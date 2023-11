Potes acoge la sexta edición de las Jornadas Europeas de Cine de Montaña

El Centro de Estudios Lebaniegos de Potes acogerá los días 17 y 18 de noviembre la sexta edición de las Jornadas Europeas de Cine de Montaña, en las que se proyectarán ocho películas de montaña, aventura, deportes extremos y naturaleza.

Es un evento organizado por el festival BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia y Grupo de Acción Local Liébana. La entrada será gratuita, hasta completar aforo.

Entre las cintas que se proyectarán hay largometrajes y cortometrajes, en los que se podrá ver actividades de alpinismo, escalada, esquí extremo, parapente, kayak de aguas bravas, saltos BASE, travesías en hielo, fotografía outdoor y destinos como el Himalaya, el Karakorum, los Alpes, el Pirineo, Yosemite, o la remota Isla de Baffin a cargo de los directores más prestigiosos del género.

Las películas se proyectarán en versión original subtitulada (V.O.S.E.).

Las proyecciones comenzarán los dos días a partir de las 20.00 horas. El viernes será el turno de las cintas 'Adrenaline Sucks'; 'Egoland'; 'New Way Up', y 'Doo Sar' y el sábado 18 se podrán ver 'A Baffin Vacation'; 'Yhabril. El buscador de luz'; 'This is Beth', y 'Everest: Sea to Summit'.

Desde la organización, se indica que la cita lebaniega será una excelente forma de ir calentando motores de cara a la 16ª edición del BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia que afina detalles para su celebración del 8 al 17 de diciembre, en la capital vizcaína.

Su muestra itinerante, el Mendi Tour, ha llevado durante todo el año el mejor cine de montaña a 53 localidades españolas, rondando los 13.000 espectadores en total, y ahora llega al corazón del Valle de Liébana.