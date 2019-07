Francisco de la Torre se suma a las dimisiones en la cúpula de Ciudadanos y agudiza la crisis en la formación de Rivera

El economista Francisco de la Torre ha presentado este jueves su dimisión en el Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos, según ha adelantado el diario El Mundo y han confirmado a eldiario.es fuentes del partido. "No estoy de acuerdo con el tono, las formas, y especialmente la estrategia política adoptada en los últimos meses. [...] Observo en los últimos meses que somos parte del problema y no parte de la solución", sostiene el economista en la carta de dimisión enviada a Albert Rivera.

El propio diputado había anunciado recientemente que estudiaba dejar el proyecto en el que se embarcó en 2015 y este mismo jueves ha trasladado a la dirección del partido liderado por Albert Rivera su decisión de dimitir como responsable de Fiscalidad del Comité Ejecutivo, así como del cargo de secretario de Programas y Áreas Sectoriales de Madrid.

En la carta de dimisión remitida al líder del partido, De la Torre justifica su decisión en razones "personales, organizativas y políticas": "He perdido la ilusión en este proyecto", afirma el economista. Entre los motivos organizativos, sostiene, está que la oficina económica del partido está "desmantelada": "Yo no quiero ser un obstáculo, y evidentemente lo soy, tanto porque carezco de tu confianza, como porque desconozco cuál es el programa económico que quieres ofrecer desde Ciudadanos a los españoles".

"No estoy de acuerdo con el tono, las formas, y especialmente la estrategia política adoptada en los últimos meses", sostiene el economista en la carta de dimisión enviada a Albert Rivera. "Observo en los últimos meses que somos parte del problema y no parte de la solución", continúa, mientras afirma que la estrategia seguida entre 2016 y 2018 era la correcta. "Ahora ya no es así, creo que la estrategia, la forma de implementarla y el tono y las formas empleadas no son las más adecuadas, ni para Cs, ni sobre todo, para los intereses generales de España".

"Intentaré ser claro: creo que a los representantes políticos se nos exige que hagamos política.En lo que se refiere a la investidura del presidente del Gobierno hacer política es todo lo que está entre dos extremos: regalar la investidura al candidato sin intentar condicionar en nada su actuación, y la negativa radical No es No. Has decidido quedarte en uno de los extremos, lo que, a mi entender, no es hacer política, y por supuesto, yo no lo considero propio de un partido centrista", afirma en la misiva.

De la Torre ha dimitido como miembro de la Ejecutiva y como responsable de política fiscal y secretario de Programas de la Comunidad de Madrid. De la Torre es diputado por esta comunidad autónoma reelegido en las elecciones del pasado 28 de abril.