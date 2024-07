Cantabria se pone de ejemplo para los gobiernos del PP en minoría: “Se puede gobernar en solitario, es el camino”

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha trasladado a sus homólogos afectados por la ruptura de los gobiernos autonómicos de PP y Vox que “se puede gobernar en solitario”, como hace ella desde que llegó al cargo tras las elecciones autonómicas de 2023.

“Creo que ese es el camino. ¿Es más duro? Sí. ¿Es más difícil? Sí. ¿Es más trabajoso? Sí, pero se puede gobernar en solitario, lo estamos demostrando en Cantabria y yo no tengo la menor duda de que mis compañeros, pase lo que pase, van a ser capaces de ofrecer lo mismo: estabilidad política y social, seguridad, moderación, capacidad de llegar a acuerdos”, ha dicho este viernes, preguntada por los medios por la ruptura impulsada por Vox tras el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades.

Un motivo que ve “absolutamente injustificado” y más cuando se trata de un “drama humanitario, como son esos menores que se tienen que tirar al mar y jugarse la vida en manos de no se sabe quién para llegar”. También es un “problema de Estado”, ha dicho, porque “nadie puede decir que esto no va con el resto”. Por ello ha apelado al “sentido de Estado como está demostrando el PP”, al que “ni Vox ni nadie puede pedir convertirse en algo que no somos”.

A juicio de la presidenta cántabra, el asunto de los menores extranjeros no acompañados para romper los pactos es “una mala excusa y algo absolutamente injustificado” por parte de un Vox que lo que quiere es hacer “oposición ciega al PP”, aunque ha lamentado que lo que consigue es “dar alas a Pedro Sánchez”. “Se han convertido en vasos comunicantes que se retroalimentan y se necesitan”.

Pese a todo, cree que su partido sale “fortalecido” porque ha demostrado “no ser rehenes de nadie”. Y en el caso de Cantabria, ha destacado que no le afecta la ruptura de Vox en las comunidades porque ya en su investidura eligieron gobernar en solitario, “libres para tomar nuestras decisiones, sin chantajes, sin renuncias”. Por ello ha trasladado a sus compañeros la posibilidad de gobernar también en solitario como en su Ejecutivo, “abiertos al diálogo, buscando el entendimiento, llegando a acuerdos”.

“Vamos a seguir siendo, desde todas esas comunidades autónomas como desde Cantabria, la España que gobierna, la España que funciona, la España que piensa en la gente y los problemas de la gente y que resuelve sus problemas como no ha dado la espalda y está resolviendo este problema de los menas, que es un problema de Estado, un problema de país, un problema europeo”, ha sentenciado.