Alex Barti, Capicúa, Sergi Estebanell, Leandre, Nicole & Martin y Wilbur, en Arte de Calle

El 30 Encuentro Internacional de Artes de Calle, ARCA 2024, continúa celebrándose en Aguilar de Campoo con nuevas propuestas para este sábado. El certamen está teniendo el respaldo del público desde que comenzara el miércoles, 14 de agosto.

La compañía Capicúa, que tenía prevista su actuación el viernes por la tarde (tuvo que suspenderse debido a que parte de sus integrantes no llegaron a tiempo tras la cancelación de algunos vuelos por los efectos del temporal) ofrecerá su espectáculo este sábado, a las 12 horas, en la Plaza España.

También habrá dos nuevos pases de Alex Barti con Alexander Theater, acompañado de su marioneta. El primero de ellos en el espacio La Muralla-Barbacana (13.30h.) y el segundo en la Plaza Torrejona (18.00h.).

La siguiente actuación estará protagonizada por la compañía catalana Sergi Estebanell que con una acción artística y un experimento sociológico que confronta la búsqueda de nuevas formas de relación frente a la “sociedad narcisista, individualista y desconectada emocionalmente” a través de Love, en la Plaza de la Compasión.

A las 20h. el encuentro aguilarense volverá a recibir a Leandre Clown, que en esta ocasión presenta su espectáculo Fly me to the moon. Desde hace más de 30 años Leandre gira por el mundo con su humor cargado de poesía, inspirado en el cine mudo, el mimo y el absurdo. Es considerado uno de los mejores payasos contemporáneos en el ámbito internacional, como así lo avalan los numerosos premios recibidos, uno de los últimos al Mejor Espectáculo FETEN 2023.

Nicole & Martin ofrecerán esta tarde (21.00h.) la tercera y última de sus propuestas artísticas en su carpa mágica instalada junto a las Piscinas de verano y titulada La doncella sin manos. Sus espectáculos, inspirados en los cuentos tradicionales, cuentan con una cuidada puesta en escena y hacen confluir de manera singular: narración, espectaculares números circenses, manipulación de objetos, danza y música.

Completará esta intensa jornada de ARCA el espectáculo Piensa en Wilbur, plagado de acrobacias, humor y riesgo, a las 22.30 horas en el Polideportivo.