El primer coordinador de Ciudadanos en Canarias abandona el partido: "Somos la marca blanca del PP"

“Me afilié a un partido de centro y ahora mismo no es un partido de centro. De hecho, en estos momentos somos la marca blanca del PP. Inicialmente me afilié a un partido que luchaba, sobre todo, contra los nacionalismos y contra eso que llevábamos aquí hablando durante tantos años en Canarias, que es Coalición Canaria. Y ya no se lucha por lo mismo. Cuando hay dos personas que hasta última hora intentan llegar a acuerdos para que sigan perpetuándose los gobiernos nacionalistas en el Ayuntamiento de Santa Cruz o en el Cabildo, evidentemente, no es el partido en el que me afilié”. Mariano Cejas, el que fuera durante cinco años el coordinador de Ciudadanos en Canarias, ha anunciado este domingo que abandona el partido arremetiendo duramente contra tres dirigentes de la formación: la diputada nacional Melisa Rodríguez y dos de las tres personas que formaron parte del comité regional de pactos, Vidina Espino y Teresa Berástegui.

En una entrevista en exclusiva con el Diario de Avisos, Mariano Cejas reniega del partido que ayudó a fundar en Canarias: “Ese discurso de vamos a abrir ventanas y luego, cuando se abren, anunciar delante de la prensa expedientes de expulsión dice bastante de la catadura moral de algunos personajes”. Se refiere el ex coordinador regional a lo ocurrido con dos concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de dos consejeros del Cabildo de Tenerife, sobre los que pesan expedientes de expulsión por haber desoído la orden de votarse a sí mismos para permitir que la alcaldía y la presidencia de la Corporación la ocupasen los candidatos de Coalición Canaria.

Vidina Espino, secretaria regional de Comunicación y diputada por Gran Canaria (se presentó como candidata a la presidencia de la Comunidad Autónoma) arremetió fuertemente contra los dos concejales acusándolos de haber cometido un “tamayazo” y de haber actuado atendiendo a los negocios del secretario regional de Organización, Juan Amigó, que le ha interpuesto acciones judiciales.

Ciudadanos le ha abierto diligencias informativas porque, como resalta Cejas en esta entrevista, “el derecho al honor y a la intimidad son derechos constitucionales y nuestros estatutos dicen que uno de los motivos de expulsión de un afiliado es, precisamente, la vulneración de esos derechos. Si hay un juez que, definitivamente, diga que eso es así, el partido tendrá que tomar una decisión”. Es decir, expulsar a Espino.

El excoordinador regional de Cs insiste en que el partido se presentó a las elecciones autonómicas de mayo con un mensaje “de regeneración”, de “abrir puertas y ventanas”, claramente contrario a las tres décadas de gobiernos locales de Coalición Canaria. De ahí que respalde a los concejales Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, así como a los consejeros insulares Enrique Arriaga y Conchi Rivero por haber apoyado sendos gobiernos del PSOE y entrar a formar parte de ellos. “Creo que hay muchos afiliados en Canarias que pensamos así. El que revise mi hemeroteca verá que mi discurso siempre fue ese y, al final, se ha cambiado. Es por esto que no solamente han sido engañados los votantes, sino los afiliados, incluso yo mismo”.

“El partido en Canarias ha renegado de sus principios ideológicos sin rubor alguno y sin que nadie desde arriba haya mostrado la más mínima vergüenza en sofocar este incendio”, sostiene Cejas. “Se ha penalizado y se ha hecho escarnio de aquellos que han defendido la idea primigenia que hizo de la regeneración el mascarón de proa del partido en las Islas. El trabajo de esos hombres y mujeres ha sido ninguneado y pisoteado, pero, ojo, lo ha sido desde dentro del partido en Canarias también, no pensemos que esto es solo una cosa que viene de fuera”.

Preguntado por los motivos por los que no concurrió al proceso de primarias a la presidencia del Gobierno autonómico, Mariano Cejas deja caer una acusación velada de manipulación: “Yo no estoy aquí para blanquear según qué procesos ni participar de ninguna componenda. Yo puedo jugar un partido de fútbol contra quien quiera, eso sí, si no me atan una pierna al poste de mi portería. Hace muchos años que soy un profesional en mi trabajo [Cejas es economista y funcionario del Cabildo de Tenerife], no iba a dejar de serlo en este caso”.

Las responsabilidades de que Ciudadanos pierda activos y afiliados en Canarias las atribuye Mariano Cejas a Vidina Epino, Teresa Berástegui y Melisa Rodríguez. “Teresa Berástegui y Vidina Espino han hablado siempre de la necesidad de abrir ventanas y cambiar, y luego han abanderado el mensaje de colaborar activamente para que CC permaneciera en el poder. Imagino que dormirán a pierna suelta, a pesar de los cientos de bajas de afiliados. Yo sencillamente no sabría dónde esconderme”. Y añade “puede hablar con cualquier afiliado que con toda seguridad incluirá a Melisa Rodríguez en esa terna. Da la sensación de que al partido lo único que le importa es generar diputados que acompañen a Albert Rivera en Madrid, y que lo que pasa en Canarias ya les queda muy lejos a determinadas personas. Sorprende verla en Madrid beligerante a la hora de defender lo prometido en campaña sobre el bloqueo al PSOE, y luego diluirse en cuanto se nombra a los compañeros expulsados aquí por defender lo prometido en campaña”.

De las tres dirigentes que señala Cejas, solo una no obtuvo acta tras los últimos procesos electorales, Teresa Berástegui, de la que dice que “se premia con un puesto de confianza en el Parlamento de Canarias a la máxima responsable del mal resultado electoral en Canarias, que ha sido parte fundamental del lamentable espectáculo del Comité de Pactos y que no tiene reparo en defender una cosa y su contraria en un espacio de cinco minutos”.