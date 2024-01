Un turista alquila una habitación compartida en Arrecife y se encuentra un local con tiendas de campaña

Un turista que alquiló en la plataforma Airbnb una habitación en Lanzarote ha denunciado que lo que se encontró al llegar no era el coworking urbano que le prometía el anunciante, sino un local comercial con mas de 20 casetas de campaña, con baños compartidos, a 25 euros la noche.

El caso lo ha adelantado el diario local Biosferadirigal.com, a quien el turista afectado ha relatado su experiencia a la hora de acomodarse en el alojamiento que había elegido, que ni siquiera estaba en la dirección publicitada, sino en otra “para despistar”.

El turista ha aportado como pruebas un vídeo en la que se cuentan más de 20 de casetas de campaña montadas en el suelo de un local diáfano con ventanales a una calle de Arrecife y una foto con un cartel en inglés y español colgado en la puerta con instrucciones para los huéspedes sobre cómo relacionarse con los vecinos.

Las instrucciones a seguir decían que “no se debe dar explicaciones a los vecinos y personas de fuera sobre este coworking. Los vecinos no quieren turistas. No permita que entren al local. No son amigos”.

El alcalde de Arrecife, Yonathán de León, ha confirmado que ha dado órdenes a la Policía Local para que visite el local y levante acta, porque considera “evidente” que “se está desarrollando una actividad económica en un lugar que no cuenta con la correspondiente licencia”

Las circunstancias que los agentes consignen en ese acta serán puestas en conocimiento de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias para que “actúe en consecuencia con este tipo de artimañas que se están generando en la ciudad y que no se pueden permitir en municipio como Arrecife”, ha señalado el alcalde. “No vamos a permitir este tipo de turismo en nuestra ciudad”, ha enfatizado.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Lanzarote, Francisco Martinez, ha explicado que también su organización ha presentado una denuncia ante el Cabildo, porque no “consideran de recibo” ese tipo de oferta alojativa.