El Foro Enciende la Tierra de CajaCanarias acerca el debate del 18 de marzo al 11 de abril

La Fundación CajaCanarias organizará del 18 de marzo al 11 de abril una nueva edición del Foro Enciende la Tierra 2019. Es la duodécima y estará compuesta por cuatro mesas de diálogo y otras tantas proyecciones cinematográficas de carácter documental, todas ellas a celebrar en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife (plaza del Patriotismo, 1), a partir de las 20.00 y con entrada libre hasta completar aforo.

El Foro Enciende la Tierra CajaCanarias de 2019 abordará, según se refleja en una nota de la entidad organizadora, el concepto de "colapso" y pondrá sobre la mesa algunas preguntas que determinarán nuestro futuro más inmediato. ¿Caminamos hacia una era postcapitalista? ¿Llegará el colapso? Si el sistema capitalista está centrado en lo inmediato, ¿seremos capaces de construir un sistema alternativo con altura humana?

Como ha analizado Wolfgang Streeck, esta lenta descomposición del sistema puede conducirnos a un interregno ingobernable en el que los ciudadanos quedarán abocados a su suerte. El punto de partida que el Foro Enciende la Tierra propone, en esta ocasión, a los participantes tratar de buscar nuevas perspectivas, no solo económicas sino éticas, para conocer las amenazas que se ciernen sobre un modelo en crisis, intentando situarse en los posibles escenarios del colapso para aventurar las respuestas que podrán desarrollarse como sociedad.

Mesas de diálogo

A las cuestiones planteadas anteriormente se enfrentará, en la primera mesa de debate del Foro Enciende la Tierra CajaCanarias 2019, el esloveno Slavoj Žižek, uno de los filósofos más controvertidos e influyentes de nuestro tiempo, para quien el matrimonio ideal entre capitalismo y democracia está llegando a su fin. En esta misma mesa, la economista Miren Etxezarreta se preguntará sobre el camino a recorrer si queremos construir un sistema más justo e igualitario, a partir de un diálogo que, con el título Pedir lo imposible, será moderado por el director del área de Cultura y Deportes de la Fundación CajaCanarias, Álvaro Marcos Arvelo. Tendrá lugar el próximo 21 de marzo.

Siete días después, el 28 de marzo, el físico teórico Lawrence Krauss aportará su punto de vista como científico concernido con el colapso climático, y lo hará de la mano de su amigo, el director alemán Werner Herzog, que, desde su mirada crítica, aún piensa que estamos a tiempo de construir una posibilidad para lo humano en el planeta. Krauss, además, regresa al Espacio Cultural CajaCanarias tras su participación en el Foro Enciende el Cosmos 2017, donde conversó con Juan Luis Arsuaga analizando Orígenes y mitos, frente a una audiencia que completó las localidades disponibles. La periodista Pilar García Padilla será la encargada de moderar la charla, titulada Ciegos junto al abismo.

A partir de la idea de El colapso inevitable y con la presentación y moderación de la periodista tinerfeña Karen Estévez, el Foro Enciende la Tierra CajaCanarias contará, el 4 de abril, con las disertaciones de Carlos Taibo y Antonio Turiel, que apuntan a una necesidad de descomplejizar nuestras sociedades desde un cambio radical e improrrogable que debe partir de nosotros. El politólogo madrileño Carlos Taibo repetirá, de este modo, presencia en el foro, tras su intervención junto a Susan George en la mesa inaugural de la edición 2013, analizando aspectos como la crisis del estado del bienestar o la debilitación de las democracias ante las turbulencias de los mercados financieros.

La Fundación CajaCanarias clausurará el 11 de abril la duodécima edición del Foro Enciende la Tierra en busca de Salidas del laberinto con el sociólogo alemán Wolfgang Streeck, que ha anticipado los escenarios de una era poscapitalista, y analizará junto a la filósofa Amelia Valcárcel la pérdida de libertad que viene asociada a todos los procesos de crisis. También en 2013, en el contexto del ciclo El mundo que queremos, dentro del Otoño Cultural CajaCanarias, fue cuando Valcárcel visitó por primera vez el Espacio Cultural capitalino, en aquella ocasión acompañando al filósofo Emilio Lledó en el análisis de los Valores en crisis y la ética democrática. Este acto de clausura será moderado por la catedrática de Filosofía Ana Hardisson.

Ciclo cinematográfico

Como viene siendo habitual en el diseño del Foro Enciende la Tierra CajaCanarias, las diferentes mesas de debate se verán precedidas los lunes de las respectivas semanas por diferentes proyecciones cinematográficas de carácter documental en relación con las temáticas propuestas.

De este modo y con entrada gratuita hasta completar aforo, el Espacio Cultural CajaCanarias acogerá, a partir de las 20.00, este ciclo especial de su filmoteca, dando comienzo el 18 de marzo con el visionado de la Guía ideológica para pervertidos (2012), en la que el filósofo Slavoj Zizek y la cineasta Sophie Fiennes utilizan su interpretación de distintos filmes para presentar un convincente viaje cinematográfico al corazón de la ideología.

El 25 de marzo tendrá lugar la proyección de Lo and behold, reveries of the connected world (2016), donde Werner Herzog examina el pasado, presente y futuro en constante evolución de internet, entrevistando a pioneros y profetas del ciberespacio como Elon Musk (cofundador de PayPal y Tesla), Bob Kahn (inventor de la IP o protocolo de internet) o el afamado pirata informático Kevin Mitnick. Estas provocadoras conversaciones revelan la forma en que el mundo digital ha transformado la manera en que funciona prácticamente todo en el mundo real.

Marx reloaded (2011) supone un interesante documental que examina de qué modo las ideas del filósofo y socialista alemán Karl Marx pueden ayudarnos a entender la crisis económica y financiera global de 2008. El documental cuenta con la participación de los filósofos Slavoj Žižek, Jacques Rancière, Peter Sloterdijck, John Gray, Toni Negri y el teórico literario y filósofo Michael Hardt, entre otros, y podrá verse el 1 de abril, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife.

Siete días después, el apartado cinematográfico del Foro Enciende la Tierra CajaCanarias llegará a su fin con el viaje de Werner Herzog a la comunidad Antártica de la estación Mc Murdo Station, durante el verano austral. Sobre el curso de este viaje, Herzog examina la naturaleza humana y la madre naturaleza, todo ello recogido en el documental Encuentros en el fin del mundo (2007).