nos quedemos como otros años, es que nos quedamos peor que nunca, y todo porque los responsables de Turismo del Cabildo y del Gobierno de Canarias no están haciendo su trabajo”, critica.