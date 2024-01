El Gobierno de Canarias solicita a la población que extreme las precauciones ante la prealerta declarada por mar de fondo

El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en las islas, ante la previsión facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes consultadas que indica mal estado de la mar, con oleaje de dos a cuatro metros de altura debido principalmente al mar de fondo, indica en una nota de prensa.

Desde este viernes, esta situación afectará a distintos puntos costeros de todas las islas, por lo que la Consejería de Política Territorial y responsable de emergencias hace un llamamiento a la población para que evite situaciones de riesgo que puedan poner en peligro su vida y requieran de la intervención de los servicios de emergencias.

En este sentido, desde el Gobierno de Canarias se están intensificando las medidas de protección con acciones de divulgación que permitan prevenir y evitar estas muertes por ahogamiento.

En la nota se señala que es conveniente aplazar las actividades náuticas o deportivas y no bañarse en playas apartadas o sin vigilancia y, si se aprecia cierto oleaje fuera de lo normal, no permanecer cerca del mar, ni aproximarse, aunque se calme de repente. Se recomienda evitar los paseos por la costa y no circular con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa.

La previsión meteorológica indica que el mayor oleaje llegará al norte y oeste de La Palma y El Hierro, aunque también afectará a las costas de La Gomera y norte de Tenerife.

Respecto a la provincia oriental, la previsión apunta a que las olas estarán presentes fundamentalmente en la costa norte y suroeste de Gran Canaria, así como en el norte y oeste de las islas de Fuerteventura y Lanzarote.