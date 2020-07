A Ceruti se le complica el plan para ampliar terrazas: la alcaldesa no lo ve tan fácil y los vecinos se oponen

La propuesta del equipo de gobierno, hecha pública ayer por el portavoz de Ciudadanos, Javier Ceruti, de permitir que los hosteleros saquen las mesas de sus establecimientos a calles temporalmente peatonalizadas como Río de la Pila o Peña Herbosa no tiene fácil ni rápido encaje: la alcaldesa, Gema Igual (PP), no ha desautorizado a su socio de gobierno, pero tampoco tiene prisa, y los vecinos de Pombo-Cañadío ya han salido en tromba oponiéndose a esta medida.

Sin embargo, Ceruti ha reiterado este martes que su propuesta pretende apoyar al gremio hostelero, ya que de lo contrario se producirán "cierres, pérdida de empleo y un incremento del gasto" en servicios sociales. Su propuesta, hecha pública el lunes y que cogió por sorpresa a sus socios de gobierno, plantea peatonalizar transitoriamente algunas calles para que los hosteleros puedan sacar su aforo a la calle, no es una mera ampliación de las terrazas existentes, añadiendo que las plazas de aparcamiento que se supriman no son cuantitativamente numerosas y que se buscaría respuesta al acceso de residentes a garajes. Peña Herbosa y Río de la Pila son candidatas a esta peatonalización, pero no tienen por qué ser las únicas.

Ceruti ha defendido que se trata de una medida "esencial" para el sector, para ganar espacio con el que "garantizar la distancia de seguridad" entre las mesas, y a pesar de que pueda "levantar ampollas" entre los vecinos. Por eso, ha insistido en que estas decisiones se adopten de forma "inmediata", pues el objetivo último es ayudar a las "familias" de los empresarios pero también de los empleados de bares y restaurantes -que tienen limitado el aforo al 75%-, pues la "emergencia económica" actual es "el primer peldaño hacia una emergencia social".

Cs tiene prisa, el PP, no tanto

Por su parte, la alcaldesa de Santander ha asegurado en las últimas horas que "se está trabajando ya" en la ampliación de terrazas de los establecimientos hosteleros de la ciudad, aunque no comparte las prisas de Ceruti (al que no ha citado como tal). Igual ha dicho que su equipo trabaja de manera "coordinada" y "organizada", en vez de hacerlo "rápido y mal", porque "arriesgamos mucho con cualquier cosa que pueda salir mal por la celeridad".

"Puede parecer que poner dos mesas en la calle es sencillo, pero después también nos podemos lamentar de que aquellas dos mesas que pusimos sin control generan una fotografía que retrae a la gente a venir a Santander o frecuentar esos locales", ha comentado.

No se trata solo de "poner mesas y sillas en las calles", sino que hay que saber cuántos clientes pueden acceder, medir la distancia a la que han de estar y asignar los elementos de terrazas a los diferentes negocios, ha explicado la alcaldesa, quien dice estar en conversaciones con la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), cuyo presidente, Ángel Cuevas, se quejaba públicamente de que el Ingreso Mínimo Vital dificultaba la contratación de empleados.

Igual está en contacto con los hosteleros para saber cuántos establecimientos quieren participar y en qué medida, y coordinar también los intereses de los vecinos, en función del número de habitantes, portales, coches, aparcamientos o accesos a garajes.

Además, hay que tener en cuenta también la seguridad, es decir, los clientes que caben en esos espacios, los horarios de apertura y "quién va a velar por ese lugar acotado". "Se está trabajando en todo ello", ha sentenciado Igual, para subrayar que se está haciendo de forma "coordinada y responsable", que es "como venimos haciendo todo".

Oposición vecinal

La reacción de la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche de Santander ha sido inmediata y a través de un comunicado enviado a los medios ha manifestado su rechazo frontal a que se ocupe más espacio publico para ampliar terrazas, al tiempo que ha reclamado que se les "dé voz" antes de tomar ninguna medida de este tipo. Para el colectivo vecinal, la crisis económica derivada de la sanitaria que "padecemos todos", no debe ser "la justificación para relajar" las ordenanzas y leyes municipales en vigor, con el objetivo de "extender la privatización del espacio público 'ad infinitum'".

"Los viandantes necesitan más espacio público libre que nunca", ha señalado la asociación, motivo por el cual se oponen a que se ocupe "un centímetro más" de espacio público para la ampliación de las terrazas hosteleras. Han lamentado además que una decisión "tan importante" como esta y que afecta a tantos residentes sea tomada "de forma unilateral" por el equipo de gobierno municipal, "lejos del consenso y la participación ciudadana que, supuestamente, busca con tanto ahínco el concejal Ceruti en todas sus actuaciones".

La asociación ha reclamado al Ayuntamiento un cambio del modelo de ocupación del espacio público en la ciudad, especialmente en las calles. "No se trata de más de lo mismo, se trata de saber adaptarse a la nueva realidad, donde el distanciamiento y la dispersión espacial son ejes fundamentales, frente al actual modelo de concentración y saturación de la actividad hostelera, así como de la masiva ocupación de espacios que sufrimos los vecinos del Ensanche", han demandado.

Por lo tanto, la asociación ha solicitado no ampliar, sino "reducir los metros de ocupación", así como el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que "deja fuera de ley las terrazas que están ubicadas junto a las fachadas por ser un obstáculo para las personas invidentes".