Los diputados canarios se marchan de vacaciones subiéndose el sueldo

Los diputados canarios se irán de vacaciones este año subiéndose el sueldo. La Junta de Portavoces del Parlamento de Canarias acordó este jueves, con el voto en contra de Podemos, aplicarse la misma subida salarial prevista para los funcionarios públicos en los Presupuestos Generales del Estado, que entraron en vigor este mismo mes.

La medida estatal supone una subida para los funcionarios del 1,75% en sus salarios este año, después de los recortes que sufrieron en sus sueldos durante los años de crisis. Un incremento que puede aplicarse también a los cargos públicos, como así se les comunicó a los portavoces de todos los grupos parlamentarios de Canarias el pasado mes de abril en otra Junta de Portavoces.

Los parlamentarios canarios se han acogido a esta subida salarial durante la reunión previa al último pleno regional (hasta que se reanude la actividad parlamentaria después de verano) que se celebró este jueves. No obstante, la medida aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y no ha entrado en vigor.

La Ley canaria de Presupuestos ya recogía en su exposición de motivos que este año no iba a haber incremento de sueldos de los diputados. Sin embargo, sí que podrían acogerse a los cambios que contemplara la Ley estatal. "Se dispone que dicho límite (de retribución) se cifrará en todo caso, en el mismo porcentaje que la normativa del Estado, de carácter básico, establezca como límite de incremento global, en el año, de las retribuciones del personal al servicio del sector público".

El recorte salarial a los funcionarios se produjo durante la crisis y en el año 2010 los parlamentarios canarios tomaron el mismo ejemplo y se bajaron el sueldo, después de habérselo subido un 10% el año anterior. El entonces presidente de la Cámara regional, Antonio Castro, declaró que se había "dado un buen ejemplo de saber estar a la altura de las circunstancias y cerca de los ciudadanos, algo que queremos hacer siempre aunque a veces fracasemos".

Ahora, la subida del 1,75% se producirá sobre el importe que cobran al mes cada diputado, 3.906,72 euros de base en el caso de diputados de dedicación exclusiva, a lo que se suman las dietas, la paga extra de junio y diciembre.

A pesar de la recuperación paulatina de la economía española, Canarias sigue sufriendo las consecuencias de los recortes de la crisis. De hecho, según un reciente estudio de la Asociación de Directores y Gerentes Sociales, el Gobierno de Coalición Canaria, destina actualmente a Educación y Sanidad 428 millones de euros menos que en 2009, año marcado por los ajustes presupuestarios.



El Archipiélago es la tercera comunidad donde los ajustes presupuestarios de hace casi diez años siguen repercutiendo en la ciudadanía en los temas más necesarios. Una situación que además se acrecienta teniendo en cuenta su contexto: se trata de la región con mayor tasa de personas en riesgo de vulnerabilidad social.

Según el informe, d e los 428,3 millones de esos recortes que arrastra el Archipiélago, 228,7 millones se corresponde a los que se dejan de gastar en Sanidad y 204,1 millones a los que se han dejado de invertir en Educación. En Servicios Sociales, Canarias ha aumentado ligeramente la inversión (4,5 millones más que en 2009) pero la falta de una ley que los blinde, pues se sigue tramitando en el Parlamento y de momento el proyecto carece de ficha financiera, unido a la mala gestión histórica s igue repercutiendo en que sea la comunidad donde menor incidencia tienen estos servicios en la ciudadanía.