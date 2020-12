Tenerife estrena en la noche de este sábado el toque de queda: te recordamos todas las medidas

Tenerife estrena en la noche de este sábado el toque de queda a as 23.00 horas. La isla se encontraba este 3 de diciembre en un nivel alto de transmisión del coronavirus, con 70 casos/100.000. Este mismo sábado además ha contabilizado 133 nuevos positivos y un fallecimiento.

El Boletín Oficial de Canarias ha publicado en la mañana de este sábado las medidas anunciadas este viernes por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.

Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno

Habrá toque de queda desde la 23:00 a las 06:00 horas durante 7 días naturales desde la publicación del presente Decreto, salvo para la realización de las actividades esenciales (recogidas en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre). Entre esas excepciones se encuentra la adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad, la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia o cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales. También en el caso de retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades previstas en este apartado, asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables...

Limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados

La permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto cerrados como al aire libre, quedará condicionada a que no se supere el número máximo de cuatro personas, salvo que se trate de convivientes. En caso de que los grupos incluyan tanto personas convivientes como no convivientes, no se podrá superar este número.

Limitación a la permanencia de personas en lugares de culto

Quedan prohibidas las reuniones, celebraciones y encuentros religiosos en el exterior o en la vía pública.

El BOC especifica que las medidas contenidas, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, se podrán n modular, flexibilizar y suspender.