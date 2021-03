Mil cuatrocientas personas han visto este miércoles cómo se les despejaba el horizonte de la pandemia al recibir la vacuna de AstraZeneca en el proceso de vacunación masiva que se está siguiendo, desde este miércoles hasta el sábado, en el Palacio de Exposiciones de Santander.

Cantabria inicia la vacunación masiva con 1.400 dosis a sanitarios y docentes

Ha bastado un pinchazo para que los educadores y sanitarios que han sido vacunados abandonaran las instalaciones ostensiblemente aliviados aunque sin olvidar estos 12 meses de pandemia y el hecho de que para algunos ha sido especialmente enervante ser postergados por su condición de sanitarios del ámbito privado.

Este ha sido el caso de Isabel Fernández Díez, médica, que tras recibir la vacuna no ocultaba un enfado aún persistente: "Yo estoy muy enfadada porque soy médico y me tenía que haber vacunado como todos en febrero con Pfizer y me he tenido que vacunar ahora con AstraZeneca", ha explicado. Ya que el enfado no se lo quitaba nadie -"Estamos muy enfadados. El consejero lo ha hecho de pena. Es mi opinión y la de mis compañeros"-, al menos le quedaba el consuelo de que la organización de la vacunación en sí ha sido fluida y sin incidencias, aunque siempre cabe un 'pero': "Hay poca gente vacunando, pero va bien, va fluido y hay unas sillas para esperar por si hay reacción. Hay mucho personal para indicarlo todo y quizá haría más falta gente vacunando, pero bien", valoraba la doctora tras salir por la puerta.

José Luis Barreda de la Vega, técnico en Farmacia que trabaja en Torrelavega, fue otra de las 1.400 personas que hoy se 'bautizaron' con AstraZeneca. Su experiencia previa fue la decepción por no entrar en la franja de edad para vacunarse, pero el replanteamiento que le ha hecho disponer de su dosis le ha dejado ya tranquilo, con el añadido de que el proceso final ha sido rápido y bien organizado: "Como no se podía vacunar entre 55 y 65 años a mi jefa y a mí nos habían dejado atrás, pero ahora estoy contento -ha declarado-. El proceso de vacunación me ha parecido superbién. He entrado a la hora concreta y todo ha estado muy bien organizado, perfecto".

Si en algo han coincidido todos los vacunados es en resaltar que el proceso de vacunación ha estado bien organizado. El Palacio de Exposiciones ha amanecido este miércoles convertido en un centro sanitario. Las personas citadas conocían la hora a la que tenían que acudir e iban entrando por grupos a medida que se acercaba el momento. Hay personal que organiza la espera en el exterior y personal que conduce a los seleccionados por las tripas del edificio.

En el hall, los grupos, cuyos integrantes guardaban la distancia de seguridad e higienizaban sus manos con gel, eran recibidos por dos técnicos que comprobaban sus nombres en un listado. Posteriormente cada grupo era dirigido a la gran sala superior en donde les esperaba cuatro puestos de vacunación, con dos sanitarios cada uno -uno para poner la vacuna y otro para recoger los datos en un ordenador-, así como auxiliares y un equipo médico por las posibles reacciones que pudieran darse, ya que los vacunados no abandonaban inmediatamente el lugar sino que debían permanecer sentados en sillas dispuestas a tal fin en las inmediaciones. Posteriormente han abandonado el Palacio por un itinerario diferente al que ingresaron.

El Palacio se ha estrenado este miércoles como un centro de vacunación masiva por donde han pasado 1.400 personas, sobre todo personal docente y sanitario del ámbito privado que, siendo personal esencial, habían quedado fuera de la estrategia de vacunación por tener entre 55 y 65 años. Con la redefinición de la estrategia para profesionales de servicios esenciales en esa franja de edad, Sanidad ha habilitado estas fiestas el gran centro de conferencias de Santander para despachar de golpe en cuatro días 2.800 vacunas, primero de AstraZeneca y después de Moderna. Desde este jueves hasta el sábado, inclusive, otras 1.400 personas, estas mayores de 80 años, serán vacunadas con la vacuna de Moderna.

Para un futuro próximo quedarán por vacunar los cántabros con edades comprendidas entre 70 y 79 años y un Palacio de Exposiciones que, tras esta primera experiencia, tiene todas las papeletas de volver a ser utilizado para la vacunación de grandes masas en caso de que lleguen vacunas en cantidad suficiente como para hacerlo.