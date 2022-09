El Telescopio Nazionale Galileo y el IAC reúnen en La Palma a la comunidad científica en un congreso internacional

El Telescopio Nazionale Galileo del Observatorio del Roque de Los Muchachos, con la colaboración del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), reúne en el Hotel Taburiente Playa de Los Cancajos, a la comunidad científica en un congreso internacional. A partir de este domingo un grupo de más de cien astrónomos de todas las nacionalidades se congregará en la Isla para hablar sobre estrellas variables. Este tipo de estrellas cambian su luminosidad en el tiempo debido, esencialmente, a la variación periódica de su radio y temperatura superficial, explica la organización.

La importancia de estas estrellas para los astrónomos está conectada sobre todo con el hecho de que pueden ser utilizadas como “candelas estándar” para medir distancias en el Universo y además como banco de prueba para los modelos teóricos del interior de las estrellas. Esto hace que sean consideradas estrellas especiales a las que hay que dedicar estudios concretos.

Sin embargo, el propósito de la reunión de La Palma es discutir cómo la espectroscopía, es decir, el análisis de los espectros lumínicos emitidos por dichas estrellas contribuye al estudio de las variables pulsantes.

En particular, el Observatorio del Roque de Los Muchachos alberga el Telescopio Nazionale Galileo, equipado con los instrumentos HARPS-N y GIANO-B, muy adecuados para realizar espectroscopía de alta resolución. En los próximos meses el espectrógrafo multi-fibra WEAVE, montado en el Telescopio William Herschel, podrá contribuir a esos estudios también. No sólo el TNG y el WHT, sino todos los telescopios del Observatorio del Roque de Los Muchachos: el Gran Telescopio Canarias, el Nordic Optical Telescope, el Mercator, etc., son realmente aptos para estudiar variables pulsantes. Con estas premisas los astrónomos se proponen volver a reunirse en La Palma para consolidar el interés científico de las pulsaciones estelares y estar preparados para estudiar la gran cantidad de datos que tienen a su disposición.

La conferencia acabará con una charla pública en el Museo Insular de Santa Cruz de La Palma sobre los observatorios de Canarias.