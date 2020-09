La activista Emma Colao suma apoyos tras cuatro días en huelga de hambre contra el cierre del banco de alimentos en Mogán

La activista Emma Colao, presidenta de la asociación feminista Equal LGTBI+, ha sumado este domingo su cuarto día en huelga de hambre en la plaza Pérez Galdós del municipio grancanario de Mogán para reclamar una alternativa ocupacional al proyecto de reparto de alimentos de la Asociación de Vecinos Las Lomas de Arguineguín tras el desahucio ordenado para el próximo 17 de octubre por la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno (Ciuca), alegando motivos higiénicos-sanitarios.

En declaraciones a El Digital del Sur este sábado, Colao ha reconocido que los días ya le están “pasando factura” y que su salud empieza a verse resentida. Sin embargo, ha insistido en que no abandonará esta protesta hasta que la administración no aporte una solución. “Si yo dejo la huelga de hambre, habrá cientos de personas que no tendrán la opción de dejar de comer”, ha afirmado la activista, que no ha recibido aún ninguna respuesta por parte de la alcaldesa. “Nada me ha dado tanta toma de tierra como esta huelga de hambre (…) Hay gente que depende de este servicio para comer”, ha manifestado Colao, que está pernoctando en las puertas de la iglesia. “Hay aporofobia en este ayuntamiento. Existe el miedo al pobre”.

La activista ha recibido numerosas muestras de apoyo estos días. Además de los vecinos que se han acercado hasta la plaza de la iglesia para firmar en su apoyo, este sábado ha recibido la visita de Isabel Santiago, portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Ayuntamiento, y de Jesús Gallardo, portavoz de la Plataforma de Autocaravanistas Autónomos, un colectivo que este sábado se manifestó en la plaza de Las Marañuelas contra la prohibición de su modo de vacacionar en el municipio.

Santiago ha vuelto a pedir a la regidora sureña que “se aparte de la vida pública”, pues, a su juicio, está más preocupada “por resolver sus problemas judiciales”, en relación con la investigación sobre la presunta compra de votos en las dos últimas elecciones, diligencias por las que fue detenida el pasado 17 de septiembre y por la que se registraron las oficinas municipales, que por dar un local alternativo a la asociación para poder continuar su actividad en el banco de alimentos. Para la portavoz de NC, Bueno tiene una mentalidad “anclada en el pasado” y cree que los ciudadanos del municipio son “vasallos que le tienen que rendir pleitesía”.

En la misma línea, Gallardo ha cargado contra la alcaldesa. “Tiene el hambre en su pueblo y quiere echar a un colectivo formado por unas personas cuyo único delito es repartir comida a gente que lo necesita”, ha afirmado a El Digital del Sur el portavoz de la Plataforma de Autocaravanistas Autónomos, para quien las lágrimas de Bueno en el campamento de migrantes del Muelle de Arguineguín solo intentaban “captar votos”.