Una paciente con un Trastorno de la Conducta Alimentaria reclama ante el Diputado del Común un centro especializado en Canarias

El Diputado del Común, Rafael Yanes, se ha reunido con la joven tinerfeña Vanessa Abreu, que estuvo en huelga de hambre a la espera de ser trasladada a un Centro Especializado en el Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA) en la Península para recuperarse de la Anorexia que padece desde los 12 años.

Vanessa Abreu trasladó al Diputado del Común la necesidad de que Canarias cuente con un Centro de Internamiento que trate el TCA. Señaló que España “cuenta con más de 40 centros de internamiento para tratar los Trastornos de la Conducta Alimentaria y en el Archipiélago no hay ninguno”.

La mayoría de afectadas por TCA en las islas se encuentran con que no hay centros de internamiento que atiendan estos trastornos, lo que obliga a derivarlas a otros hospitales de la Península. Esta situación plantea problemáticas, dado que no es solo importante el ingreso y hospitalización de las pacientes con este trastorno, sino que luego hay que mantener su seguimiento en un servicio u hospital de día.

Vanessa Abreu aseguró que lleva esperando su traslado a una Unidad de TCA desde su primer ingreso en 2022: “Han hecho falta seis ingresos y una huelga de hambre para que me aprueben un traslado que ni siquiera sé si va a llegar”. La joven recalcó que no tiene ningún problema en retomar la huelga de hambre si esto no da sus frutos.

La joven presentó una queja a la Diputación del Común solicitando la agilización de su traslado a un Centro de Internamiento que trate TCA en la Península y, por otra parte, la creación de un centro que trate estos trastornos Canarias.

El Diputado del Común, Rafael Yanes, se comprometió a contactar con la Consejería de Sanidad para preguntar si tienen previsto la creación de un Centro de Internamiento para tratar TCA y en qué plazo tiene pensado llevarlo a efecto.

La joven tinerfeña está recogiendo firmas para la creación de un Centro Internamiento de TCA a través del enlace https://www.change.org/p/unidad-para-tca-en-canarias-urgente