"Si Ascan no ha querido facilitar los datos de cumplimiento del contrato de recogida de basura es porque no están cumpliendo"

El ingeniero de Caminos Felipe Pérez Manso, director general de Contratación, Innovación y apoyo al Urbanismo en Santander, es especialista en el desarrollo de negocio de empresas como director que fue de la Zona Norte de Sacyr. Afiliado a Ciudadanos, concurrió a las últimas elecciones municipales como número tres en la candidatura municipal de Santander, después de haber asesorado técnicamente al partido la pasada legislatura en el Parlamento de Cantabria e integrarse en la junta directiva municipal. Ahora, trabajando en la Concejalía de Urbanismo que lidera Javier Ceruti (Cs), Pérez Manso tiene entre sus manos dos áreas importantes en la vida cotidiana: ponerla a punto para una administración electrónica real, más de actualidad si cabe con el impulso que ha cobrado por la COVID-19, y que las nuevas contrataciones sean "más claras y se cumplan". Para este alto cargo, que el Ayuntamiento haya carecido durante siete años de herramientas de control para saber si se ejecutaba correctamente el contrato de recogida de residuos en la ciudad es un ejemplo claro de lo que no tiene que volver a pasar.

El otro día me acordé de usted porque en el Ayuntamiento me siguen pidiendo la fotocopia del DNI. Como innovador, no es que el Consistorio esté a la última.

(Ríe). En administración electrónica tenemos la tarea de hacer de verdad un Registro municipal electrónico. La clave está en que el empleado de Registro sea realmente asistente y ayude al ciudadano a meter la información en un sistema, que ya tenemos, para que llegue al servicio de forma realmente digital.

¿Y si es posible por qué no se hace?

Hay servicios que deberían implicarse más y en los que los concejales debieran apretar más.

¿Si se trabaja más rápido, no se trabaja menos tiempo?

Los funcionarios van a hacer lo mismo, pero van a tardar una semana en vez de dos meses en tramitar un proyecto. El empleado va a seguir trabajando ocho horas y quien se va a beneficiar es el ciudadano. No puede ser que haya licencias que tarden un año en tramitarse.

¿Siguen gastando montañas de papel?

Es verdad que durante el confinamiento ha habido servicios que se han puesto a hacerlo y algunos, como en Contratación, donde había auténticos montones de papel, se han visto obligados, han trabajado en digital y están encantados. Intervención es otro de los departamentos que dijeron que sí a la gestión digital interna, con la que se tarda la mitad.

¿La pandemia ha acelerado un proceso ya en marcha y ha habido que habilitar de la noche a la mañana respuestas a necesidades como el teletrabajo?

Nosotros teníamos 50 licencias de teletrabajo en el Ayuntamiento.

¿Qué significa una licencia?

Sirve para que un funcionario fuera del Ayuntamiento y con un ordenador pueda conectarse con su equipo (de trabajo). Nosotros tenemos un equipo virtual, que está en el Centro de Procesamiento de Datos y el funcionario accede a sus archivos en el CPD . Para ello había 50 accesos pero con la pandemia no se hacía nada. En una semana y pico conseguimos montar 450 licencias con todos los problemas que conllevan. Es verdad que la gente no tiene equipos, en el Ayuntamiento son fijos y no se pueden llevar a casa. Cambiar 700 ordenadores por portátiles es un dineral y ahora no se puede. Hay que valorar entonces el esfuerzo del funcionario. Cada uno con sus medios...

Pero puede negarse...

Se puede negar, pero han utilizado sus medios, su wifi, aunque ha habido quien no tenía wifi en casa... El mayor problema es que los equipos domésticos no estaban preparados, o los antivirus no son compatibles con los firewall (cortafuegos informático) del Ayuntamiento...

¿Han ido a adaptarlos a domicilio?

En algunos casos, sí. Eso ha sido lo más duro porque cada uno tenía su problema. Ha habido 450 problemitas todos los días.

¿Y no se ha abierto un agujero en la protección de datos? Si un funcionario, en su casa, tiene acceso a datos almacenados en el Ayuntamiento, ¿qué garantía hay de que esa información no acabe circulando al margen del control público?

Se han mantenido los controles. Tú lo que haces es entrar en tu equipo. Entras en él con la misma protección que si estuvieras en tu trabajo.

Se sabe quién entra, cuánto tiempo trabaja....

Ahí hay un tema de privacidad. A mí me han pedido datos y dije que no podía darlos.

La situación es completamente nueva.

No hay un reglamento municipal de teletrabajo.

Quiere decir que ahora mismo se sabe cómo trabaja un funcionario por la productividad.

Sí, aunque puede saberse cuándo está conectado. Si en 10 minutos no se hace nada el sistema se cuelga. El que ha teletrabajado se sabe.

¿Y cómo lo han acogido los empleados públicos?

Hay gente que bien y gente que mal. El que trabaja aquí ha trabajado en casa. Y el que no trabaja aquí, más fácil lo ha tenido para no trabajar.

Hay muchas cámaras ya por la ciudad, pero ¿cuántas están activas? Autobús, tráfico, escaleras mecánicas, playas...

A las que son policiales solo tiene acceso la Policía. Luego hay de tráfico con un Centro de Control de Tráfico. Del resto, las del carril-bus están cortadas y las de escaleras y pasarelas sí están conectadas. Esos datos están aquí (señala el CPD), pero salvo las de Tráfico nadie está mirando.

¿Smart City fue una liebre mecánica para acaparar titulares en prensa?

Smart City nace como un proyecto europeo que convierte a Santander en una ciudad-laboratorio. Aquí se montaron 16.000 sensores de veintipico mil que se colocaron en Europa. Por eso Santander está reconocida como Smart City. En ese aspecto, a don Íñigo de la Serna (anterior alcalde del PP) no se le niega el éxito. El fracaso es cuando te vendo a ti, ciudadano, que esto va a ser la ciudad del futuro, que vas a aparcar... Todos estos sensores eran para estudiar, analizar... Una ciudad laboratorio. La Universidad ha cogido los datos, ha servido para algún proyecto europeo. Se desarrollaron, por ejemplo, los sensores de aparcamiento, que son de 2010. Si los ordenadores evolucionan rápido, estos van igual. ¿Cuál fue el problema? Que se montó para que hubiera un mantenimiento. Pero no se ha hecho.

16.000 sensores que no valen para nada. ¿Cuál es el siguiente paso?

Smart City al principio era un proyecto de análisis y ahora está la Plataforma Smart City que finaliza en 2022. Se adjudicó a Telefónica y es una herramienta en la que se están montando cuadros de mando. Con ellos los servicios municipales pueden tener en tiempo real todos los datos y gestionar los contratos.

Como el de la recogida de basura...

Es uno de los contratos estrella. Cuando sale el contrato de basuras en 2013 se obliga al adjudicatario, Ascan (por Ascan-Geaser), a que monte su plataforma de gestión con la intención de integrarla en la plataforma Smart City. Había incluso una exigencia de adaptación de esa plataforma en 10 años. Si esa plataforma hubiera funcionado, a la unidad del Ayuntamiento que controla ese contrato le hubiera venido muy bien. Se sabría cuántos equipos hay en la calle, cuántas veces se pasa por la calle... Le tendría que servir al adjudicatario para gestionar su servicio y también al Ayuntamiento para controlar. ¿Cuál ha sido el problema? Que no se ha montado. No funciona y aquí el Ayuntamiento, no sé muy bien quién o por qué, la realidad es que el Ayuntamiento no ha exigido al adjudicatario que esa herramienta esté funcionado y eso es un incumplimiento de contrato.

¿Y el contrato de control?

Como no se le facilitaba la herramienta de Ascan hacía lo que podía...

¿Y qué cabe hacer? ¿Rescindir el contrato?

Se les ha sancionado. Una de las nueve sanciones aprobadas, la fundamental, es esta de la plataforma. Ahora saldrán más sanciones. Lo que vamos a hacer desde Contratación es que se cumpla el contrato y a partir de ahora si se hacen contratos nuevos habrá que hacer cambios. Por ejemplo, que la empresa monte una plataforma y la integre en la tuya municipal porque si no los datos los tiene la empresa, no los tienes tú. Me gusta más el modelo de 'haz tú la herramienta y me la das' y me la quedo yo y cuando venga otro adjudicatario le diré que la renueve, pero es mía y los datos los tengo yo y, si no cumples, lo sabré al instante. Si la empresa (por Ascan) no ha querido facilitar los datos es porque no están cumpliendo. Santander está sucio, ¿no? Cómo te voy a dar una herramienta para saber que no estoy cumpliendo. ¡Pues no te la doy! Y si nadie dice nada, pues mejor.

Se dice que no hay que ser barrendero para saber si la calle está limpia o sucia. A expensas de lo que digan los protagonistas, a nivel ciudadano hay una idea generalizada de que Santander, salvo las calles de exposición, no brilla por su limpieza.

La sensación mía es que ha habido épocas en que ha estado más limpia. No es un estercolero, pero es mejorable. Yo creo que la empresa, para desgracia de la ciudad y de Cantabria, está en mala situación y nos hubiese venido bien si hubiese vendido este contrato a otra empresa.

¿Se puede rescindir el contrato?

Hay un procedimiento administrativo que empieza con expediente, sigue con sanción, caben recursos... Al final se acabará antes el contrato.

¿Cuándo expira?

2023.

¿Y no se puede hacer nada hasta entonces?

Vamos a hacer un seguimiento para que cumplan y si no cumplen, sanción.

Que se recurrirá...

Es una regla del juego y no nos la podemos saltar. El ciudadano es el rehén del sistema, que es el que es. Yo no puedo rescindir mañana porque se recurriría y posiblemente a la ciudad le salga más caro por estar incumpliendo unos procedimientos. Lo único que podemos hacer es exigir que se cumpla el contrato y si no se cumple que se les sancione y a un número determinado de sanciones se pueda rescindir el contrato.

¿Cuántos expedientes hay abiertos?

En total hay 22, incluidos los nueve que tienen propuesta de sanción. Hubo unos que se abrieron en mayo de 2019...

¿En período electoral?

Ante la posibilidad de perder la Alcaldía (por el PP) o de gobernar con socios...

A eso se le llama ponerse la venda antes de la herida.

A eso se le llama 'que no digan que no hemos hecho nada'. En mayo se abren expedientes y en octubre (gobierno PP-Cs), el resto.

Pero han pasado siete años sin plataforma y sin sanción al adjudicatario.

Se ha de sancionar el primer año, no el séptimo. ¿Qué se ha hecho en estos siete años?

También el adjudicatario tiene por contrato una maquinaria a disposición que ha de renovarse.

No tengo los datos, pero me da la sensación de que hay mucha maquinaria parada.

¿No hay manera de comprobarlo?

Es muy complicado.

Pero tiene que haber unos registros de la salida y la entrada de las máquinas.

Se está haciendo. Intervención se ha puesto con ello.

¿De qué servicio depende la contrata?

Hasta ahora, de Medio Ambiente e Ingeniería Industrial. No sé el motivo. Creo que ahora depende solo de Medio Ambiente.

Desde un punto de vista técnico, ¿cuál es el contrato más sorprendente con que se ha encontrado?

Este. Es verdad que también está el de Parques y Jardines...

¿Cómo está la situación de Parques y Jardines? ¿Habrá nuevo adjudicatario?

Se hizo consulta a Madrid y se adjudicará a la empresa seleccionada. La empresa puede decir que no porque ha pasado año y medio. No creo que lo haga.

¿En qué situación se encuentra el actual contratista?

Se le acabó el contrato y también la prórroga y por ley ha de seguir dando servicio.

Me imagino que no lo haga con mucho entusiasmo...

Me imagino. Ni ellos ni los trabajadores.

¿La nueva adjudicación puede ser inminente?

Sí, ahora la pelota sí que está en nuestro tejado. Me imagino que al comité de empresa no le guste, pero vamos a exigir que se cumpla el contrato. Esta vez no se va a tardar siete años en sancionar. Si no se cumple el contrato, se sancionará y si hay que rescindirlo, se rescindirá.

¿Hablamos de Aqualia, el adjudicatario del Servicio de Agua? Me gustaría saber hasta qué punto la empresa está invirtiendo lo que debiera invertir.

El control debe hacerlo Medio Ambiente. Desde Contratación podemos pedir a Medio Ambiente que nos dé los informes. Contratación es la que hace la parte administrativa de los contratos, no quien controla. Yo puedo ver el pliego de condiciones y si tengo noticias de que no se cumple, investigo, que es lo que hemos hecho. Ahora estamos pidiendo información, que cuesta obtenerla.

¿Actúa de oficio o es que ha visto algo?

Nosotros (por Ciudadanos) ya en la anterior legislatura hemos seguido el tema de Aqualia.

Ahora están gobernando.

En eso se está. Se ha pedido información.

¿Sobre qué? ¿Obras? ¿Precios?

Sobre todo precios.

¿Les han dado datos?

Sí que nos han dado sus datos. Puede que en algunos casos tengan razón... Por ejemplo, una de sus quejas es que Santander va a tener 250.000 habitantes (previsión del PGOU de 2012, que fue anulado) y se esperaba suministrar agua a esa población y cobrar a esa población, pero estamos en 170.000 habitantes. Si había una inversión para 250.000 no la hacen, porque dicen que no hace falta y porque no van a cobrar dinero de esas 80.000 personas a las que iban cobrar.

Lucro cesante. Pero se trata de una previsión de población. ¿De quién es la responsabilidad de que no se haya cumplido?

Pero ellos han hecho sus cálculos sobre una estimación en el pliego de condiciones que les dio el Ayuntamiento. ¿Quién tiene la culpa? Puede acabar en juicio.

Algunas ciudades están recuperando servicios que habían privatizado. ¿Ciudadanos es partidario de una reversión a lo público?

Yo creo que no. Ciudadanos es un partido liberal.