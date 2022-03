Personal de la Seguridad Social y sindicatos reclaman soluciones para ofrecer una atención digna: “No al desmantelamiento”

“No al desmantelamiento de la Seguridad Social”. Era el lema que gritaban este viernes miembros de la plantilla de este organismo y representantes sindicales ante la Delegación del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria. Con una pancarta, un megáfono y banderas de CCOO y UGT han reivindicado “soluciones para una atención digna”. La plantilla lleva tiempo quejándose de la merma de personal en los últimos años y de las colas que se producen a las puertas de las oficinas ante las dificultades de la ciudadanía para solicitar cita previa de manera telemática o telefónica, además de la brecha digital que existe en el Archipiélago. “Contra la precariedad, unidad sindical” era otro de los lemas más aclamados en la concentración, donde tampoco faltaron alusiones al ministro del área José Luis Escrivá.

Los representantes sindicales Hortensia Rodríguez (CCOO) y Gustavo Martín (UGT) han entregado en la Delegación un escrito en el que solicitan principalmente “mayor dotación de personal, que la atención presencial sea suficiente a las necesidades de la ciudadanía y que la vía telemática sea una opción y no una obligación”. En esta reivindicación coincide el exdirector de la Seguridad Social de Las Palmas Manuel León, que ha explicado a este periódico que es necesario que la atención sea más cercana y recuperar el prestigio de la institución.

“Con este acto hacemos responsables del desmantelamiento de los servicios públicos del Estado, a la Delegación del Gobierno en Canarias y a la Subdelegación del Gobierno, por su inactividad. Aquellos que no ven y no escuchan al pueblo cuando éste les indica que tiene que producirse un cambio, no están haciendo la labor para la que fueron elegidos”, aseguran los representantes sindicales, que recuerdan que “la Seguridad Social, siempre, pero mucho más en los últimos tiempos, ha sido un servicio necesario y esencial en la vida de las personas”.

La concentración la fundamentan en que “la gestión de importantes prestaciones esenciales para los trabajadores y actualmente la gestión de prestaciones de rentas garantizadas, han hecho de este servicio público el más importante marco para cubrir las necesidades vitales del pueblo canario”. Por ello, insisten en defender esta institución ya que “Canarias no puede permitirse el desmantelamiento paulatino de la Seguridad Social, ni que parte de sus gentes no tengan acceso a las prestaciones a las que tienen derecho, por no conseguir cita o por no manejar las sedes electrónicas”.

Los sindicatos remarcan que es necesario contar con más personal en estas oficinas para ofrecer “una adecuada atención a la ciudadanía”. En este sentido, apuntan que de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada y en vigor falta por cubrirse la cuarta parte de las plazas. “Con una cuarta parte menos del personal no puede afrontarse en condiciones dignas para la ciudadanía el servicio que debe ofrecer la Seguridad Social, y más sin haberse superado aún los efectos de la pandemia que provocó el incremento de demanda de prestaciones”. A lo que debe sumarse la aparición de nuevas prestaciones que generan mayores demandas de servicio como el Ingreso Mínimo Vital y la Ayuda a la Infancia.

El objetivo de concentrarse frente a la Delegación del Gobierno en Canarias es que se les escuche y que se tomen soluciones ante un problema que añaden que se ha agravado durante la pandemia. “Estamos emitiendo un grito de socorro, una petición de ayuda que no pueden dejar de oír, pues de otro modo, significaría el abandono a su suerte del pueblo canario”.

Desde la Secretaría de Estado de la Seguridad Social señalaron recientemente a este periódico que la plantilla de esta provincia se ha visto mermada en los últimos años. De las 248 plazas que establece la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la provincia, faltan por cubrir 58 personas para tener la plantilla al completo, es decir, calcula que hay un déficit del 23% de la plantilla. Desde este organismo señalaron que en los últimos meses se han incrementado el número de citas tanto presenciales como telefónicas disponibles. No obstante, apuntan que Las Palmas es una de las provincias con más solicitudes de IMV. Así mismo, apuntaron que se está poniendo en marcha un plan de seguimiento ante los problemas con la cita previa.

Por parte de los sindicatos consideran que se trata de una “cortina de humo”. Sostienen que el déficit de personal al que se hace referencia no es nuevo y que llevan arrastrándolo en las oficinas desde hace años y que además de efectivos hace falta un cambio en la gestión. Así mismo, desde la Junta de Personal de los servicios periféricos del Estado en Las Palmas ha solicitado por escrito el cese del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, "y su sustitución por quien pueda aportar soluciones" ante la situación que está viviendo la Seguridad Social en esta provincia, con colas diarias de la ciudadanía ante la imposibilidad de solicitar cita previa.