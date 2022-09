Concurso Monográfico de Pastor Garafiano en Santa Cruz de La Palma

La Ciudad Deportiva de Miraflores de Santa Cruz de La Palma acogerá el próximo 25 de septiembre, a partir de las 11.30 horas, un Concurso Monográfico de Pastor Garafiano en el que se realizarán registros iniciales y confirmaciones de la raza, a cargo de los jueces Adrián Argente del Castillo y Armando Paz. La muestra está organizada por el Club Español del Perro Pastor Garafiano, con la autorización de la Real Sociedad Canina de España.

En el concurso se llevarán a cabo identificaciones y se realizará un análisis morfoestructural de los ejemplares (mediciones, proporciones, rasgos identificativos, movimiento, carácter, temperamento, etc.) a cargo del prestigioso juez internacional All Rouder y el ex delegado de Razas Españolas por la Real Sociedad Canina de España, Adrián Argente del Castillo.

Este evento, según la organización, es “de suma importancia para el presente y el futuro de nuestra raza, que servirá para darle un apoyo y empuje importante en nuestro fin de promoción y difusión del Perro Pastor Garafiano, y esperamos contar con un número importante de ejemplares locales y de otras islas”.