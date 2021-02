El PIB se desploma en Canarias un 20,1%, más del doble que la media nacional

Es la mayor caída jamás registrada en tiempos de paz. Es el año con los peores indicadores económicos de las últimas décadas. Todo es anómalo, como el desplome del 20,1% del Producto Interior Bruto (PIB) en Canarias que ha estimado el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) para 2020. La cifra sitúa al Archipiélago como la segunda comunidad (por detrás de Baleares y a falta de datos más consolidados) cuya economía más se resintió en el curso de la pandemia. Las Islas superan la media nacional del 9,1% y acusan la extrema dependencia del sector servicios, que con una reducción del 23,8% fue la actividad económica más sacudida.

Salvo la agricultura, que de hecho experimentó subidas en todos los trimestres (0,9%, 1,4%, 2,5% y 3,8%), la industria, la construcción y el sector servicios han sufrido grandes retrocesos en 2020. Canarias partía 2021 con una previsión de recuperación en torno al 17%, pero a la vista de las recurrentes olas del virus y la incertidumbre en el suministro de vacunas, el Gobierno autonómico ha rebajado el optimismo y ahora prevé un crecimiento del PIB entre un 7 y un 12%. "Estamos haciendo un reajuste", agregaron fuentes internas a este periódico.

El cero turístico y las limitaciones a la movilidad por la crisis del coronavirus han afectado especialmente a las Islas. El Archipiélago ha doblado en casi todos los registros la media nacional debido, principalmente, a su dependencia de la entrada de viajeros internacionales. Según los datos recogidos por el informe La evolución de la actividad en las provincias españolas a lo largo de 2020, el PIB se contrajo en la provincia de Las Palmas un 21%, y en Santa Cruz de Tenerife lo hizo un 19%, muy por encima del promedio estatal que calcula el estudio (11%).

“Los datos confirman lo que ya esperábamos, la crisis generada por el coronavirus se ha cebado con los territorios más dependientes del turismo, como es el caso de nuestra comunidad autónoma", ha señalado el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo. “Estas cifras justifican que el Gobierno tome medidas y decisiones sin mayor demora, que se lleve a cabo un plan específico para atenuar, en la medida de lo posible, los efectos generados por la caída del turismo, porque son muchas las empresas y las familias que en las Islas se están viendo afectadas”.

El senador por Tenerife de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, también ha exigido una batería de ayudas que levante el ánimo del sector. “Canarias no cuenta con una hoja de ruta para el turismo, que aglutinaba más del 40% de puestos de trabajo en las Islas antes de la pandemia y que concentra el mayor número de trabajadores en ERTE”. El Ejecutivo de Ángel Víctor Torres ha anunciado esta semana que aprobará un crédito de 165 millones de euros para financiar las ayudas directas a autónomos, pymes y empresas turísticas, y que estas "no serán las últimas". El Archipiélago tratará de paliar los destrozos que ha provocado la epidemia con los fondos europeos de reconstrucción, que llevarán a las Islas un total de 630 millones, la más beneficiada per cápita.

El objetivo de conseguir una V canónica es lo que pretende Canarias para este curso y el que viene. Ambos serán los años de la recuperación, como ha esbozado en multitud de ocasiones el Gobierno regional. El ISTAC ha recordado que las previsiones económicas en estos tiempos son un mar de dudas. Las instituciones se atienen a ellas para trabajar sobre un marco contextual y proyectar presupuestos, pero la incertidumbre y las continuas complicaciones de la crisis han obligado a revisar las cifras.

Con respecto a 2020, el ISTAC reconoce que "la precisa medición de las consecuencias económicas generadas por la COVID-19 requiere de más información que la actualmente disponible". Esa información, puntualiza, no estará publicada hasta finales del próximo año con las cifras que ofrezca la Contabilidad Regional de España. Además, el INE no publicará la primera estimación del PIB nacional y de las comunidades autónomas a lo largo del mes de abril, como solía hacer. En esta ocasión será en septiembre cuando este organismo publique la estimación de avance del PIB nacional para 2020 y en diciembre llegará llegará el turno de las autonomías.